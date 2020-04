Mercedes GLA 250 4MATIC 2.0 211 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #227

Witam serdecznie Będę z Messengera testowaliśmy już około roku temu było silnik Diesla który był Może niezbyt mocno ale na pewno bardzo głośny i to pozostawiono trochę mieszane odczucia dlatego kiedy pojawiła się możliwość ponownego te studia lat był razem z silnikiem benzynowym nie wahaj się ani chwili zabrałem to auto w przejażdżkę nie są dalsze okolice Krakowa Zapraszam na krótkie test o wyglądzie G na już opowiadałem więc pozostańmy teraz tylko przypomnieć Biela bazuje na klasie a oczywiście więc jeśli komuś się klasa A odpowiada to myślę że zbiera będzie w tym bardziej zadowolony bo wygląda to klasa A na sterydach tu i ówdzie nakładki to ludzie w Polsce żyje te większe listwy większy prześwit to wszystko robię odpowiednią robotę auto wygląda świetnie Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwa detale które moim zdaniem o wyróżniają ten samochód porównanie choćby do testowania Ja ostatnio w wersji z silnikiem diesla nie Jeden z nich to większe 19 covid felgi AMG a drugi to lakier matowy naprawdę przyciąga uwagę na drodze oferta silnikowa niedziela jest bardzo bogata Szczególnie jeśli chodzi o jednostki benzynowe i od nich zacznę najsłabsza to GLA 180 daje 122 konie z pojemności 1 l a 200 dodać 156 koni wciąż pojemności 16 następny mamy GL a250 testowany przez nas który daje 211 koni z pojemności już 2 l i również z możemy uzyskać wersji A45 AMG 360 do wyboru Mamy również 3 diesel GLA 180 CDI to pojemność 1,5 i 109 koni mocy GLA 200 CDI to jest pojemność 21 i 136 koni mocy i topowy diesel to GLA 220 CDI które to jest 2 i 1 wyciąga 70 koni mechanicznych Wróćmy jeszcze do naszej wersji silnikowej czyli oznaczenie 252 l turbo 211 koni dostępnych przy 5 1500 obrotów na minutę do tego 50 niutonometrów solidny moment obrotowy dostępny bardzo szeroko od 1200 zaledwie do 4000 obrotów na minutę I to się sprawdza w praktyce jedziemy na siódmym biegu dosyć szybko w trasie mam 200 na obrotomierzu i niczego pod prawą z tobą nie brakuje 230 km na godzinę prędkość maksymalna 71 do setki taka jest deklaracją producenta i myślę że tutaj niczego nie zabraknie to jak producent moim zdaniem trochę optymistycznie podszedł do spalania dlatego że deklaruje 5 i 6 w trasie i 8 i 3 w mieście i być może da się takie wartości uzyskać chociaż ja bym nie chciał akurat w tym w tych zawodach bracie nie udział bo byłby będzie ciężko Natomiast w praktyce między tym ledwo dotykaniem gazu o takim praktycznym użytkowaniem tego samochodu gdzie czasem się wciśnie No to niestety różnica wyniesie około 2-3 jutro w stosunku do deklaracji producenta co z kolei oznacza że 56 litrowy zaledwie zbiornik paliwa wystarczy w tym samym 500 może 600 km co w mieście może nie jest tak gramatyczne A jeśli wybierzemy się w dłuższą szybszą trasę to niestety będziemy się dosyć często szukać stacje paliw o wnętrze Mercedesa GL a już na poprzedniej firmie więc teraz tylko pozostaje potwierdzić że samochód jest bardzo konsekwentny w środku znaczy zewnątrz zapowiada ładne linię i śmiały linie w środku też absolutnie nie wieje nudą widać że tutaj sporo się dzieje I to jest duży plus z drugiej strony narzekałem że on ma dosyć się niekonsekwentne materiały wykończeniowe bo gdzieniegdzie widać ładną skórę powiedzmy ładne przyszycie z drugiej strony plastiki Niektóre są dosyć słabo spasowane i twarde jeśli chodzi o twardość to tutaj wszystko pozostało natomiast spasowanie Moim zdaniem poszło bardzo do przodu chyba że zagrasz był niezbyt szczęśliwy W każdym razie teraz jak ciągnie mocno za uchwyt to Uwaga to słychać coś jeszcze to po lewej stronie uwagę ale to już nie jest to samo to już jest dużo dużo lepszy efekt i wynik takiego to jest to szarpanie za klamkę i niż to co było wcześniej więc ewidentnie poziom spasowania jest lepsze lepsze materiały wykończeniowe Tak czy inaczej już nie ma na co narzekać aż w takim stopniu jeśli chodzi o praktyczne elementy No to wiadomo 12 woltów to jest całkiem fajny Show aktualna miejsca na kubeczki to mamy całkiem pojemny schowek jakieś bez problemu mieście jakieś gadżety i również mi mamy tutaj wyjście 12 woltów to mamy przykład całkiem pojemne kieszenie w drzwiach również widać że tam jest miękkie i mam wykończenie który można wyciągnąć posprzątać łatwo to widzimy całkiem pojemny schowek przed pasażerem w miejscu jeśli chodzi o podróż długo po to myślę że słoneczku nie zabraknie Jedyna rzecz tak naprawdę na którą już pozostało narzekać w tym samochodzie to jest jeszcze jednej rzeczy w nim wspomniałem ostatnio w filmie pamiętam że pokrętło do sterowania system Command niestety znajduje się trochę za daleko to znaczy kiedy ja nim operuje to niestety mój łokieć ląduje już gdzieś poza podłokietnikiem ten pakiet podłokietnik można wyregulować Jak tylko do przodu więc to jest moim zdaniem za bardzo cofnięte No i rzecz o której o których wspomniałem czy na którą można ponarzekać to jest ten fragment tutaj jest twardy plastik tak jak był taki został na to nie na dłuższą trasę bo wtedy głupota Tego testu nie mam okazji aż tak długo jeździć tym samochodem tym akurat zrobiłem już 600 km i muszę powiedzieć że tutaj moje prawe kolano niestety nie ma zbyt A to plastik jest twardy efekt jest taki że po paru z kilometrach zaczyna kolano niestety boleć i to jest tak naprawdę Krzysiu problem tylko dwumetrowca ale jak już chyba ktoś ma 2 m to może na ten fragment narzekać poza tym wszystko już w porządku Na pewno lepiej niż było teraz pewno wędrowca Ostatnio robiłem go w pełni więc teraz zrobię tylko szybkie przypomnienie na jutro na ten samochód cenie jest wyborem jeśli kupimy go razem z oknem dachowym który zajmuje to naprawdę sporo przestrzeni rozmową w tą skutkuje że długo trwa więc tutaj no praktycznie cały czas dotyka co najmniej fryzurą do podsufitki Bo jeśli ustawi sobie jakoś tak bardziej pionowa oparcie to niestety będzie dotykał także głową Poza tym ma szerokość również jest ten problem omawiany to przy okazji testu wnętrze prawe kolano niestety jest cały czas w stałym kontakcie tutaj z tego fragmentem plastiku to niestety też jest problem który wychodzi dopiero po przejechaniu kilkuset jeśli chodzi o regulację to tutaj mamy regulacja w dwóch płaszczyznach dostać w dużym zakresie ci chodzi o regulacja fotela to to na fotelu mamy regulacja tylko od odcinka lędźwiowego cała reszta znajduje się na drzwiach i to możemy prawda przesuwać przód tył osobno tylną część do dużo osobno przednią część do góry jest też możliwość regulacji oczywiście elektrycznie to jest tylko tak dla tak powiem przypomnienia że inne samochody mają też elektrycznie regulowany zagłówek tutaj akurat zagłówki są zintegrowane i to jest też kłopot Otóż to dla dwumetrowca jak widać tutaj nie da się wyregulować i ja bym wolał żeby było odrobinę to wyżej No i to jest tyle więc ustawiam pod siebie iw prawdą Ile miejsca jest ostatnio nie było za wiele wtedy nic się nie zmieniło a sprawdzian No i tak jak przypuszczałem z tyłu miejsce nie ma za wiele ja tutaj nie mieszczę się na długość nie mieszczę się też Nowy Sącz znaczy mi jeszcze się ale akurat siedzę dosłownie oknie dachowym więc jeszcze raz powtarzał dwumetrowiec z przodu raczej bez okna dachowego a z tyłu to nawet metr osiemdziesiąt będzie się cieszył jeśli tego okna dachowe jak nie będzie za to warto zauważyć że mamy to nawiewy na tylną kanapę to jest całkiem przyjemne i pożyteczne gadżet oprócz tego ostatnio Pamiętam że mieliśmy tutaj niestety żadnych se podłokietników i patrzę teraz też wciąż nie ma Także niestety tutaj chyba w żadnym wersji nawet bogato wyposażony takiego komfortowego rozwiązania nie ma Popatrzcie że jedyny regulowany zagłówek w tym samochodzie to zagłówek dla piątego pasażer no i oprócz tego mamie to mocowanie ISOFIX z prawej i z lewej strony na środku tego brakuje Jest też tutaj przeszkoda w postaci tunelu centralnego nie i jesteś przeszkoda taka praktyczna w postaci tego że nie mamy tutaj schowków ani za fotelem kierowcy a nie za pasażera z kolei jest Całkiem spory schowek wewnątrz drzwi tutaj bez problemu zmieści się nie Jakaś duża ale jednak całkiem Wysoka butelka wody wrażenie gwiazdy Mercedesa opowiadałem ale wtedy mieliśmy silnik diesla no a teraz dostaliśmy 250 benzyna dwulitrowa 211 koni mapy na cztery koła automatyczna skrzynia biegów No idealny po do długich podróży bez stresowych nie trzeba zmieniać biegów niszczą się matusia przyczepność nie trzeba nie trzeba nie trzeba tylko trzeba tankować dlatego że samochód przy takiej średnio ostry potrafię nawet w trasie spalić 8 9 10 ile chcesz Naprawdę zależności od tego jak ciężko masz nogę tyle stary ale myślę że dziesiątka w trasie bez problemu jeśli będzie bardziej dynamicznie co z kolei przekłada się na Częste wizyty bo Okej jak ktoś jakoś nie przeszkadza to pali 10 litrów nie ma sprawy ale musi się zatrzymać to 500 kilometrów do tego że ja oprócz zalałem do pełna pod korek wyszło i 55 litrów to oznacza że za 500 km musimy planować postój na tankowanie A to może być pewien problem i chyba to jest koniec problemu Czyli dosyć sporo spalanie i dosyć niewielki back bo poza tym bajka mamy bardzo dobry silnik mocny którym Fajnie brzmi który zbiera się naprawdę na każde wyzwanie chyba że jesteśmy chętni do naprawdę natychmiastowej reakcji w tryb s i możemy jeździć jeszcze bardziej sportowo skrzynia biegów wbiję wtedy trzymanie wyższe obroty i wtedy jest jeszcze ciekawiej natomiast może przejść w tryb manualny mamy to łopatki pod kierownicą i nawet nawet nie jest jakaś taka super sportowa na czy to jest auto które mimo wszystko Mimo tej swojej mocy mimo tych twoich możliwości Wciąż bardziej mnie zachęca no spokojnie komfortowy ja to jest wciąż Mercedes nawet jeszcze On jest trochę bardziej bardzo i Sportowo zawieszonych na szczęście nie aż tak twardo e-sportowe jak sama klasa A ile lat tutaj jest dużo bardziej komfortowy i i i chwała mu za to bo ona dłuższe podróże jest okej natomiast miło że on jest bardziej komfortowym i może on jest wyżej zawieszony to jednak ten samochód potrafi stycznia skręcać I to jest też kolejna zaleta tego auta jedziemy na wprost chcemy wyraz się rozpędzić nie ma sprawy ten samochód daję rady i przyspiesza bez problemu chcemy wyhamować ten samochód wraz ze mną akurat ktoś siedzi więc to siły dać znać żeby mnie przepuścił a proszę pana Niech pan jedzie Dziękuję No więc Załóżmy że chcę mocniej przyspieszyć jest efekt jest brzmienie chcę wyhamować wstaje kryty chcemy jechać z Zygzakiem nie ma sprawy test łosia prawda 60 na prędkościomierzu raz dwa pierwsza część manewru wzorowo ten samochód naprawdę mimo że jest to że zawieszony trzyma się drogi jak przyklejony A może jest przykro że mnie nie wiadomo co tam Niemcy Wymyśl i dopiero Powrót na swój pas było że pojawiło się lekka nadsterowność mignęła tutaj Kontrolka która ustabilizowała samochód zawsze system elektronicznej ustabilizował samochód przy hamował odpowiednie koło i wróciłem bezpieczny na swoje więc samochód i do komfortowej jazdy i jeśli trzeba do sportowej jazdy ale mimo tych dwóch to ponad koni mimo tego fajnego zawieszenie mimo tego możemy zmieniać biegi manualnymi ma wszystkiego co Mercedes przygotował dla kierowców którzy nie lubią jeździć szybko jednak taki ogólny odbiór tego sam też przed użyciem Komfort wszystkim spokojna jazda toczenie się do przodu i świadomość nam że jeśli będę chciał wyprzedzić wyprzedzam jeśli będę chciał zahamować hamuje jeśli będę chciał jeść co będę chciał to zrobię ten samochód sobie z tym poradzić Nie o to chodzi Tak jak ja bym miał między dieslem a benzyną to jest tylko jest powód dla którego bym chyba nie chciał tej benzyny to jest to że ona jest dosyć padlinożerna i kontra niewielki oznacza to konieczność planowanie tankowanie ale jeśli chodzi o odgłosy jeśli chodzi o przyjemność z jazdy to zdecydowanie ja wolę benzynę jeszcze może wspomnę o tym już zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy drogą wiejską polną gdzie są jakieś głębsze kolejny gdzie mamy pośrodku jakąś nie wiem coś w rodzaju na środku gdzie może to mogą tam jakieś kamienie ukrywać to dzięki temu że mamy to wyższa święto jednak jedziemy bardzo komfortowe wiem że nic się nie urywa wiem że nic się temu auto nie stanie byśmy zjechali Gdzie jest jedno koło gdzieś spadło gdzieś do rowu czy coś by się działo jakieś błoto nie było to co wiemy że napęd na cztery koła zawsze w takich sytuacjach również nam może pomóc także na trasę do miasta auto na ale też auto No polną drogę nie tobie się podoba to niedziela zaczyna się od 110000 zł za podstawową wersję benzynową czyli GL a180 topowa wersja i najdroższa zarazem to jest oczywiście GLA 45 AMG jeszcze dodatkowo Edition one które kosztują 249000 zł bo to jest nasza wersja GL a250 kosztuje 128 tysięcy zł z napędem na jedną oś bądź 144 z napędem na cztery koła oczywiście podane to same to dopiero początek i Zachęty dalszego wydawania bo lista opcji jest długa bogata i nie jest tania Posłuchajcie wybrałam dla was kilka tylko przykładów dach panoramiczny około 6000 zł reflektory bi-ksenonowe prawie 7000 zł system Command ze zmieniarką 14000 zł obudowy lusterek z włókna węglowego na zgadniecie 6000 zł czyli razem nie idziemy dalej ogrzewanie postojowe 6000 pakiet AMG Line 13000 i wreszcie pakiet Edition one 26000 zł bezpośrednia konkurencja to oczywiście Audi Q3 BMW X1 kursy zaczyna się od 122000 zł za wersję 1.4 FSI 150 koni i kończy się na wersję 2,5 TFSI 340 koni Ile kosztuje 45 tysięcy zł średnio BMW to zaczyna się na d w trójkącie się na dieslu No więc najtańszy 150 konny diesel kosztuje 142000 zł a najdroższy 230 jednokonny diesel kosztuje 177 tysięcy zł testowany przez nas Mercedes GLA 250 to ciekawe połączenie z jednej strony samochodu sportowego z drugiej strony samochodu o aspiracjach terenowych auta eleganckiego i stalowego oczywiście w tych pieniądzach możemy szukać dalej ale wydaje się że im Dalej szukamy tym bardziej tracimy Właśnie na tym stylu I elegancji i na tych spojrzeniach na drodze które ten przyciąga jak magnes ja tego nie zdążę Tylko że kilka dni temu pokazałam zdjęcie tego samochodu na Facebooku i dodałem zaczepny komentarz Mercedes GL A auto dla stylowego leśniczego dostało czy po mentalnie ripostę w postaci komentarza że w Leśnicy i biel a przecież on jak wjedzie w ciężkiej teren to pourya w tym samochodzie wszystko co można pourywać No pewnie tak się stanie ale wydaje mi się klientów którzy szukają właśnie tego typu samochodu jego zdolności terenowe czyli możliwość dojazdu do ulubionego hotelu w górach bez obaw o urwanie Właśnie czegoś w zawieszeniu też szaleństwo na drodze bo napęd na cztery koła i silnik na to pozwalają a więc auto na lekki teren auto na asfalt ale też auto na miasto na miasto samochód będzie ściągał odpowiednią uwagę jeśli komuś właśnie na takie kombinacje zależy to Mercedes GL a spełni jego oczekiwania