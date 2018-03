Mężczyzna w stroju księżniczki wypchnął radiowóz. Miał tę moc i okiełznał śnieg

Internet obiegło nagranie prób ratowania zakopanego w śniegu radiowozu bostońskiej policji. Nie byłoby w nic dziwnego, gdyby nie fakt, że samochód wypychała jedna osoba. Ponadto, był to mężczyzna przebrany za bohaterkę bajki Disneya.

Najnowszy bohater internetu to Jason Triplett, 37-letni prawnik, który rok wcześniej kupił strój Elsy, lodowej księżniczki z "Krainy lodu". Wtorkowego wieczoru założył go, by rozbawić znajomych. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że w prawdziwie disneyowski sposób przyjdzie mu nieść komuś pomoc . Napotkał radiowóz bostońskiej policji, który zakopał się w śniegu.

Prawnik przebrany za księżniczkę ruszył z odsieczą i samodzielnie przyłożył się do wypchania furgonetki z zaspy. Jak by nie patrzeć, to wszystko ma sens. W "Krainie lodu" Elsa miała specjalną moc, dzięki której mogła kontrolować i tworzyć śnieg. Być może to dzięki niej udało się pomóc policjantom. Mogła to też być determinacja i jasno wydawane wskazówki.