Motocyklem po Beskidzie Żywieckim. Miejsca, które warto odwiedzić

Z Węgierskiej Górki pora udać się w drogę powrotną – do Żywca i spędzić w tym mieście więcej czasu, zwłaszcza jeśli to właśnie tu zarezerwowaliśmy nocleg. W mieście warto odwiedzić Muzeum Browaru Żywiec, Pałac Habsburgów, a kolejnego dnia wybrać się nad Jezioro Żywieckie. Jest to znakomite miejsce na kąpiele, do opalania się, a także uprawiania sportów wodnych. Nad brzegiem wypożyczymy kajak, łódź i inny sprzęt wodny, dzięki czemu spędzimy wolny czas w aktywny i równie ciekawy sposób, co na motorze.