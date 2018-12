Mercedes wjechał w pociąg na przejeździe kolejowym. Kolizję nagrała kamera

Na przejeździe kolejowym w Łukowie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W wyniku awarii hamulców kierowca mercedesa nie zdążył zatrzymać się przez pociągiem.

Mrożące krew w żyłach nagranie zostało udostępnione przez PKP. Na jednym z przejazdów kolejowych z zaporami doszło do kolizji dostawczego mercedesa z pociągiem. Na filmie widać, jak w jadący za zamkniętymi zaporami pociąg uderza niebieski samochód. Wygląda na to, że w aucie doszło do awarii hamulców, a kierowca nie skorzystał z hamulca awaryjnego (ręcznego), nie wyłączył też zapłonu. W tym przypadku czasu na reakcję było bardzo niewiele.