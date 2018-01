Mercedes detektywa Rutkowskiego na sprzedaż. Lista dodatków robi wrażenie

Najsłynniejszy detektyw w Polsce często pokazuje się w drogich samochodach. Jednym z nich jest żółty mercedes-amg gt s, który właśnie trafił na sprzedaż. Bogato wyposażony egzemplarz można podziwiać w teledysku zespołu Fisher.

Auto pochodzi z 2014 roku, choć data pierwszej rejestracji to marzec 2015. Od tego czasu przejechało blisko 25 tys. km. Pochodzi z polskiego salonu i – według ogłoszenia – jest w idealnym stanie. Nowy właściciel będzie musiał zapłacić 599 tys. zł brutto, by jeździć samochodem detektywa Rutkowskiego. Choć może się to wydawać dużo, lista wyposażenia opcjonalnego tłumaczy, skąd wzięła się tak wysoka cena.