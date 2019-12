WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 elektromobilnośćMateusz Żuchowskimercedes eqcautokult wczoraj (17:35) "Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" [odc. 3] "Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" to czteroodcinkowy cykl poświęcony nowemu, całkowicie elektrycznemu Mercedesowi — modelowi EQC... Rozwiń Nazywam się Marcin Konieczny Jeste … Rozwiń Transkrypcja: Nazywam się Marcin Konieczny Jestem zawodnikiem klubu sportowego nie ma Pracuję również z menadżerami chcącymi Twoje kompetencje w zakresie przy 2007 roku Wstałem z kanapy by sam zarządzać swoim życiem Wrzuciłem 20 kg a 10 lat później zostałem pierwszym w historii Polski mistrzem świata w triathlonie na dystansie Na świat patrzę z perspektywy długodystansowca wiedząc że Do przyszłości Czołem cześć cześć Marcin super Jesteś kwiatem i z tą prowadzisz bardzo Aktywne życie Myślisz że w życiu Czerwiński jest miejsce na samochód elektryczny to jest Ponieważ sprawa sam jestem Naprawdę Hej to zapraszam cię za Dobrze tylko najpierw chciałbym do bagażnika Większe niż się spodziewałem no tak no wiesz to jest duży SUV Czyli masz tutaj bagażnik o pojemności 500 L A wszystkie potrzeby powinno być Całe wrażenie jakby rower Play Wszystkie rzeczy Na start Okej czyli mamy pierwszy Marcin Myślę że w twoim przypadku korzystanie z samochodu Szczególnym wyzwaniem Ty zapewne Dużo podróżujesz Jeździsz samochodem wiele różnych także trudniej dostęp tych Jak wygląda korzystanie samochodu w twoim przypadku czego Po pierwsze mieszkam w Olsztynie związku z tym artykuł Tego że do Olsztyna do Warszawy do Okej Podróż W szkole w różnych miejsc W Polsce Robię Oczekuję Dość dużego komfortu ja z Tego żeby był jak najmniej obsługowy No i przede wszystkim żeby żebym Zmieścić do niego wszystko to co potrzebne mi jest Rower piankę Kilkanaście bym powiedział elementów mojego Triathlonowy A czasami zdarza mi się również zawierać pół kuchni no Jestem osobą która dość mocno Kobietę związku z tym na twoim miejscu to Teraz jakbym jechał santel jechał aby jakaś tam jakaś tam paczka przygotowana Jedzenie W kartoniku a czasami nawet między siedzeniami miałby Mia Lodówka Okej czyli wiemy że potrzebujesz samochodu podziemnego A co z Przyznam szczerze że nigdy nie jeździłem samochodem z napędem na cztery koła za Nie zwracaj na to uwagi Na szczęście jest tak że mieszkam w okolicy które jest regularnie odśnieżarka i I ta nieszczęsna siódemka Która jest teraz przebudowywana Jest zły Żona Natomiast zdecydowanie bardziej zwracam uwagę na funkcje Auta to zna Żeby był No przede wszystkim takie które pozwoli mi Duży w komforcie jest Zgodnie z przepisami oczywiście Ale wskakują na dwupasmówce chcę Włączyć tempomat na dozwolony 120 Na godzinę i po prostu jechać i nie przejmować się tym że Ogórka będę musiał Albo zjechać na prawy pas Ustąpić komuś albo liczyć na to że ten sam Nie umrze po drodze Tak to wygląda Jakie jest dystans z Olsztyna do Warszawy 220 km ja właśnie To tam Ten samochodem można było na 1 baterii Na pewno Olsztyna do Warszawy dojedzie W dwie strony Myślę że Spokojniejsze Jeśli byłoby to możliwe ale nie Potrzebna od razu spokojniejsza jazdy Wiele osób Myślisz że Wiesz Bo jeżeli tankujesz na przykład samochód to od razu ten Pełny bak A w przypadku Samochody elektryczne go Wystarczy go podładować trochę Nawet jeśli ładowanie całego akurat Pakiet Naładowaniu go na przykład do 80% już trwa jakieś 40 min Więc w takim przypadku Wystarczy że w momencie kiedy Dojeżdżasz do Warszawy gdzie masz jakieś spotkanie podłączasz sam Nawet nago I to spokojnie ci wystarczy do tego żeby do Olsztyna wrócić czy to jest tak Z telefonami komórkowymi Trzeba było najpierw baterii rozładować do końca żeby potem ją załadować żeby tej pamięć Podręcznik że tam nie wypowiadam Jak to się nazywało tak tak jak mówisz to było kiedyś ponieważ teraz też Jak to pamięci w akumulatorach w laptopach Czy w telefonach nie A ten akumulator który tutaj jest to de facto jest taki sam akumulator jak masz telefonach czy laptop Active Regeneracja Tylko odpowiednio większy Czyli on działa na takiej samej zasadzie ponieważ co jest teraz najbardziej efektywna konstrukcja takie ci chodzi Jak i po prostu kontaktować te akumulator mimo wszystko tutaj z moją mamą I zobacz mówiłeś o funkcjonał Pierwsza przewaga samochodów Testo że ten cały układ napędowy to jest naprawdę bardzo kompa Mamy tutaj dwa Aniu wszystko one zajmują mniej miejsca niż typowy moduł napędowy ponieważ te silniki są kontakt Jest po jednym na każdą maść między nimi pod podłogą mamy akumulatory które także są płazy I to nie odbija się w żaden sposób Pojemności wnętrz takie coś że jest większe właśnie Okej a ja w Iron Manie mam do zrobienia 200 g 6 kilometrów Jak rozumiem on dojedzie 226 km ale czy on będzie pracował z taką samą To znaczy jeżeli ja bym chciał Poco T 226 km na przykład na Prędkość na 140 Patrząc na to z perspektywy silnika spalinowego To się nie spalinowy spali więcej niż jakbym jechał dzień Kilometrów Znaczy jak to Jakie są Elektryczne kojarzą się Kim jest użytkiem miasta Ale bardzo dobrze Sprawdzają się także poza miastem nawet na drogach nie odparzonych i na to ma wpływ Czarek Po pierwsze Bardzo elastyczny O której ma moment obrotowy maksymalny już Pierwszego obrotu silnika Tak rzeczywiście to jest coś co bardzo łatwo od razu można toczyć od momentu Zajęcia miejsca za kierownicą A po drugie wytrzymałość Mercedes eq Co to jest Ja bym powiedział taki Triathlonista wśród Tutaj też jest bardzo dużo przewaga samochodów Traple Tutaj dużo mniej rzeczy To jest po prostu mniej części ruchomych w ogóle cały układ napędowy jest dużo proz Właśnie na długim dystansie na tej przez Całkowite eksploatacji samochodu W tym samochodzie mnie się zepsuje i on jest tańszy efektywniejszy w użytkowaniu więc także przy pokonywaniu dłuższych Właśnie w Samochód elektryczny Zwraca Bardzo tą swoją technologię No po prostu do kieszeni Też to muszę spytać o tą rzecz ponieważ teraz Mamy jesień zaraz B Zima Zmienia to coś w twoim planie przygotowaniu W planie nie ale w form Zima nie jest sprzyjającym okresem Szczególnie jeśli chodzi o jazdę na rowerze Ciemno zimno Bardzo często pada w związku z tym nie ma nic przyjemnego przynajmniej dla mnie jeśli chodzi o jeżdżę Na zewnątrz Stąd też Zdecydowana większość Treningów odbywa się jednak w pomieszczeniu zamkniętym na trenażerze co z kolei No bardzo mocno robi Za głowy bo nie wypadało wiesz ona ciągle stoi w miejscu pod tym względem akurat znaleźliśmy punkt Mercedes E Coupe ma nawet przewagę nad wiatrami sami po nie No właśnie tutaj pory roku nie robią mu żadnej różnicy a nawet powiedziałbym że zima jest właśnie Kiedy akurat w przypadku EKUZ Będziemy mogli znaleźć jeszcze więcej Przede wszystkim ten napęd mamy tutaj napęd na cztery koła bardzo efektywny dający świetne przyspieszenie War Bardzo dużą pewność jazdy więc Swift akurat że w czasie tej zimy która teraz nadejdzie Mercedesy kuce naprawdę będzie Dobrze to jeszcze jedna kwestia Po nie Sport który uprawia czyli triathlon Ekologiczny pan No poza rowerem który jest karbonowy i pianką która jest z gumy Nie ma żadnych materiałów szkodliwych biegamy Pływa Jeździmy na rower Wszystko siła naszych Kiedy można 100% ekologia jak jest Właśnie bo to jest kwestia która jest często poruszana przy samochodach elektrycznych szczególnie w Polsce prawda mówi się O tym że o Jeżeli mamy energię z tych brudnych elektrowni to na pewno to w Polsce nie może działać Są opracowań Nie polskie niezależne opracowania uniwersytetu zbróg Wskazują że nawet w naszych polskich w Już teraz korzystanie z samochodu Jest około 1/4 bardziej ekologiczne niż analogicznego samochodu z silnikiem W innych krajach To jest jeszcze Największa przewaga samochodu Ale już nawet w naszych polskich w Te samochody naprawdę spełniają wszystkie swoje cele no i po prostu działają To chodzi tylko rodzaj paliwa tak to chodzi w ogóle Cały Całe podliczenie że tak powiem Liszaj Od momentu Samochodu nawet wydobycia surowców potrzebnych do produkcji tego samochodu aż do jego uczuć Jak ogólnie wrażenia z jazdy już trochę przyjechaliśmy kilometrów trochę w mieście trochę poza nim nie jeździłeś nigdy Samochody Wafelek Nawet z napędem na cztery koła Jakie Czego się spodziewałeś co wyszło Spodziewałem się że będzie to naprawdę Komfortowa jazda Jest Nie spodziewałem się że będę tak dziwnie reagował na to że nie słyszę dźwięku silnika A szczególnie zaskakuje właśnie w MON Ruszania No ale chyba na największym W momencie Stajemy na świat Nie wchodzić Jeśli chodzi o wyposażenie no to w ogóle W którą stronę się nie o Widzę rzecz która Chwyta Począwszy od 6:00 Fotelik Na drzwi Że Jest system którego oczywiście na razie nie Usługiwać który mówi coś do mnie ja mówię do tego Bardzo mi się podoba na co będę Co będę Natomiast To co jest takim Zaskoczeniem związanym z Użytkowaniem tego samochodu do czego ten samochód zresztą Masło To to że on Wszystkie stereotypy które miałem do tej pory w samochodach elektrycznych No to znaczy Jak ma jechać to jedzie Jak ma startowa To tak bardziej ten To to startuje Wyprzedzać to wy Nie widzę w nim nic takiego co Spowodowało że inne samochody miał Właśnie Taki pełnoprawny samochód No i pełnoprawny Mercedes też to o czym mówiłeś to jeden poproszę Tutaj stanie Naprawdę na bar Nysa Ale też mam To nie jest taka Kosmos Taka zabawa Mao Wczorajszy Mida Wydaje mi się że nie chciałbym się z nim Poczekaj Co to jest dolar Wspominałeś że dużo podróży Samochodem w przypadku samochodu To jest o tyle Że tutaj bardzo pomocne są Aplikacja która zapewnia sanprobi Samochodu aplikacja Mercedes me pozwala zaplanować kolejne Podróże w takich Że telefon sam ci nawet Kiedy powinieneś wyjść z domu żeby dojechać do swojego celu na czas biorąc pod uwagę także ewentualnie czas ładowania Gdzie te stacje Znajdują czy tak jak w moich aplikacjach Ja też mam pełno Możliwość właśnie właśnie bo przecież ty także już w ciągu dnia korzystasz z wielu aplikacji jako opcja są miejsca trochę to jest tak że ty Czy mają swoje aplikacje samochody elektryczne mają swoje Więc na pewno ty się w prosty sposób zaadoptował do No i też chodzi o to samo gospodarowanie nr Dokładniej w twoim przypadku przypadku mercedesa E kuce ta gospodarowanie jest naprawdę wydajne Co prawda Co to oznacza że Jajko Travelist Powinienem zacząć jeździć samochodem Właśnie to ty mi powiedz jak myślisz pani Eliza Wydaje mi się że Kto jest rzeczywiście coś co jest bardzo spójne Filozofia którą mamy w Ironman Im dalej na jednej baterii Do Super wniosek Bardzo ci dziękuję dziękuję bardzo Dzięki