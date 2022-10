MINI Cooper SE. Osiągi pulsujące energią!

Dlaczego? Ponieważ to właśnie silnik elektryczny daje dostęp do pełni momentu obrotowego, jakim dysponuje samochód już od momentu wciśnięcia pedału przyspieszenia. Taka charakterystyka zespołu napędowego wybitnie pasuje do charakteru modeli MINI. Skoro reakcja jest natychmiastowa, to o jakich osiągach możemy mówić? Przyspieszenie od 0 do 60 km/h trwa zaledwie 3,9 sekundy, co oznacza, że podczas startu na skrzyżowaniach nawet świetne sportowe samochody spalinowe prawdopodobnie zostaną w tyle. Sprint od zera do setki trwa równie imponujące 7,3 sekundy.