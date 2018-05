Miejsce dla niepełnosprawnych z wycięciem na forda. Kreatywność krakowskich drogowców

Co było pierwsze – miejsce parkingowe czy samochód? Na zdjęciu, które dostaliśmy od czytelnika wyraźnie widać odpowiedź. Do niecodziennej sytuacji doszło w Krakowie.



Na jednym z krakowskich osiedli znajduje się niebieski prostokąt z białą kopertą. To znak poziomy oznaczający, że na danym miejscu mogą parkować tylko osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunowie . Internauci często zwracają uwagę, gdy w takich miejscach stają luksusowe samochody kierowców , którzy nie są do tego uprawnieni.

Tym razem mamy do czynienia z dość pospolitym fordem focusem kombi. Rodzinny kompakt to jeden z najpopularniejszych samochodów w Polsce i co prawda nie stoi na miejscu, ale zajmuje jego fragment. Wyraźnie jednak widać, że stał tam, nim pojawił się znak poziomy. Pracownicy, których zadaniem było wymalowanie go, ominęli forda, nie wykonując swojej pracy do końca.