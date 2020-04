WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 mercedesmercedes-benztest samochoduvitomercedes vito 4 godziny temu Mercedes Vito II 111 CDI 116 KM & Mercedes Vito III 111 CDI 114 KM – porównanie AutoCentrum.pl #173 Porównanie Mercedesa-Benz Vito III 111 CDI o mocy 114 KM i Vito II 116 CDI o mocy 116 KM Witam serdecznie parę dni temu do … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie parę dni temu do naszej redakcji dojechał Mercedesy Vito i szczerze powiedziawszy nie planuję zrobić z tego testu video aż po momencie Mateusz który stoi po drugiej stronie kamery stwierdził że może dostarczyć do porównania Vito poprzedniej generacji w podobnym nadwoziu z podobnym wyposażenie i i z podobnym z silnikiem takiej okazji nie mogliśmy przegapić Zapraszam do naszego szybkiego porównanie poprzedniej i obecnej generacji Mercedesa Vito o wyglądzie nie będę mówił bo widać że zmieniło się wszystko Z jednej strony wszystko bo mamy to inne światło tutaj są bardziej odważne ciekawie narysowane inny grill tutaj również się zwiększy wyraźniejszy to też nie pochowano różnych detali czytasz i inne lusterka To akurat Moim zdaniem na niekorzyść czy nowości dlatego że są one nie mówiąc już o wykończeniu tutaj są wyraźniejsze większe to takie bardziej już jak osobówek z jednej strony wszystko się zmieniło z drugiej strony nic się nie zmieniło dlatego że tak jak wcześniej Vito było miłe że wierną kopią z zewnątrz oczywiście Viano dzisiaj Vito jest nieważne wierną kopię prezent oczywiście klasy V teraz ten przyjemny moment czyli porównanie silników Dlaczego przyjemny dlatego że z dwóch stron czuję ciepło który od nich płynie a dziś dotyczy mroźny dzień mamy to 116 koni to mamy 114 koniec Czyli teoretycznie dwa konie mnie i Mateusza która twierdzi że to jest 115 koni nie wiem czy to jest rozbieżność w papierach czy też być może dlatego że tego nie już mają 10 lat na karku więc może jeden gdzieś w międzyczasie Uciekł ale różnica jeśli chodzi o moc nie jest to istotna tylko chodzi o pojemności o parametry bo patrzcie to mam 22 niecałe pojemności to mam niecałe i 16 w każdym razie mimo że mamy porównywalną moc Mamy to zupełnie dwa inne silniki zupełnie inne osiągi inna ekonomie użytkowanie tych samych wewnątrz zmieniło się wszystko zacznijmy może od wyglądu mamy to zupełnie inną nowoczesną kierownicę zupełnie inne nowoczesne zegary mamy nawet przyciski bo patrzę na te przyciski na drzwiach ona mi przypominają takie które można zobaczyć w Mercedesie Klasy E nawet nie więc można naprawdę tutaj poczuć się jak w aucie które jest bardziej takie luksusowy bardziej jako wół roboczy zaprojektowano oczywiście z tym luksusem to przesada dlatego że to mamy wszędzie mnóstwo zupełnie twardych plastików również na drzwiach i w sumie jak na a klasy to mnie to tak bardzo nie przeszkadzało poza jednym miejscem które jak zawsze pokażę to będzie miejsce pod łokciem Niestety ja przejechałem samochodem z Warszawy do Krakowa i musiałem do rękawa wsadzić sobie tą czapkę i miałem taką właśnie górę i dzięki temu przeżyłem tam podróż dlatego że ręka tutaj bym miała po lewej stronie zupę twardy plastik poza tym po prawej stronie jest już zupełnie zupełnie komfortowo No ale wracając tutaj do wyglądu to naprawdę zupełnie inaczej rozładowany wnętrze ledowe światło jak widać we wszystkich z domu Tak mówiłem tutaj komfortowych że tak powiem standardy standardów w samochodach osobowych my mamy też nowoczesną elektronikę mnóstwo różnego rodzaju system elektroniczny które dbają o bezpieczeństwo o tym może opowiem ci kiedyś w innym filmie mamy też tutaj wejście jak widać się na kartę SD wejście USB więc wszystko Czego oczekujecie od samochodu spełni swoją funkcjonalnością rolę ale też badać w kierowcy trochę takich nowoczesnych akcentów mój tutaj bez wątpienia tak jak ten to dostajemy Popatrzcie też na różnicę jeśli chodzi o styczność starym to na górze mieliśmy 1 schowek Teraz małych chłopców aż 3 to mamy mniejsze schowek i może mniej użyteczne ale tutaj na przykład w starym nie ma schowka tutaj już mamy całkiem pojemny prawdę również wejście na zapalniczkę Popatrzcie też na różnicę jeśli chodzi o praktyczność w drzwiach ja tutaj może do drzwi można będzie łatwiej to dostrzec to mamy kieszeń wielką na całą długość drzwi podzielono na raz dwa trzy prawda takie części to mamy na półpiętrze jeszcze gdzie można coś odłożyć więc w porównaniu do tego co jest w poprzednim jest to też duży postęp Oczywiście jak widać wygodny schowek Oczywiście tutaj widać miejsce kubek bądź na popielniczkę także o strony funkcjonalna strony praktyczny ten samochód naprawdę nie odchodzi daleko od standardów narzuconych przez klasę w dalszych rzędach koncepcja jest oczywiście podobna w tym mieszczą się 3 osoby to po prawej również mieszczą się 3 osoby z tyłu za tym rzędem mamy kolejny gdzie możemy się możemy u pakować kolejne 3 osoby ale są też różnicę na przykład to aby wpuścić te osoby do tyłu przechylamy fotel który przechyla się tylko w ten sposób w nowym Mercedesie Nie dość że Zwróć uwagę że to mamy jeden fotel i kanapę składający się z dwóch foteli razem to mamy 3 osobne fotele tego ten fotel może być przechylony w ten sposób a nawet w ten sposób Co sprawia że jeśli chcemy użyć tego samochodu jako auta do przewiezienia jakiegoś większego bagażu to ten sweter jest w stanie bardziej się przychylić zwalniając w ten sposób więcej miejsca na bagaże w każdym razie wsiadanie do tyłu oczywiście nie stanowi tutaj najmniejszego problemu Ja praktycznie nie schylając się jest jutro to zrobić również jeśli chodzi o pokazywanie ilu to miejsce z tyłu jak jest przodu Zresztą do też chyba jest zbędne to naprawdę przestrzeni nie brakuje jak również rodzaju dopasowań płot oczekiwanie kierowcy Powiem tylko że w samochodzie który 10 lat temu wyjechał z fabryki już było była regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach więc naprawdę to w ogóle jest dobrze powiem tylko jeszcze o jednej zmianie która jest dosyć wyraźne taki drobiazg tylko do tłumi mam uchwytu do śniadanie tutaj mamy wyraźny uchwyt który ułatwia wsiadanie ale tylko żeby nie o to chciałem powiedzieć O patrzcie jak się otwiera od środka to drzwi tutaj ciągniemy za ten uchwyt który od razu Odblokowuje i możemy dalej za niego ciągnąć odsuwają starym było to zrobione troszkę gorzej dlatego że stary mieliśmy przycisk na który trzeba było najpierw nacisnąć a następnie Chwycić za uchwyt i przypadkiem kiedy musiało to zrobić przykładowo kobieta która nie była przyzwyczajona do takiego rozwiązania albo to wymagało większej siły to już wymagało to pomocy w tym przypadku to się wszystko jakoś tak bardziej wymarzony łatwiejsze takie bardziej elegancki sposób na koniec miejsce na bagaże podnosimy klapę i to od razu Warto zwrócić uwagę na takie trochę staromodny sposób prawda otwieranie i widzimy Ile miejsca pozostaje na bagaże w przypadku kiedy mamy to drugi trzeci właściwie rząd foteli dojazd Zwróć uwagę że 10 lat temu w bagażniku ktoś pomyślał o tym żeby zamontować wyjście 12 voltów teraz przejdźmy do samochodu już młodszego o 10 lat akurat mam taką sytuację że Po pierwsze mamy schowany Ten uchwyt więc po prostu naciskamy przycisk otwieramy to wszystko wygląda troszkę bardziej elegancko natomiast nie mamy trzeciego rzędu foteli to jest jednym z zarazem przykład właśnie na to ile miejsca na bagaże możemy wygospodarować jeśli te fotele zwyczajnie stąd wyjmie jak widać Można tu wejść Może nie zatańczy nich zaśpiewam ale miejsca jest naprawdę sporo jeśli chodzi o wrażenie że chyba zbyt wiele do opowiadania mamy to 100 kilkanaście koni pod maską Muszą one się zmierzyć się z masą własną to około 2 ton niewiele ponad dwie tony w tym przypadku wypadku samochodu sprzed 10 lat było 815 kg to ile dokładnie znaleźliśmy w dowodzie rejestracyjnym Mateusza natomiast to nie jest to znaczy że będziemy zawsze ostatni na światłach jak mocniej dodamy gazu i Jak wykręci my ten silnik powyżej więcej tak chętnie jeszcze zbiera to można tym samochodem dosyć słabo jeździć natomiast no to nie jest na pewno jakieś super sportowy samochód a nie schodziło osiągi ani jeśli chodzi o to jak on się zachowuje w zakrętach tutaj mamy jej oczywiście wysokie auto wysoko środek ciężkości duże gabaryty więc jakieś ostre manewry lepiej wygładzić szybciej trasie szybki zakręt lepiej zaplanować zawczasu żeby spowodować że nie ten samochód pokona maksymalnie łagodnie dzięki czemu będziemy mogli przyjechać go ale ten samochód raczej nie lubię takich ostrych szarpnąć dlatego że dosyć się wyraźnie wtedy się przechyla na boki ale to jest jakby zrozumiałe z uwagi na to że tutaj wszyscy jadących w co umiesz Komfort to jest samochód przede wszystkim do przewozu osób a więc nie może to być auto twarde no i ten środek środek ciężkości też robi swoje także tym autem jeździmy raczej tak budująca i planują zawczasu każdy jakiś szybszy zakręt jeśli chodzi o jakieś uwagi No można powiedzieć że to znalazłem tak naprawdę tylko dwie i to są ma drobiazgi Jeden z nich to jest to że pedał sprzęgła jest tak dosyć charakterystycznie wygięte że kiedy stawiamy buta zimowego szczególnie tak jak zwykle by się to w samochodzie to przednia część buta gdzieś tam zahacza o ten pedał który jest tak wygięty odpowiednio to właściwie nieodpowiednio i zwalniając pedał sprzęgła Czujemy że że coś przeszkadza To jest coś co również Można by powiedzieć że występuje w poprzedniej generacji bo się przymierzyłem okazało się że też tam jest podobnie No i to że na dłuższej trasie tutaj pole w zupełnie twardy plastik to też przeszkadza ja to ja to odczułem na własnym łokciu można by tak powiedzieć to ja starszej generacji jest za to skrzynie biegów nie za bardzo lubiła trzeba było go w stare bardzo starannie wbić i najlepiej trzymać Podczas cofania żeby nie wyskoczył podobno nie jest to przypadłość tego egzemplarza z którym się Akurat spotkałem na pół ale też przypadłość się i innych egzemplarzy W każdym razie nie tam uwagi też oczywiście są dojazdy ale są nieco większe tutaj tak naprawdę po około 400 km udało mi się znaleźć tylko tych parę drobiazgów czy plastik czy też jakieś tam kształt pedału sprzęgła Poza tym naprawdę jak na te gabaryty jak na ten silnik z jazdy są jak najbardziej pozytywnie przeglądanie cennika Mercedesa Vito szukanie igły w stogu siana tyle jest obcy i kombinacje i możliwości mamy różne rozstawy 8 różne długości nadwozia on różne opcje wyposażenia może to być furgon może to być mi nie był może to być Zresztą naprawdę tych opcji Jest bardzo wiele i tak najtańsza wersja to jest właśnie furgon z najsłabszym silnikiem o mocy 88 koni 16 kosztuje 96000 zł ale to po Wawer jest już 100 koni mocniejsza i prawie 100 000 zł droższa Czyli będzie to wersja właśnie minibus w topowej wersji wyposażenia I cóż jest to na pewno dużo ale po środku znajduje się naprawdę tak dużo różnych obcy że można by powiedzieć że każdy znajdzie coś dla siebie Pod warunkiem oczywiście że będzie miał tyle siły aby przeglądać No to już zatrzymam się w okolicach starej wersji to pewnie ona kosztuje ułamek tego Mateuszem może kosztować 10 letni samochód kosztuje okolicach 30 000 a więc 3 razy taniej niż najtańsza wersja obecnego Vito ale jak sami się przekonaliście w to są jednak zupełnie różne samochody podsumujmy co łączy i co dzieli te dwa samochody dzieli niewątpliwie rok produkcji ty łamie 2014 to mamy 2005 mieli też podejście do tego i jaki ma być ten sam statek wiadomo że w obu przypadkach ma to być funkcjonalny pojemne auto ale to jest taki typowy wół roboczy a tu mamy liczny nawiązaniu do luksusowej klasy V Co widać i na zewnątrz i dzieli też podejście do silników bo to mamy niemal identyczna noc ale w starym mamy pojemność 22 to mamy pojemność 16 wiadomo nowe oczekiwanie no zasady ekologii mówią że musi być dołu siding chociaż niektórzy by powiedzieli że stary silnik O większej pojemności będzie być może bardziej trwały a będziemy to obserwować No i teraz powiedz mi co łączy te dwa samochody to niewątpliwie to do czego powstały prawdo do komfortowego przewożenie osób w tym przypadku też łączy to mamy prawa wspólną nazwę i mamy wspólną gwiazdę na prawda na Anglii o tych samochodów co z kolei pomaga jak Mateusz twierdzi przy prowadzeniu biznesu dlatego że jeśli podjeżdża turystów to okazuje się że Mercedes Wypełnia się klientami szybciej niż samochody innych Marek i a na koniec tylko dodam że mam nadzieję że te dwa samochody dzieli też do Rudej jak to się no jak to się mówi dlatego że stara generacja i to nie jest żadna tajemnica dosyć mocno było podatna na rdzę Miejmy nadzieję że nowa z tym problemu nie będzie miała Nel ale też że te samochody będą miały tyle wspólnego że będą bezawaryjnie pokonywać długie dystanse tak jak to jak Mateusz twierdzi ma miejsce w przypadku tego samochodu bo jeśli chodzi o to w długim terminie jest samochodem na którym można polegać i miejmy nadzieję że nowy Nauczył się od starego również tej sztuki