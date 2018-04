Mercedes S65 AMG Renntech Marcina Gortata na sprzedaż. Luksusowe monstrum na kołach

Przeglądając ogłoszenia z używanymi samochodami można czasem trafić na prawdziwe perełki. Taką właśnie jest Mercedes Klasy S z 2007 r., którym jeździł Marcin Gortat. Wyjątkowy jest nie tylko właściciel auta, ale też jego wersja o mocy 700 KM.

Przede wszystkim jest to flagowa limuzyna w wersji od AMG, ale dodatkowo zajęli się nią eksperci od tuningu z amerykańskiej firmy Renntech, która zajmuje się poprawianiem osiągów samochodów z Affalterbach. W efekcie moc silnika V12 w luksusowej limuzynie wzrosła do okrągłych 700 KM .

Oczywiście, jak przystało na topową Klasę S, samochód ma nie tylko ogromną moc, ale jest też luksusowo wyposażony. Ile zatem trzeba zapłacić, żeby móc chwalić się, że "jeździ się samochodem Marcina Gortata"? Równie 249 tys. zł. Może się wydawać, że to sporo za 11-letni samochód, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z wyjątkowym egzemplarzem, który ma słynnego właściciela. Co więcej, jako nowe, auto to kosztowało 1,5 mln zł, zatem cena jest jak najbardziej uczciwa. Tym bardziej, że jesteśmy przekonani, że taki samochód dostarczy nowemu właścicielowi wszystkiego czego potrzeba – luksusu i świetnych osiągów.