Test Mercedesa G500: bezsensowne auto, które chciałbym mieć w garażu Po wielu, wielu latach Mercedes pokazał nową wersję Klasy G, a fani momentalnie podzielili się na dwa obozy. Do którego z nich należy Zachar... Rozwiń Mercedes klasa g Wagę Imiona wiele … Rozwiń Transkrypcja: Mercedes klasa g Wagę Imiona wiele ale wszystkie one odnoszą się do Najbardziej rozpoznawalnego chyba Mercedesa na Gala Wszyscy już tak bardzo się przyzwyczaili że klasa Gdzie jest produkowane bez większych zmian od dziesięcioleci Chyba nikt nie czekał na rewolucję Ashtona W którym roku w Detroit Mercedes pokazał nową klasę g.i. świat Panów motoryzacji podzielił się na Teraz Oczywiście trochę przesadza Na dwa niezadowolony Pierwszy obóz mówił Popatrzcie po 40 latach wszystko na co ich stać to kółka na Lektora zamiast kresek To A druga zasłużył tak Słodkie ledy po co to wielkie krany lakierowane przycisk W tej męskiej klasy G nie pozostało już Nic To koń P g class Którą znamy na dobrą sprawę nie pozostało już nam nic poza Przypominającym poprzednie Kształt Za chwilę Opowiem wam co w nowej 2 klasie się zmieniło a co nie Zasady odmiany To nie jest pełna lista ale musieliśmy się jakąś ograniczać a więc numer 1 To są oczywiście elementy które sprawiają że nową generację klasy G Poznajemy Daleka to są okrągłe Obwódki wokół okrągłych oczywiście reflektorów poprzedniej generacji mieliśmy do czynienia z okrągłym Ale kreską pod nim teraz mam Takie ładne kółeczko ledowe Wszystkie światła z przodu Samochodowe nawet C W tych oldschoolowych kierunkowskaz Zmian możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka Ale one tutaj są jakby 23 i 5 cm To było mało zwiększono prześwit do 24 i 1 więc 6 mm więcej Względem poprzednika zwiększono też głębokość brodzenia 60 do 70 Centymetrów zwiększono też kąt zejścia Kąt natarcia i teraz Jeśli tego jeszcze wcześniej słyszeliście to powiedz teraz Zwiększ Szerokość tego samochodu Po ile O12 IP Nie milimetra Centyl Teraz ten samochód ma prawie 2 metry Po raz pierwszy w historii tego modelu w terenie kierowcę wspomagać może elektron Powstał nawet specjalny tryb jazdy g W którym zależności od rodzaju nawierzchni elektronika dostosuję układ napędowy Kiedy zaglądamy do środka to widzimy Przypuszczam że największą zmianę w tym samochodzie czyli brak analogowy Zegarów ich miejsce zajęła jak widać płaska tafla ekranu obok ciebie E platforma multimedialna MBI Kolejny punkt to Wykończenie wnętrza i może być trochę Niesprawiedliwe bo przecież poprzednia generacja również była bardzo Sosowa ale w tej to wszystko zostało wyniesione na jeszcze wyższy poziom spasowanie materiały Tego samochodu Wszystko po to aby Ktoś kto zostawia stalowe ponad pół 1000000 zł wiedział że kupił nie tylko terenową klasa g ale Merc Jest tych punktów jeszcze więcej Ale już nie będziemy kontynuować zobaczycie te kolejne różnicę na przykład przy okazji te W Biedronce Czas na listę rzeczy które pozostały bez zmian i nie przypadkowo przed chwilą trzasnąłem Bo właśnie od tego chciałbym zacząć od dźwięku zamykanych drzwi Ten dźwięk pozostał bez zmian Na dobrą sprawę a od 40 lat posłuchajcie Jeż Tak to jest dokładnie to ale to jeszcze nie koniec posłuchaj Jaki odgłos wydaje z Aleksem I To jest dokładnie Ten samolot Jakie słyszeliśmy przez 40 Pipa się nie Kolejny punkt który pozostał bez zmian to blacha cięta z metra i zaginana prawie wyłącznie pod Prosty mięta blacha możemy powiedzieć że dosłownie nie ugięła się pod Naciskiem osób odpowiadających za aerodynamik Ten samochód bardzo łatwo Po tych detalach jak na przykład kolejny detal zawiasy w drzwiach Popatrzcie na to ten Śmieszny kształt To są rzeczy Któremu Poza Kolejny punkt to chodź Może niektórzy nie chcą dać temu wiary to dla zespołu produkującego Mercedesa klasy Austriackim mieście Zachowanie tego samochodu w terenie jest czymś absolutnie najważniejszym życzy samochód jest wyposażony Trzy blokady mechanizmów różnicowych jak tam prawdziwy terenowy samochód przestał Konstrukcja jest oparta na ramię a tylną oś spaja sztych Nie zmieniły się też to co widzi kierowca ze swojego miejsca widzi wielką prostokąt Maskę gdzie 2T obłędnie wystające kierunkowskazy i No to wszystko Patrzę przez Która jest nie ma prostokątna nie ma pionu Ustawienia I raczej nie wiem Cicho I ostatnia rzecz na którą Chciałem zwrócić uwagę to Przyciski Blokujące Dyferencjały pomimo oprowadzenie po nim a pomimo całej elektroniki one wciąż tutaj dół Na środku prezentują się jako film Przycisk Przyjrzyjmy się teraz temu jak wygląda ten samochód w środku dokładnie co możemy w nim Będzie to akurat w przypadku klasy Przypuszczam że dosyć trudne ale Zacznijmy od Skoro to jest to Skoro w tym samochodzie możemy naprawdę latać na wertepach To to musisz się trzymać tam razem megason Uwaga No i Mega solidnie Możemy też zrobić to samo Klan Uchwytem Samochodzie Sporą kasę Skrzypiące Plast Po tej stronie Ciekawe Okej idziemy dalej Kto ma dosyć dużą Englert Ale cisza Tutaj Plastik Udające drewno Zachowują się bardzo porządnie ekran Równie Tutaj nawiewy Równie To na środku Wszystko co Jest zmontowany Coś tam W każdym razie jak widzicie zdecydowana większość plastiku wszelkiego rodzaju i i tworzy Jest zamontowany A od strony praktycznej Wygląda to tak to są uchwyty na kubki tam jest miejsce na kluczyk I o dziwo samochód nieraz poprosił o to żeby Żeby nie Pod podłokietnikiem widzimy całkiem sporo miejsca ładnie wykończony schowek wyjścia Wejście na PSD Mamy też oczywiście przed pasażerem Wschowa No i wreszcie kieszenie w drzwiach nie tutaj Nie są zablokowane Niestety Ale są dużo Możemy tak Mam tylko jedną uwagę do ergonomii Bo te co na klamki otwierającej drzwi Otóż ta klamka Znajdź Za bardzo do tyłu wycofana w drzwiach efekt jest taki że kiedy ja chcę do niej sięgnąć to moje mój Walk Fotel a więc tym momencie ja już jakby Nie mogę bardziej ręki wycofać a więc muszę jakoś tak wygiąć rękę albo w tą wprost to jest po Albo w ten A następnie Zwróć uwagę na 3 pa To ty się nie mieszczą więc tylko I następnie otwieramy no i wtedy prawda możemy albo pociągnąć tutaj To nie jest za wygodne Że było Ciężkie drzwi a więc pozostaje nam obce jedynie Otwarcie TUI wypychanie walk I w tym momencie łokieć również o słupek dosyć mocno to Koliduje ze słupkiem To jest oczywiście problem dwumetrowca i być może wszyscy inni uznają że ta Clan Dokładnie w odpowiednim miejscu ale ja to zauważę I Jak zawsze melduj Zobaczymy teraz jak lasek jest potwierdzone w środę Przed kierowcą Ciekawego Dalej mam na kierownicę oczywiście w Wyświetl Co nie Tajemnica Tak Bella będzie I cóż pod kierownicą w przycisku wszystkie podświetlane Na drzwiach Bardzo podobnie Potraw jedziemy ładne Podświetlenie Zwróć uwagę że klamka jest podświetlana a kieszeń ucznia Już nie To jest ciekawe Czuję się przestrzeń na nogi Przejście to po prawej stronie też Skoro Miętowy Ozdób I tak dalej Oczywiście ten kolor możemy sobie zmieniać i pokażę teraz Dekorów Sport Do wyboru Dzieje się Zjeżdżamy teraźniejszy Bardzo mocno zaskoczyć to oczywiście może Sporo Poustawiać sporo podbierak Nie będziemy się Że warto skupiać się jeszcze zajrzyjmy może Takiego schowka Tutaj Czasami Jest Podświetlenie zaglądamy też do podłokietnika Tutaj Też Świetle I nad głową również mamy Zestaw przeciw Oczywiście Podświetl Ktoś chce Podświetlenie do czytania to dostanie Bardzo wyraźne Zresztą tutaj Cały Mama Światełko Łatwe na Orient Tutaj w przestrzeni Co chodzi i tak to wygląda Myślę że bez W żadną stronę nie więcej tak właśnie miało to No i wreszcie obraz z kamery cofania troszeczkę nam zasłania temu z rury wydechowej ale wiadomo Rury są muszą to Na cały czas Jak tak to jest Bliżyn odrobinę To widać że No troszkę ten obraz Tak się Zaszumione nie to żeby czymkolwiek cokolwiek przeszkadzało Wszystko doskonale Już tak mam To jest samochód który mógł Takim głupią pomysł Wojskowy sprzęt wojskowy wyposażenie Google No i dlatego się czepiam chociaż oczywiście powodu wielkiego nie mam bo przecież Oddać się do A tak pasek Jak wygląda Noc Przyjrzyjmy się jeszcze tym światło Jak to wygląda A tak wygląda ten kultowy kierunkowskaz z bliska Pojawił się też takie trochę Mniej kultowe Besty Bardzo proszę Kreseczki Bardzo czytelne Otwieramy zamek centralny Nie tak to wygląda Słyszy to cała ulica Widzisz Też cała ulica Szczyrk Flaga Mercedes W środku Podświetlane Owce i zacznę od tego że ostatnio miałem okazję testować 2 jakie klasy AMG poprzedniej generacji i takiego kilkunastoletniego staruszkę i bardzo mnie zdziwiło że Przeszło taksówek A jeszcze bardziej mnie zdziwiło że staruszkowi niewiele brakowało Jak będziemy najnowszej generacji Jest od ponad 5 cm dłuższa a z tyłu podobny miejsce ma być aż o 15 cm A więc ten samochód raczej nie powinien mieć problemu z testem zły jak będzie Zobaczcie sami Oczywiście pełna elektryka wszystko to regulujemy elektrycznie Kierownica nie jest za duża ustawiają sobie tak jak należy Regulacja foteli pełna cokolwiek pod tym rozumiecie łącznie z ustawieniem wysokości zagłówka Wentylacja podgrzewanie pamięć Wydłużenie odrobi Siedzenia podnoszenie w pionie osobno przód osobno tył wszystko to jest Można również Zagłówek Wyciągnąć do przodu Aby czuć go cały czas Możemy też regulować punkt mocowania Pasa bezpieczeństwa Nowy Sącz Nad głową Pięć palców wolne przestrzenie a więc całkiem całkiem Porządnie No i oczywiście związku z tym że samochód jest o wiele szerszy Miejsca nasze Również nie brak To z Jak będzie A z tyłu jest wreszcie tak jak być powinno od początku czyli miejsca dla dwumetrowca nie brakuje co prawda jak Dotykam skorupy Fotel kierowcy ale dramatu nie ma jeszcze Również Nowy Sącz To mamy 4 palce w wolnej przestrzeni Też jest super Od strony komfortu Fi luksusów mamy to podgrzewane Oczywiście skrajne pozycję mamy Oczywiście różnego rodzaju schowki mamy tutaj regulacja nawiewu to jest trzecia strefa Nawiewy są na środku nawiewy są w słupkach B Mamy tu również że 2012 V Mamy to również Popielniczka do Przeżytek Zwróć uwagę że Osoby siedzącej na środku kanapy nie będzie przeszkadzał tunel środkowy go bo go praktycznie Nie ma mamy też atrybuty samochodu rodzinnego a więc miejsca Kubeczki mamy to przejść Meble Na narty mamy te światełka z obu stron Cóż tu dużo mówić Samo Rodzinny luksus Przyjrzyjmy się teraz bagażnik owi na pierwszy ogień widzimy Potężne koło zapasowe zresztą Brzmi to Butla gazowa Po czym poznać europejskie samochody po tym że ten sposób otwierane drzwi do bagażnika otwierają się od Twojej strony To jest akurat przyjemny bo od tej naszej od strony Widzimy bagażnik który mapę 480l i nie będę oceniać to jest dużo czy mało bo to nie jest samochód do wożenia szaf Zresztą to widać Tutaj mamy dosyć mocno zwężony bagażu Więc jeśli będziemy chcieli się pozbyć rolety No to będziemy musieli zostawić się raczej w garażu Miejsca nie znajdziemy Nie znajdziemy tu też żadnej podnoszą Podłogi chyba no bo tutaj Nie ma Co z tym Nie mamy tu widzimy pierwszy punkt drugi próg Nie I to wszystko sprawia że ten samochód może nie wygrywa w kategorii najbardziej praktyczny samochodu Po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskuje Przykład 1/3 Uzyskujemy nawet 2250 l więc może jakaś szafa tam się W mieście tutaj projektanci też próbowali naśladować samochody osobowe i wprowadzili Takie rozwiązanie typu haczyk No ale cóż po haczyków którego nie można tej reklamówki zawiesić na dół Dzwoń do Takim się znajduje podobnie też Po lewej stronie to przy okazji Wjedziemy 12 Volvo Źle znowu Z praktycznym wymiarem tego samochodu Nie jest Tak to wygląda od tej strony nie będziemy tego auta zbyt długo Podświetlenie bagażnika Myślę że Absolutnie nie ma na co Pod maską klasy G może się znaleźć się z dwóch silników będą miały identyczną poje 4.0 V8 Co zje Nie ma Żadna z nich nie jest Jesteś tg500 która uzyskuje z tego silnika 422 koni i 620 niutonometr Co daje Przyspieszenie do setki skromne A sekundy natomiast kwestia 63 AMG wyciąga 500 80 5 koni i 850 km co daje z kolei przyspieszenie do setki na Czterech i pół Imponujące prawda Ciekawe są wartości podawane przez producenta średnie zużycie paliwa 12 jeden z pasków g500 i zaledwie 13 i 1 przypadków g63 różni Zastanawiająca niewiele Jeśli się zastanawiacie i Czy to jest co prawdziwe to opowiem wam tylko ty Ten samochód ma Bak o pojemności 75 L AMG Ma tych litrów aż 100 niech to wam zobrazuje jak W praktyce Służyć Coś na zadanie z jazdy i od razu powiem wrażenie wjazdu w tym samochodzie są Sklepienie istotne bo nie po to się kupuje Ten samochód nie dla wrażeń z jazdy do ciebie w tym samochodzie wrażenia z jazdy są po nim Jakie jako tako Nie najgorsze Tego Samochód jesteś jaki ten samochód jest Filon walc A więc wrażenia z jazdy nie są istotne możesz przewinąć ale jeśli nie zrobisz tego to fajnie bo postaram się odpowiedzieć jak Ale też postaram się odpowiedzieć na pytanie A po co się właściwie takie Tak To Zaczynamy Zaczynamy Może właśnie od uruchomienia się Jak to brzmi Szyba Tak House Chodzież może być lepsze gazowa Poczuć jak to Włączyć Drive Powoli Statycznie Słyszeliście Ten zamek centralny to brzmienie Wiemy że jedziemy klasą ja do tego jeszcze Wracam Jak opisać wrażenia z jazdy bo od tego za No Najpierw zabawne historie kolega był na prezentację zagranicznej jeździł g 63 g 500 g Tango jak tam Zippy Jak ci się podoba on wiesz co nie masz zielonego pojęcia 63 tak bardzo Sformatowałem mózgu że nic Zostało przestrzeni na to żeby pamiętać jak jeździła pięćsetka pamiętam że O wiele Gorzej może źle powiedziane ale robią on niewiele mniejsze Więc nic nie Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Niemodlin A więc ja powiem zupełnie inaczej g500 sformatowaniu niż bo ja 60 Nie jeździł Tutaj na naszego rację A więc nie wiem To samo Który Ktoś zmianach zajmuje 2 m nasze Jedzie jak czołg luksusowy Komfortowy Mega wyczyszczę Czołg który sprawia że Wszyscy zjeżdżają na prawy pas Czołg który sprawia że mam Poczucie własnej wartości jeszcze bardziej wybujałe ego i patrzę na wszystkich wysoka Samochód który Deklaruję na każdym Skrzyżowaniu Że Jak inne Wyjątkowy Niech Anton pochodzą z Warszawy i planujecie jednocześnie Pomimo tych wszystkich parametrów wielkie prześwit wielka masa środek ciężkości w kosmosie Jechałem samochodem z Warszawy płynąć i uświadomiłem sobie że ja Zapomniałem że Ja będzie Dlatego że Wyglądało to Piątek i powtórzę jadę zwykłą Tak bardzo przyjemnie tak bardzo cicho mimo tego długotrwałą sen No tak bardzo komfortowo i luksusowy było w środku jeszcze jechał w nocy Wszystko to było podświetlone tak jak w innych osobowych Mercedes Która prawdziwa terenówka tak potrafi każdy kto jechał 10 km co najmniej wranglerem wie dobrze o czym mówi Terenówki nie jeżdżą tak luksus Życie jest jeszcze Land Cruiser V8 O której potrafię Kosowo mapa Ale jeśli będziemy chcieli przy jako tako nie najniższej prędkości dotknąć jego kierownicy to okaże Ma zawieszenie jak pierzyny Generalnie kładziesz Zakrętach i wprowadza pewno nerwowość a Zwróć kierowcy Natomiast ten samochód zachowuje się No ja nie chcę powiedzieć oczywiście przy tak ma W środku ciężkości że jak osobów Ale on się zachowuje niespodziewanie zadziwiająco dobrze Jak na to co możemy wyczytać Małżeństwo odpowiednie pneumatyczne zawieszenie które sprawia że Jedynym prawie że Czynnikiem który hamuje ten sam Są Może hamuje ogranicza ten samochód w zakrętach są prawa fizyki bo bo tam gdzie Basia Załatwić temat technik Tam gdzie da się System ACC Odpowiednimi rozwiązaniami Z odpowiednim zawieszeniem On to robi Jedzie się tym samochodem po prostu przecudna Pierwsza tak dopóki nie przyjechałem się jeszcze g63 póki jeszcze nie jest za późno twierdzę tak nie Jeździ Fanta Ten samochód bo pomimo że jeśli zaczniemy go szarpać tymi naszymi standardowym nie testament ile 50 lewo prawo Zanim jeszcze odkręcę kierownicę w lewo on już złapie któreś koło i już za Zacznie mnie ratować z opresji które Nie to nie Ale fakt że Piszczeć opon to opony nam tak naprawdę mówią że no popatrz Ja tutaj jestem taki silny z Gotowy tylko że tam na dole Połączenie opon z asfaltem już nie wyrabia Ropam Zapamiętaj Przeciążenie Gdzieś tam no to brawo Niestety ograniczają ale nawet odebrałam działają to Język Jaka szkoda Wrażenia z jazdy Niezapomniany bardzo bardzo mi się ten samochód podoba zaczynam się powtarzać ale na I teraz wracając jeszcze do tematu po coś taki sam Kupuję Jak dla mnie pamięć Różne elementy do zamykanie zamka centralnego Te wszystkie przyciski Jakby ten samochód jest gotowy do Jazdy w teren To wszystko Spra Że kupują Deklaruję wszem i wobec Mamusia Co prawdziwie Nie jest W tym także I zagraj do dużych No to ja nie chcę powiedzieć że tylko faceci zarabiają duże pieniądze ale Życzę Kobiety też potrafią u niej nawet znam takie Ale muszę przyznać że Żadna z tych kobiet Hej jesteśmy na Zakopiance wreszcie możemy posłuchać 2 ósemki pod obciążeniem Nie wiem jakieś g63 skoro tak Ale żadne z tych kobiet Nie kupiła Sobie Classic Chyba o to to już jest kimś Klasa g Zabawka Coraz szybsza coraz bardziej luksusowe coraz lepsze Coraz Bardziej rodzina Coraz Stara stara Nie wiem jak oni to zrobili W każdym wymiarze Solar I jeszcze I ostry zakręt opony opony Oponeo Podstawa reszta Fantastycznie no nie że opony Po prostu Gdzieś musi być ten słabe punkty Gdzieś musi Muszą prawem fizyki Powiedz Na styku Asfaltem Calareszta Przyznam się szczerze Nie było planu aby ten samochód zabierać w teren prostego bardzo powodu bo ostatnio generacja testowa Na poligonie tam były wszelkie warunki mnóstwo różnych przeszkód Piasek podjazdy zniszczyc I ona sobie świetnie poradziła pa Jest lepsza poligonu tutaj w okolicach Krakowa no nie kojarzę aż takiego dobrego i jak Warszawa więc na pewno sobie wszędzie pora Nie na tym możemy zakończyć tym podnieśliśmy maskę tego samochodu zobaczyliśmy już wszystko zachlapane Jana Zachar off zapytałem chcecie drugą warstwę pójdziecie tak Ale ja spędziłem Tylko Co takiego jest w tym że jedziemy do kałuży zrobimy wielki Roast Skoro można to samo zrobić Więc nie będziemy tego samochodu za Błotem to jest Zabierzemy go na taki podjazd już raz byliśmy byliśmy Dacię Duster Dacia Duster sobie nie poradziła w komentarzach dostał Zdecydowany werdykt że wszystko to wynika ze złego łącznika pomiędzy Kierownica A fotelem czyli ja nie umiem jeździć w terenie I oświadczam że ja od tego czasu nie nauczyłem się jeździć w te Zobaczmy na tym samym podjeździe Samochód Coś zmienić Musimy poszukać jakiś Szkody dla niego No to nie ma co Myślałam że będziesz o Kiedy zakręt testował ten samochód nie znalazł wystarczająco trudnego terenu żeby 2 klasa Poradzić więc my myślę że też nie jesteśmy w stanie znaleźć teren o której wyją Ale pokażemy Wam chociaż fragment zdolności terenowych tego samochodu Musicie przyznać że nas teraz nie miał łatwego zadania Bo najnowsza generacja klasy G musiało być lepszy A ciężko bycie lepszym Ikony Która jest na rynku od 40 I moim zdaniem to trudne zadanie zostało wykonane bardzo dobrze bo Samochód Jest nowoczesny co widać w środku jest luksusowy co widać w środku a jednocześnie Mamy to samochód który nie zapomniał o swoich korzeniach samochód który jest Wciąż tak samo terenowy a nawet jeszcze bardziej teren Poprzednie Carens Moim zdaniem jeśli kontynuować Tradycje auta Który jest tylko no to właśnie Ten Biorąc pod uwagę sytuację tego samochodu na rynku motoryzacyjnym Pamiętajcie Defender w najnowszej Będzie Ten samochód kompletnie ale kompletnie nie ma żadnej konkurencji więc Mercedes mu wycenić Dom Znaczy już cenę ale On jest bardzo jeszcze 540000 zł Tyle kosztuje wersja G5 Jeśli ktoś marzy o AMG to musi dopłacić 200 000 740000 kosztuje wersja H&m Czy to mało Jak za samochód obiektywnie to oczywiście dużo Jak za legendę Która nie ma konkurencji jak za samochód Który stał się Bardziej nowoczesne a jednocześnie zachował wszystkie swoje podstawowe Funkcje Jest to kwota Powiedziałbym Adek Napiszcie proszę w komentarzach Sądzić Tamtej nie prośba do Ciebie o łapkę w górę i o subskrypcji naszego kanału i jeśli jeszcze tego nie zrobił Wierzę że Dzięki do obejrzenia filmu i do zobaczenia w