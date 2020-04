Mini Cooper SD 5d 2.0 170 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #182

Witam serdecznie chyba nie ma na świecie człowieka który by się choć trochę interesował motoryzację a nie wiedziałby Czym jest mini mini to można wypowiedzieć jest mały samochód z wielkim sercem albo samochód ale samochód przełomowy czytasz samochód niepozorny ale wygrywające rajdy z auta niektóre dużo bardziej sportowo wyglądały mogę też powiedzieć że jest to samo h symbolem Wielkiej Brytanii dzisiaj Testujemy wersję której bliżej chyba jest do Niemiec niż do Wielkiej Brytanii i bo Jest to wersja bardzo praktyczna i pragmatyczna czyli z mocnym silnikiem diesla i pięciodrzwiowe nadwozie Zapraszam na testy jak takiego malucha minima całkiem szeroką paleta silników do wyboru ma 3 benzyny do diesla benzyny jest zaczynają się od mocy 102 koni poprzez 136 do topowe jednostki które ma 192 konie natomiast diesle najsłabszy ma 95 koni mocniejszy ma 16 a najmocniejszy testowany właśnie przez nas ma 170 koni i 360 nm momentu obrotowego maksymalna prędkość 223a do setki Czekamy za 2 3/10 sekundy jeśli chodzi o spalanie do producent obiecuje dosyć niskie Które liczby poniżej czterech w trasie poniżej pięciu w mieście średnia 4,2 No i na osobnym firmie zdradzę tylko że będzie trochę więcej Natomiast ciekawe jest też pojemność baku dlatego że wynosi tylko 44 l co zdradza że jest to samochód nami mini po raz pierwszy jest dostępny w wersji pięciodrzwiowej ale powiedziałbym że był to krok nieunikniony bo wcześniej klienci którzy są przyzwyczajeni do tego że kolejne generacje coraz bardziej rosną i rosną ze chcą mieć to mini również w wersji bardziej rodzinnej 100 pięciodrzwiowa i to mi już nie jest tak wcale mi nie dlatego że już ma prawie 4 m długości i jest to centymetr dłuższe od przykładowo 5 drzwiowego Volkswagena także to już jest słusznych rozmiarów samochód ale zostawmy kwestię wymiarowe czy też zostałem na kwestię tego czy jest ono dostępne w niezliczonej liczbie odmiana jest bardziej Terenowa Country Man jest taka owaka Skupmy się na szczegółach a tych nie brakuje mamy to charakterystyczny kolor oczywiście Racing Green mamy pasy mały biały dach turystyczny oczywiście ukształtowany z daleka wiadomo o jakie auto to chodzi charakterystyczne reflektory grill to wszystko nawiązuje do tego oryginalnego mini 50 ja bym tylko o jednej rzeczy jeszcze wspomniał znaczek S z tyłu mamy znaczek SB który mówi tak jestem wyposażony w silnik Diesla przodu na grillu jak również tutaj na błotnikach widzimy samą literę S z każdej strony ten samochód mówi chodzi o sport a z tego się przyznaję no tak Sport ale z dieslem w całkiem spore przemeblowanie a mianowicie działa prędkościomierz wylądowały przed kierowcą zamiast tu po prawej stronie na środku konsoli centralnej to są zamontowane na kolumnie kierowniczej dlatego że kiedy reguluje wysokość to widać że zegary przesuwają się razem z nią miejsce które się zwolniło po prawej stronie zostało zagospodarowane jak widać przez wielki wyświetlacz komputera pokładowego samochód troszkę na tym stracił tej swojej oryginalności mini aczkolwiek producent zadbał żeby nie zabrakło to pozostałych nawiązanie do tradycji a więc mamy sporo takie typu okrągłych elementów tych okręgów kilometrów to naprawdę jest całkiem sporo nawet jeśli to było trochę kosztem funkcjonalności bo szczerze mówiąc korzystanie z tego w tej do otwieranie drzwi nie jest zbyt zbyt wygodne natomiast to chcę zwrócić uwagę czy na te przełączniki który wygląda jak milion dolarów naprawdę wyszły fantastycznie wróciłbym i jeszcze do tego komputera pokładowego to jest Rzeczywiście widać że tutaj jest za tym stoi BMW bo Poznajemy ten system w Mini mamy minimalizm dodatkowa opcja w gminie za chwilę Pokażę natomiast na początek chciałabym pokazać jak się odbywa sterowanie tym komputerem otóż tutaj po prawej stronie tuż obok klasycznego ręcznego znajduje się ja kiedyś też znajomy Zresztą pokrętło i zestaw przycisków i za bardzo z tego wszystkiego nie da się korzystać bo to mamy podłokietnik podłokietnik umieszczony bardzo nieszczęśliwy pierwsze jeśli z niego korzystamy No to już ręka prawda nie sięga do tych pokrętło więc musimy robić jakoś tak A to nie jest zbyt wygodne no to jesteś Ty stwierdziłeś że mamy dość tego podłokietnika odrzucamy i wtedy nasza ręka znów nie sięga tych okrętów chyba że tak jakoś się złapiemy dlatego że łokieć i już trafię w ten właśnie podłokietnika więc ja mam po prostu chyba za długą także to jest małe takie nieporozumienie poza tym oczywiście jest to tak jak w BMW tutaj jest panel dotykowy więc jeśli chcemy to możemy prawda wprowadzać liter i gdzieś tutaj prawda dojechać na adres który nas interesuje oprócz tego wspomniałem o systemie minimalizm on się znajdzie to to info o pojeździe I tu mamy właśnie że jestem minimalizm na tym że samochód akurat tylko w Remote to jest to działa czyli musimy przestawić tutaj na Green to prawdopodobnie uda się dopiero po uruchomieniu silnika Z przyjemnością to zrobię nacisnąć przycisk i teraz prawda przestawiamy tutaj w tryb Green oczywiście to kółko diodowe naokoło komputera będzie odpowiednia nas informowało O tutaj ustawień Proszę bardzo to się przyłączyło na Grimm No to mamy zielone kółko możemy przełączyć też w tryb albo mi tmout gokartowy teraz jazdy to już by jest gokartowa albo maksymalna gokartowa frajda z jazdy I tu mamy już czerwone kółko jak widać to kółko służy też do wielu innych rzeczy pokazuje na przykład maksymalną prawda dokręcający się maksymalnie diodami albo też pokazuje jak głęboko wciśnięta jest pedał gazu to jest przestawiamy w grimmauld wracając do tematu do minimalizmu o ten system minimalizm i on tutaj pokazuje że należy jeździć płynnie żeby ta rybka prawdę nie wypadła z akwarium i wtedy kierowca dostaje gwiazdki gwiazdki za płynne przyspieszenie za przewidywanie sytuacji na drodze jak również informowany jest o tym ile to zaoszczędził paliwa do dalszej jazdy No więc generalnie będę to przechodził przez wszystkie opcje bo tych opcji to jest trochę prawda jest connected to jest osobno funkcje to osobno mówię mamy to oczywiście 1000000 różnych ustawień dalej Myślę że tego nie będziemy teraz aż tak bardzo adresować oczywiście nawigacja oczywiście radio Multimedia telefon i różne dodatki typowe typu właśnie tak te notatki i tak dalej więc tutaj jest co omawiać ale Przejdźmy może do wnętrza jeszcze to jest naprawdę wszystko wykonane dobry plastików tutaj na górze Zresztą widać widać jak to wygląda wygląda jak miękkie w dotyku tworzywa i takie też jest jest przyjemne w dotyku jest miękkie i świetnie na środku te jasne fragmenty tworzy również są jak widać mięciutkie aczkolwiek na tych dwóch fragmentach niczemu dosyć mocno hałasują czyli kiedy jedziemy i kolanem tutaj naciśnie to niestety tutaj gdzieś u plastik Skrzypi to jest zła wiadomość natomiast na drzwiach mamy twardy ale taki bardzo przyjemny tylko takie strukturalne jakby rodzaj tworzywa tutaj podobnie to pod ręką jest naprawdę bardzo miękko po prawej stronie również także tutaj na dół na długie podróże jest okej oczywiście kierownica skórzana wszystko w najlepszym porządku No i może szarpiemy za uchwyt jeszcze sprawdzę jak to jest pasowane splot parę razy tam plastyk strzelił Ale generalnie to jest zrobione w taki sposób że bardziej się ugina elastycznie nie stawia jakiś twardy opór i hałasuje więc to jest też podejście samochód jest wyposażony w system Mini connected i po załadowaniu odpowiednie aplikacje na telefon komórkowy możemy to odczytywać po podłączeniu oczywiście na przykład teraz jest nawet rozłącz Ale już idziemy na przykład że w Baku mamy 8 litrów paliwa że zasięg mamy 122 km ale po podłączeniu mam oczywiście więcej możliwości więc tutaj tylko przez USB to jest możliwe USB i po chwilę to się powinno podłączyć to powinno być jutro widoczne O proszę bardzo Już się podłączył widzimy to obce akurat 3 czyli Audio Player kalendarz wiadomości oczy lista aplikacji może być dłuższe można to podłączyć Spotify a można podłączyć Facebooka można podłączyć inne aplikacje on i przykładowo wejdziemy do kalendarza i dostaniemy akurat nasz bieżący redakcyjne więc widać że prawda mieliśmy Forestera do wczoraj Teraz mamy Mini Coopera S miał być przynajmniej Dostaliśmy coś innego i Staś sieci Vito osobowe też jest na stanie tak więc te możemy to przeglądać różnego rodzaju wpisy po wejściu Jeśli to wpisuje komentarz to byśmy to to też też zobaczyli to samochód może Czytać na głos jeśli nie chce to może Wycofałem się z tego w każdym razie są ciekawe możliwości zastąpić dużo statystyk też ładuje się na telefon komórkowy jak widzieliście i na pewno warto pochwalić mniej niż że jest taka możliwość Szkoda tylko że do podłączenia telefonu koniecznie trzeba użyć kabla USB miejsca z przodu o wymienienie zabraknie nawet dla dlatego że nad głową tutaj siedzę wygodnie mam jeszcze tak ze cztery palce wolnej przestrzeni kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach dosyć się dużym zakresie fotel reguluje wysokość i mogę też wydłużyć jak widać tutaj siedzisko oprócz tego po prawej stronie jest pokrętło którym możemy regulować odcinek I teraz Popatrzcie ile miejsce jest znowu metro wtem żeby ci od razu uwagę na długość drzwi to już zapowiada że to naprawdę nie będzie jakiś super komfortowych warunków przy Porównajcie drzwi przednie drzwi tylne tutaj się wchodzi szczupakiem tak naprawdę zaskakująco samochodu a nie jakoś komfortowo wsiadając zresztą to już nie zapowiada dla mnie łatwego test dwumetrowca ale taka praca więc siadam może wleci miałbym łatwiej z mniejszymi jakimiś butami ale jak widać ja tutaj nie mam natomiast fotel po prawej stronie jest ustawiony pod kogoś kto jest powiedzmy że ma metr osiemdziesiąt i w tej wersji jestem w stanie usiąść na długość mieszcząc się bez problemu ale też mieszcząc się na wysokość w Zwróć uwagę że dach tym samochodzie biegnie prawdę nie opadają z efektem tego jest to że mimo że tylna kanapa jest wyżej umieszczone niż fotele z przodu to jednak dwumetrowy z tyłu jest w stanie zupełnie normalnie podróżować pod warunkiem że hotel przed nim będzie troszkę bardziej przesunięty do przodu tak Czyli kwestia dyskusyjna jest czy dodanie tych dodatkowej pary drzwi ma do końca Styles bo wydaje mi się że wsiadanie przez tak małe drzwi jest niewiele bardziej wygodne śniadanie poprzez przechylane do przodu fotele jeśli chodzi o wymiar praktyczny to to mamy kieszonki za fotelami mamy kieszonkę drzwiach mamy też tutaj w miejsce na odłożenie kubeczka więc wszystko to jakiś podstawowe elementy są ale przede wszystkim Oczywiście chodzi o styl więc Przyjrzyjcie się temu co się dzieje na drzwiach ładny okrągłe kształty piękna klamka piękne głośniki piękny przycisk do sterowania elektrycznymi szybami to wszystko musi być piękne i takie jest A czy jest praktyczne to szczerze powiedziawszy tak średnio zapomniałem jeszcze wspomnieć o szerokości tutaj trzy dorosłe osoby absolutnie nie mają szans się zmieścić to nie mówię nawet o tym wysokim centralnym tunelu które oczywiście zabierze tutaj tylko patrz czy ja siedzę tutaj wygodnie obok mnie usiądzie i kolejno dorosła osoba wygodnie i my w zasadzie już będziemy się stykać łokciami więc ja naprawdę nie wiem co ten trzeci pas zajrzyjmy jeszcze do bagażnika która oferuje 278 litrów pojemności A więc jak nami nie to bardzo dobrze zwróć uwagę duża torba fotograficzna zmieściła się jak widać na długo Wszystko jest co najlepszym porządku możemy tą pojemność powiększyć do 719 l poprzez złożenie oparcie tylnej kanapy Popatrzcie że to wszystko się składa na płasko Oczywiście to jest taki sprytny młynek w postaci przesuwany do góry podłogi bagażnika jak widać na podłogę może być ustawiona w dwóch pozycjach teraz jest ustawiona w górnej właśnie po to żeby ten efekt płaskiej podłogi Ale można ją też przestawić niżej Jeśli potrzebujemy płaskie podłogi i wtedy Proszę bardzo w ten sposób uzyskujemy nieco bar pojemny bagażnik bez o odwołanie się tutaj do dodatkowego schowka pod spodem ale już widzimy to niewielki próg jeśli chodzi o połączenie a ty górą oparcia tylnej kanapy No tutaj widzimy na apteczkę widzimy jakąś siateczkę A niżej widzimy Już gołą blachę więc gdzieś tutaj Pewnie gdybyśmy dłużej to znajdziemy zestaw naprawczy Bo miejsca na koło zapasowe ja tutaj nie widzę No i jeszcze jedna rzecz mianowicie wszystko musi być takie stylowe czy wszystko musi być takie stylowe żeby nawet uchwyty do zamykania CDTI klapy robić w takim charakterystycznym okrągłym kształcie faktycznie jest to pomysłowe ale szczerze powiedziawszy takie zwykłe kwadratowe uchwyty byłby to po prostu zwyczajnie bardziej praktyczny na początek powiem że nigdy w życiu nie jeździłem mini nigdy żadnym więc nie będę mógł powiedzieć jak to się zmieniła ta jazda w stosunku do klasycznej w stosunku do poprzedniej generacji jak dłuższa o 7 cm właściwie o kilkanaście cm na 7 cm b zwiększone rozstaw osi wersja jeździ w porównaniu do najkrótszej Więc opowiem tylko o tym co zastałem tu i teraz w tym samochodzie który jest nowością nie tylko dla mnie ale też nowością w ogóle bo mamy to będę pięciodrzwiowe nadwozie większy rozstaw osi Mini nie było tak bardzo Midi natomiast jest też nowy silnik 2.0 diesel oznaczony jako OSB 170 koni i zacznę mu że mi nie obiecuję że będzie to gokartowa radość z jazdy widać to wszędzie Widać to na komputerze co chwilę takie porównanie również nawet mu na podkładkach pod tablice rejestracyjne hasła do hasło wypisane i muszę powiedzieć że nie kłamią był kartowa radość z jazdy po czym jest gokart samochód to pojazd który doskonale przekłada się każdy ruch jak na to gdzie on jedzie i to pojazd który praktycznie nie ma zawieszenie a więc na zakrętach nie wie co to jest przechył i w dużym stopniu mini robi dokładnie Nie ma tutaj żadnych luzów które były w sprawiły że mogę sobie delikatnie prawda po kręcić kierownicą w trasie i nic z tego nie będzie strasznego tylko tutaj stopień obrotów kierownicy przekłada się od razu na zmianę kierunku a ta zmiana kierunku Gdyby była dosyć szybka to okazuje się że ten samochód ani myśli o jakimś pokonuje zakręty zawsze tak samo co to jest horyzontalnie do równolegle do drogi więc to jest faktycznie o uczuć można na które można porównać z tym co uzyskujemy kiedy jeździmy brokatem w absolutnie tutaj Mini nie kłamię warto też wspomnieć o tym że do 170 konnym silników diesla jest szybki jest elastyczny W połączeniu ze skrzynią biegów steptronic naprawdę sobie radzi kiedy go w Kręcimy całkiem nieźle też jedzie natomiast dwie uwagi pierwszą uwagę to jest tak na postoju w Słuchaj obsługujemy się w ten silnik to jest on dosyć głośny więc słychać też że jest to diesel i czuć też dosyć wyraźny niby kierownicy to jest pierwsza rzecz a druga rzecz To jest jego masa masa tego zielonego silnika która sprawia że na Szybkich zakrętach niestety nie wiemy że przód jest wyrzucany na zewnątrz zakrętu więc tutaj niestety trzeba będzie na to brać poprawkę że zakrętach miło że samochód dosyć gokartowa się prowadzi jednak to jednak ciężki silnik sprawia że samochód chce ześlizgnąć się na zewnątrz zakrętu Poza tym naprawdę mocy nie brakuje też rano był mokry asfalt a praktycznie na każdym zakręcie jeśli Chciałem sprawdzić ten samochód dodać nawet lekko gazu momentalnie przednią oś straciła przyczepność momentalnie samochód wylatywał zakręt na zewnątrz zakrętu ponownie bo tutaj system elektroniczny chyba nie ma świadomości Jak duża jest najmłodszy albo po prostu daje kierowcy pobawić się tym zajmij zakładasz że w pierwszym momencie przynajmniej poślizgu kierowca Robię to wszystko zupełnie świadomie a więc jazda tym samochodem naprawdę wymaga skupienia i zarówno jeśli o kierownicę bo każdy rok zostali odwzorowany na drodze jeśli chodzi o pedał gazu dlatego że każdy ruch może być wykorzystane przeciwko Tobie więc musisz lepiej wycisz mógłby ten silnik być lżejszy bo to jest troszkę odczuwalny ale po pierwsze siedział wyciszenie No to wystarczy go wkręcić nieco wyżej i wtedy to brzmi już zupełnie fajnie a po jeśli chodzi o rozkład masy o to pozostaje tylko jak by wziąć to pod uwagę przy każdym zakręcie No a poza tym samochód naprawdę jak mówię nie odniesień do poprzedniej generacji ale to co dostałem tutaj to jest taki fan Card to jest samochód który który myślał że nikt nie będzie narzekał że kiedy przejeżdżamy przez tory tramwajowe przez przez jakieś dziury pęknięcia to wszystko co w środku Ten samochód jest zwyczajnie bardzo twardy zawieszony ale myślę że nie należy tego traktować jako wada tego auta z tego prostego powodu że każdy kupi samochód na którym 200 1000 naklejek gokart gokart gokart że kupi go i będzie narzekał że to jest gokart bo to jest gokart miał być gokartem i jest gokartem jest świetnym gokart Ja jestem bardzo zadowolony a wersji pięciodrzwiowej jeszcze do tego praktycznym gokartem No jeśli miałbym wybór to wolałbym chyba tylko wersję z silnikiem nieco cichszy mną na dole nie co pewnie ładnie brzmiącym jeszcze na górze no i na pewno lżejszym Co sprawia że zakręty stają się i jeszcze beztroskie cennik podstawowa i pięciodrzwiowej wersji mini one z najsłabszym stół w konnym 3-cylindrowym silnikiem benzynowym zaczyna się od kwoty 79000 zł za około 30000 zł dodatkowo dostaniemy mocniejszą wersję które ma 136 koni a najmocniejsze będzie kosztowała 105000 zł czyli ta 192 konne silniki Diesla zaczynają się od kwotę około 87 zł za podstawową 95 konną jednostkę również 3 cylindrowa natomiast topowa wersja czyta dziesięciokąt na kosztuje 111 tysięcy zł jeszcze dodam że wersja 3-drzwiowa jest dostępna ze słabszym silnikiem który ma tylko 75 koni i wtedy kosztuje poniżej 70000 zł pozostałe wersje silnikowe bez dodatkowej pary drzwi kosztują 3700 zł mniej jak wspominałem wersję za 170 Diesla i pięciodrzwiowe nadwozie kosztuje 111000 zł ale to dopiero początek W tym przypadku producent postanowił dopakować nieco dodatków i tak kolor Racing Green kosztuje 2000 zł skórzana tapicerka ponad 4 automatyczna skrzynia biegów 7,5 czy też pakiet chili kosztuje 11 tysięcy zł a składa się z wielu wielu dodatków w sumie wartość wszystkich obcych w prawie że dobiła do 50 000 zł Czy dzisiaj oferowanymi ma coś wspólnego ze swoim oryginalnym sprzed ponad 50 lat nowy głęboko zajrzymy w occie czy spojrzymy na szczegóły sylwetki to niewątpliwie dojdziemy do wniosku że ma to wspólne geny ale nie oszukujmy się to jest zupełnie inny samochód nowoczesny świetnie żony odpowiednio wyceniony oczywiście modnych ale no i wszystko w mini jest moim zdaniem okej takie samochody są nam potrzebne Pytanie tylko czy są potrzebne w wersjach Kiedy myślę o tym że pięciodrzwiowa wersja jest dla kogoś kto ma 40 lat dwójkę dzieci i potrzebuję te dzieci w wodzie dzieci żeby mogły wygodnie wskakiwać i wyskakiwać to wtedy mi się ten napis gokartowa frajda z jazdy Ja osobiście nie chciałbym mieć gokartowy o frajdę z jazdy na codzień może raz na jakiś czas Może na weekend Ale jeśli był używał tego na weekend dodatkowa para drzwi a jeśli bym miał nie 40 lat tylko 20 albo 25 i już spać bo mnie nie było na taki samochód to również czasami Testujemy dla was samochody praktyczne innym razem samochody stylowe A dzisiaj przetestowaliśmy auto które na pewno jest stylowe a przynajmniej Próbuję być czy mi się to udało Napiszcie w komentarzach Co wy o tym sądzicie ja tymczasem dziękuję za obejrzenie naszego testu i zapraszam za chwilę do obejrzenia i jego technicznych fragmentów Pamiętajcie o subskrypcji zobaczenia teraz też przydatności słupek A jest szczerze mówiąc dostać Gruber znajduje się Daleko od noszy kierowcy jest też prawie pionowo ustawione więc nie przeszkadza lusterko jest zawieszony na drzwiach mamy to więc lukę jest to ładne okrągłe aczkolwiek z punktu widzenia praktycznego tutaj takie klasyczne kształty byłyby chyba trochę lepsze tutaj niepotrzebny fragment jak widać się informacje które kompletnie do niczego mi nie potrzebny gówno krawędzi przedniej szyby to jest flat pięta achillesowa tego samochodu z punktu widzenia dwumetrowca dlatego że dostrzec zmiany świateł ja muszę naprawdę praktycznie położyć się na kierownicy i to jest problem Podobnie jest z pracy ale wygląda zewnętrznym lusterkiem dosyć nisko zawieszone stronie słupek A widać się tutaj u podstawy jest trochę bardziej rozbudowane ale to mamy lukę znów między lusterkiem a Słupskiem a więc nie jest źle między słupkami C1 mamy niewielką szybkę udało więc patrzę okej słupek b no okej mógłby być cieńszy ale nie ma problemu tylna szyba wiadomo ty no bo ustawiona bardzo blisko wszystko jasne ale chciał wsparcie nie ma sprawy tutaj na dużym ekranie widzimy informacja jest czujników cofania a więc zaczynamy podjeżdżać widzimy tam inny samochód to też widzimy inny samochód podjeżdżamy bliżej do niego jeszcze bliżej jeszcze bliżej jeszcze bliżej tutaj możemy go obserwować zaczynają się tutaj podpowiedzi Proszę bardzo tak mnie nie pomagaj mi zwróćcie uwagę na to że ten diody na około komputera pokładowego służą nie tylko temu aby pokazać jak głośne mamy radio jak mocno ściskamy gaz czy też jakie mamy aktualnie wyłączony wyłączony tryb czy sportowy czy ekologiczny ale też pokazują jak sytuacja wygląda z czujnikami parkowania a więc kiedy podjeżdżamy bliżej przeszkody to widać pojawił się żółty kolor na czujnikach żółto jest też kółko podjeżdżamy jeszcze bliżej pojawił się check i kółko zrobiło się również czerwone rozstaw o 8 5 drzwiowego mini to 2567 mm i zobaczymy jak to w praktyce przekłada się na zwrotność tego samochodu producent nie podaje żadnych danych na ten temat pozostałe miasto w sprawdzić doświadczalnie akurat Chwilowo nie mam operatora i zobaczymy jak to wyszło nie zmieści liśmy się w całości na drodze Szczerze powiedziawszy i jak na takiego maluszka wolałbym żeby to auto było I jeszcze jakieś 20 cm bardziej w prawo teraz to jest automatyczne skrzynie biegów 70 na tempomacie Piąty bieg z piątki na szóstkę z piątki teraz w piątki na trójkę i wreszcie w trybie automatycznym migdał światła z przodu lampy z tyłu podświetlenie zegarów w mini jest w podobnym jak w BMW w kolorze i ja tam na kolorach się nie znam Nazwijmy to pomarańczowy wymieszany z czerwonym o niech będzie tak tym samym będziemy też oczywiście podświetlenie wszystkich przycisków na kierownicy też żaden nie został pominięty podobnie pod kierownicą wszystkie przyciski są podświetlone podobnie na drzwiach jak również na konsoli centralnej Mamy wszystkie przyciski podświetlone jak widać tutaj na dźwignię zmiany biegów ustawienia komputera pokładowego punkt sterowanie czy trybów jazdy wyjątki są dwa pierwsze z nich to jest ten przycisk start stop to wygląda fantastycznie I właśnie mi przypomina że czas odpalić ten silnik a drugi wyjątek to jest oświetlenie tutaj Zresztą Możemy zacząć od bo to na górze Mam jeszcze parę przycisków podświetlone w takim tradycyjnym kolorze ale mamy tutaj dwie diody którzy rzucają takie No moim zdaniem takie tanie odpustowe światło do wnętrza samochodu jest Zresztą tutaj źródeł tego światła jest więcej bo to mamie schowek podświetlony takim samym kolorem przestrzeń na nogi podświetlaną kolorem miejsce na uchwyty w drzwiach również kieszenie również jak również z tej strony lepiej widać to mamy jeszcze klamkę również od środka na tym kolorem ale jest ciekawostka mamy tutaj jeszcze takie dobrze oświetlone kółko które potrafią zmienić kolory i teraz tutaj Przejdźmy przestawiamy z trybu na przykład tryb Green mało ty wtedy Bałam się tutaj w świecie na zielono i to też na zielono przez chwilę moje potem znów niestety zmienia się na niebieskie przestawiamy w tryb mit Mod to mamy mi pojawia się takim bardziej żółto Nazwij makrocolor na chwilę i znów niebieskim my najciekawsze obce czy przestawiamy w lewo mamy to Sport Mode Sport No podświetlenie nóg równie i niestety zanim To zdążą wszystko pokazać znów wróciliśmy do odpustowe go neonowego koloru także w moim zdaniem jest to rozwiązanie na pewno ciekawie na pewno nie po to na pewno nie rosnące koszty tylko tak żeby tutaj klient naprawdę czuł się dopieszczony i czuł się że że że każdy detal każdy szczegół jest dobrze gdyby nie ten dobór kolorów to można by powiedzieć że strzał w dziesiątkę wyciszenie na postoju 46 i 1