Motocykle bez ograniczeń w strefie czystego transportu

Na początek przepisy nie będą zbyt rygorystyczne, gdyż zakażą wjazdu do centrum miasta samochodom niespełniającym norm Euro 3 lub wyższej. W praktyce przekłada się to mniej więcej na zakaz dla aut wyprodukowanych do 2000 r. włącznie. Jednak nie będą nim objęte pojazdy mieszkańców strefy lub tych, którzy prowadzą w niej działalność gospodarczą. Norm emisji nie będą musiały też spełniać pojazdy zabytkowe (z żółtymi tablicami rejestracyjnymi).