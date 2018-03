Miało być nowocześnie, ale coś we wrocławskiej komunikacji poszło nie tak

We Wrocławiu zainstalowano nowe kasowniki, które… bardzo łatwo popsuć. Ale problemów jest więcej. Nie przeszkodziło to systemowi zgarnąć głównej nagrody w konkursie.

Nowe kasowniki we Wrocławiu działają od 8. marca i pozwalają sprawić, że karta płatnicza staje się biletem. Po prostu wybiera się bilet, płaci za niego zbliżeniowo, a gdy jest kontrola, wystarczy przyłożyć kartę do terminala, który potwierdzi, że niedawno dokonano transakcji. Jednak wielu pasażerów czytając, że system "działa", pewnie się oburzyło - właśnie w tym problem, że nie zawsze pracuje poprawnie .

Oczywiście nie krytuję pomysłu - moim zdaniem możliwość płacenia za bilet kartą i potwierdzania zakupu w ten sposób jest naprawdę świetnym i wygodnym rozwiązaniem. Szkoda, że system nie działa od początku wzorowo, na co zwracają uwagę kupujący. W ten sposób trudniej zachęcić nieprzekonanych do korzystania z nowych technologii, skoro zakup zwykłego biletu staje się problematyczny. Widząc, co się dzieje, większość będzie wolała kupić bilet w kiosku, niż ryzykować, że coś stanie się przy kasowniku. A to zwątpienie zapewne przełoży się, gdy będzie można korzystać z innych nowoczesnych rozwiązań.