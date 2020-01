WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 elektromobilnośće-autokultMateusz Żuchowskimercedes eqc wczoraj (16:51) "Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" [odc. 1] "Moje kolejne auto będzie elektryczne, bo…" to cykl czterech odcinków poświęconych Mercedesowi EQC i elektromobilności. Każdy materiał rozpocznie... Rozwiń Nazywam się Maciej pan Jestem prez … Rozwiń Transkrypcja: Nazywam się Maciej pan Jestem prezesem Jak ty mnie 19 lat temu założyłem wypożyczalnia Od dwóch Sharing Od dawna uwielbiałem nowinki technologiczne A teraz ze względu na to że prowadzę firmę motoryzacyjną Interesuję się wprowadzaniem nowych modeli samochodu Natomiast najbardziej interesują mnie samochody Jestem ciekaw każdego Czy posiada pan samochody elektryczne ale posiada pan także numer Co powiedziałby Na temat Połączenia Dwóch elementów to znaczy napędu Samochodu Mercedesa ponieważ pierwszy taki model już zna Mercedes Z chęcią posłucham coś W takim razie już zaraz Zapraszam pana do testu Allena Słowem wstępu muszę powiedzieć Więcej ponieważ jest to Tom Odell Nie obiecuj tylko Tu nie chodzi o Samochodowa Koncept Napędy 101 slime Tutaj Roku będziesz z Nie chodź Tylko sam Dasz radę Z tymi Koncept Która obejmuje także Ładowarki Strategy Napędu i ładowania W trasie a także aplikację którą muszę panu pokazać Nie bardzo ciekawa sprawa Który posiada Samochodem tutaj otworzyłem jeszcze aplikację w której Możemy za Aktualny stan samochodu Katowice kłód Tak możemy ten sam Otworz Przytrzymać Świetnie Można Samochodem Tak Ringu Nie ale tak naprawdę Tutaj widzę analogi ale to już w Johnny Wcześniej jeździłem csmw 350 wiedząc że przyciski są bardzo podobne Start jest taki sam Biegi są takie same mimo że Autor Po lewej stronie tego auta Jest taka sama kierownica taka sama Drzwi i ustawienia foteli Tak samo ten samochód Nie dość że właśnie wygląda Podobnie jak auto konwencjonalne poza tym czarnym grillem To W środku Tak samo wygląda Standard Zenek standardu Mercedes co myślę Bardzo ważne ma też funkcjonalne Standardowego Mercedesa może trochę więcej ponieważ to co To że ta pojemności wszelkiej Przestrzeni które znamy z dużych SUV Mercedesa Też taki Tutaj są wszystkie zachowane więc pod względem takiej ergonomii wykorzystania tego samochodu Wakacyjnych czy zimowych wyjazdach przez cały czas tutaj jest taka sama to nawet Wskaźniki są podobne jak Standardowy Mercedes Podobne jak Obroty silnika Tak właśnie tutaj zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz Ten wskaźnik pokazuje stopień wykorzystania mocy w tej chwile Jak w lustrze Lem odbiciu stopień odzyskiwania energii i W tej chwili możemy już zauważyć że stopień odzyskiwania jest naprawdę bardzo duży problem więc no Jest jeszcze Mobile ale Mercedes jest dość blisko tak naprawdę na pewno Inni producenci są w stanie to osiągnąć przy zbiegu samochodach ponieważ te energię przez cały czas jest A przez to także zasięg przez cały czas zwiększony samochód elektryczny ma już sobie Strat energii dużo bardziej przystępne mniejszą niż auto spalinowe tak Dwukrotnie większa wydajność cieplna A proszę mi powiedzieć jakie Przyspieszenie tego samochodu do 100 kilometrów na godzinę wynosi 5 i 1/10 sekundy Wartość samochodów mundurowych ale weszłam czego się spodziewać po Który ma 408 koni bardzo dobrze się ten samochód prowadzi No nie odczuwam różnicy między na przykład Ale tutaj trzeba pamiętać że kolejne elektryczne modele Mercedesa na pewno wypełnią to Domyśl Mercedes chcę posiadać samochód elektryczny w każdej klasie jakby każdy typ samochodu który posiada Ofercie standardowego samochodu ma być tak że Swój odpowiednik w linii X Także ten Ten model jest dopiero 1:00 Długi mini modeli która nastąpi już w najbliższych latach będzie stanowiła taką Alternatywę do tego co to teraz znamy z oferty Ustawiłem sobie tak ładowanie że praktycznie nie używam hamulca już nawet po paru Tak można całkiem tym samochodem zręcznie jeździć wykorzystując jego Możliwość Korzystając tylko pedał gazu Jeździłem różnymi autami elektrycznymi i w niektórych w ogóle nawet nie ma takiego Przycisku który wyregulował Energii jest bardzo ważne Ja lubię jeździć Nie lubię odzyskiwać energię Od Jeśli jest hamowanie Noto strat energii na naciśnięcie hamulca jest bardzo dużo Zasięg jest całkiem duży bo mówił pan że koło 400 km 100 km już tak Tempura Cyklop Natomiast komfort jazdy jest doskonały bardzo dobrze Tym samochodem jeździ Egzamin na prawdziwego Mercedesa można powiedzieć że