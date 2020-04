Mitsubishi Pajero Sport, 2013 - test AutoCentrum.pl #016

Cześć W tym tygodniu Testujemy Mitsubishi Pajero Sport Sprawdźmy więc Ile sportu tak na tym egzemplarzu jeśli wydaje się wam że skądś znacie ten samochód To macie rację ponieważ tak naprawdę Mitsubishi Pajero Sport to Mitsubishi L200 czyli Pickup osadzone na ramię tylko po prostu kombi i dzięki temu dostajemy 714 litrów bagażnik a niestety nie mamy możliwości zamówienia trzeciego rzędu siedzeń No a z racji tego że koło za jest pod zderzakiem będzie jutro wraz z montażem haka holowniczego pod maską Mitsubishi Pajero Sport znajdziemy tylko 1 silniki jest to 175 2,5 l d może być połączone ze skrzynią manualną 5 g oraz automatyczną 5 biegową tak jak w przypadku naszego egzemplarza i szczerze mówiąc tych 178 koni nie czuć zwłaszcza na trasie synchronizowania skrzyni i przełożeń więc o wiele lepiej sprawdza się w terenie i trzeba coś powiedzieć że jest bardzo tak leniwa ciekawostka o są dwa tory z racji tego że samochód jest miał swoją premierę również w Moskwie i praktycznie cały samochód jest przystosowany do rynku wschodniego stąd też dwa na ciężkie Mrozy Mitsubishi Pajero Sport zostało zaprezentowane w 2008 roku jak zapewne się domyślacie we wnętrzu czuć taki archaizmy samo wnętrze jest kopiowane z modelu 200 co nie odbiorę cię z plusem jeżeli wybierzemy się wczoraj ponieważ te plastiki zniosą naprawdę wiele za to problemem jest możliwość konfiguracji samochodu ponieważ to naprawdę konfigurację są dwie się one skrzynią ponieważ w naszej wersji w wersji automatycznej to jest droższa wersja która oczywiście kosztuje więcej mamy automatyczną klimatyzację tempomat ciszę szereg głośników jeśli będziemy jeśli zdecydują się na manual nie możemy dobrać sobie tych dodatków tylko musimy zdecydować się na tańsze wersję 4 głośniki bez tempomatu jedyne na co możemy się zdecydować to pakiet skórzany czyli dodatkowe w tej ogrzewanie foteli i wykończenie z bardzo ładnej skóry za około 6000 lub jeśli zależy nam na lepszej jakości dźwięku możemy zdecydować się na system multimedialny który będzie umieszczony tutaj za 6000 zł jeśli 150 zł jakiś elektronicznych udogodnień to niestety nie w tym samochodzie system super Select przez to mechaniczny możemy działać centralny dyferencjał mamy reduktor wszystko na jednej z dźwigni blokada tylnego mostu jest naprawdę nie mamy się czego obawiać Dodajmy do tego jeszcze wysoki prześwit i całkiem dobre opony i w terenie nie będziemy mieli żadnych problemów jaką zaletą jest mechaniczne ustawieniu tutaj wszystkich systemów terenowych i blokad spróbujemy tutaj podjechać Mam nadzieję że się zakopiemy tak teraz wystarczy tylko podłączyć przedni napęd który możemy to przy okazji robić aż do stu kilometrów na godzinę podajemy trochę gazu ile jeżdżony bez problemu Mitsubishi Pajero Sport jest pozbawione praktycznie wszystkich elektroniczny jakie znajdziemy chociażby suwak ale oczywiście Ma to swoją zalety ponieważ tutaj wszystko jest mechaniczne a co za tym idzie bardziej odporne odporne na wilgoć w Offroad Jeśli jesteście zainteresowani jeśli lubicie jeździć bo takich terenach No to nie ma lepszego auta sam producent również wspiera takie używanie Mitsubishi ponieważ mamy w pakiecie możemy sobie dokupić chociażby wyciągarkę snorkel orurowanie do Nie wspominając również o płytach które chronią silnik czy dyferencjał więc na samochód jest przystosowany tylko do jednej jednej rzeczy zdobywać bezdroża Jeśli jesteście zainteresowani kupnem Mitsubishi Pajero Sport na najtańszą wersję ze skrzynią manualną musi cię wysłuchać 137950 zł jeśli chce się kupić wersję ze skrzynią automatyczną No to już jest koszt około 159000 ale i tak powiem pieniędzy nie jest największy po na rynek polski przeznaczona jest tylko 150 sztuk tego samochodu a dziś gdy Sprawdzałem rano dostępne było tylko 46 więc jeśli szukacie samochodu do terenu się zainteresowanie Mitsubishi radzę się pośpieszyć