Młoda kobieta błaga o litość. Ktoś stale niszczy jej samochód

Żółty citroen berlingo stoi zaparkowane na Saskiej Kępie, jednej z dzielnic Warszawy. Na szybie przyklejona kartka, ale nie jest to informacja o sprzedaży. To apel o litość. Właścicielka błaga o zostawienie opon jej samochodu w spokoju.

Póki co sprawca się nie zgłosił. Do pani Marii odezwało się kilka osób, lecz każdy robił sobie z niej żarty. Wyjątkiem był ktoś, kto zadzwonił tylko po to, by powiedzieć, że ma brzydki samochód.