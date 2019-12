WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

"Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" [odc. 4] "Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" to cykl czterech odcinków poświęconych Mercedesowi EQC i elektromobilności. Każdy materiał rozpocznie... Rozwiń Nazywam się Marcin most Jestem arc … Rozwiń Transkrypcja: Nazywam się Marcin most Jestem architektem oraz współwłaścicielem Tektonicznej w Zajmij się projekt Moją bazową dyscyplin Realizuje również projekty z pogranicza designu ekspozycji Mały Jaś z tektury Oraz projekt Badoo Przy tworzeniu koncepcji kluczowy jest dla Graniczny rozwój miast zmiany społeczne innowacyjne technologie oraz rozwój elektronu Są w mojej opinii elementem bazowym współczesne Cześć Super ciocia Jesteśmy na warszawskiej Pradze w miejscu w którym czujesz się Tak to prawda Urodziłem się na Pradze Mieszkam naprawdę i mam pracownika A tak naprawdę też większość Za to za nami stoi Mary Samochód który ma nadzieję tak że poczujesz się jak w domu ponieważ pomiędzy tym projektem Mercedesa Wiele analogi także zapraszam cię za kierownicą jedziemy z miasta Pierwsze wrażenia z jazdy elektryczny Mercedes Jak Wiesz co No wydaje mi się że jest bardzo Komfortowo I szczerze mówiąc takie mam wrażenie jakbym jechał limuzyną Oddaj mi coś takiego Samochodu tak natomiast W takim elektryczny mam też miałem doświadczenia I to co się pierwsze rzuca w oczy to wydaje mi się Taka Response W jaki sposób on w ogóle reaguje na Nogę Tak no w samochodzie Uśmiech jest ta przewaga że masz ten maksymalny moment od razu od jakby pierwszego Momentu ruszenia masz pełne Możliwości Co jest ceny dla osób które jeździły wcześniej tylko samochodami spalinowymi rzeczywiście może być wiązanie na trasie To wiesz ja tego doświadczenie nie miałem a tutaj naciskasz gaz i w zasadzie się Przyjaciel w tą kwotę Hehe To pewnie tobie też się przyda bo właśnie duże jeździsz po mieście w ciągu dnia korzystać ale wiesz co ja mam tak Że mam zazwyczaj codziennie właściwie jakieś spotkanie Biznesowe związane z moją pracą I ona zazwyczaj się odbywa po drugiej stronie Wisły więc jeżdżę i różne modele próbowałem Ptasznik Jako takich Wariant alternatywny Natomiast ja mam też to ten problem Powiedz mi Zazwyczaj Makieta No tak Jakieś próbki Na koniec dnia Od hulajnog dzieci bo moje fragmenty makiet Próbek jak Więc jeżdżę Nowa Wiesz akurat w przypadku samochodów elektrycznych Jest tak Że ta twoja podróż byłaby Bo Jedziesz buspasem i także nie płacisz za Parkowa Masz wiele innych korzyści to Oczywiście zależy od nas Ale nie tylko w Warszawie są te przywileje w bardzo wielu polis Wazon Atrakcje Shellac które mają właściciele samochodów elektrycznych i rzeczywiście Widzę że z nich Czy tam także potwora Są zachęceni właśnie tymi przywilejami i potrafią z nich Przyznam ci się też Jak tutaj jechałem Spotkanie z tobą Tak Zaimki tam zdążyłem także To znaczy ja miałem też jak Przyjemności Elektryczny Spotkanie Dokładnie Ryby No zajęliśmy 4 minuty właściwie pomijając całą jak gdyby strukturę wiesz korków i stojącej a wy Genialne w ogóle nie z jednej strony na tworzeniu budynku O wiele więcej ponieważ czy tak naprawdę Sound kartę miejską można powiedzieć Wiem że tak Topór Temat kontekstu architektury Czyli jak gdyby z jednej strony projekt z jakimś tam W jakimś miejscu i to miejsce determinuje ten Kontekst miejski No jest w zasadzie gdyby głównym kontekstem w którym się poruszamy jako biuro Większość naszych projektów jest realizowana Wymień miasta Głównie też I myślę że to co się teraz wydarza w tym transporcie Jakąś Nazwijmy to rewolucją jest początek tak dużej zmiany który dotyka Nas jako Projektantów zobaczymy analizujemy to przy projektowaniu nie Placu budynku czy jakiegoś obiektu użyteczności publicznej całe to zagadnienie komu Jest jednym z Tak naprawdę takich kluczowych parametrów do tego żeby w ogóle stworzyć program funkcjonalny I teraz już rzeczywiście przy tej pracy myślicie o samochodach elektrycznych i to jak one będą zmieniały funkcjonowanie Tak to jest tak że z jednej strony my pracując przy budynkach Dostajemy też wytyczne faktyczną inwestora ja sam obserwuję jak te wytyczne się zmienia One się zmieniają w trakcie w ogóle procesu czyli po tylu latach wiem w trakcie projektowania domów Jak rozpoczynamy projekt To załóżmy mamy 3 miejsca parkingowe dla aut elektrycznych w projekcie Kończymy to się okazuje że trzeba dodać jeszcze 10 nie I to ja to obserwujesz jak wrócę A czujesz właściwie że to jest mercedes bodart to jest z jednej strony Jakby produkt Mercedes Ale z drugiej strony coś zupełnie nowego także dla marki samochód w pełni elektryczny bardziej Z wyglądu przemawia do ciebie ten styl tak mi się to w ogóle podoba i ten tak że ja z jednej strony lub Klasykę w autach i to są troszeczkę takie te jak tam Jeszcze do mnie urzeka a z drugiej strony Naprawdę jakby takie poczucie i wrażenie że on że dzisiaj ten diesel powinien iść Tak Taki troszeczkę gdyby urologiczny wiesz aspekty Kształt i mam wrażenie że ten co mu jest ładny nie To jaką ma te światła z tyłu w tej kresce to jaki jest ten przód nie i w ogóle gdyby gabarytów bardzo Też tak Zgrabny No Ja oceniam bardzo dobrze nie Więc tak tak sobie jeździmy tym samochodem elektrycznym to czujesz że twój następny samochód mógłby być Wiesz co tak tak no myślę że Pytanie czy Otto jestem na Jeszcze następny Wydaje mi się że bardziej kwestia Czas Co znaczy Januszek Mentalnie Filozoficznej ty na to gotowy Analizy Wszystkie Chyba akurat do twojego stylu życia by na pewno pasował bardzo musiałbyś wiele korzyści z tym Tak myślę że tak ale też wiesz no w kontekście jakby samego bycia w Czy w No to w zasadzie ja jest Stawiam te Samochodów jakoś tam izolować a Tego typu aut no to są właśnie auta dom To znaczy Samo to że nie płacić za Park Tak Samo to Rozumiem że Za darmo Ptak i zaraz właśnie to jest myślę Bardzo ważna kwestia że Większości Miast przez cały Sample Doładowania które są do Masz podwójną koleś nie płaci za parkowanie i za No i jakby Wydaje mi się że Spróbuj Walczyć z najgorszą Największym problemem Jak to centrum Korki Bottom Bardzo I sobie wiesz jak Poruszasz się w ogóle w jakimś i Atrakcyjnym czasie nie Korzyści z posiadania samochodu elektrycznego W mieście teraz już naprawdę dużo i te polskie miasta są gotowe na przyjęcie tych samochodów Na przykład gdyby spojrzeć na centr Miast tych stacji ładowania samochodu Jest już teraz więcej stacje benzynowe Tak więc Ładowanie samochodów elektrycznych W mieście korzystanie z tych samochodów Jest łatwe Jest puszcza No też mam żeby się przekonać możemy pojechać na Jedno z takich stacji znajduje się właściwie już tutaj tuż za rogiem także skręcimy i pokażę ci jak to OK Teraz jesteśmy w centrum miasta jak widzisz bez problemu Miejsce w którym możemy naładować nasz samochód Jak Energię Mamy do dyspozycji taką stacje Jak ta Wystarczy że wyjmiesz z niej to w tym I zobacz teraz masz tutaj klapkę tak Samochodzie Po otwarciu zamiast wlewu do baku masz Takie gniazdo I po Tutaj Lekarz Już Bateria się ładuje a ty masz już Swoje Wprost Bardzo Tak tak na pewno jest to bardziej komfortowy sposób uzupełniania energii prawda niż w Paliwa Chwytaj ten sposób Miasta będą teraz funkcjonował to lato będzie nam się zmienia I właściwie już teraz się Markom takim Mercedes OK Bardzo ci Spotkanie myślę że każdy