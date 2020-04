Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 163 KM, 2014 - prezentacja AutoCentrum.pl #078

czy ja tydzień temu nie mówiłem przypadkiem że samochód który stoi za mną czyli Skoda Roomster to jest auto wielkie pojemne i pakowne i tak dalej chyba mówiłem ale Spójrzcie na to jechało do naszej redakcji wczoraj to jest dopiero dowód na to że większy może więcej a rozmiar ma znaczenie kiedy podjechał ten samochód to to stwierdziłem że to robi wrażenie już przez to że ma tyle metrów na wysokość tyle metrów ma długość taki wielki samochód to chyba po raz pierwszy Testujemy i szczerze powiedziawszy Ja nie jestem specjalista od aut dostawczych więc pokażę ten samochód tak jak ja go widzę i wy zobaczycie mniej więcej to co można zobaczyć na pierwszy rzut oka a ja go już wstępnie sobie i przyznam się że jestem pod wrażeniem zapraszam Sprinter należy do bardzo popularnych aut dostawczych w naszym kraju Zastanawiam się przez chwilę Dlaczego nie doszedłem do wniosku że wynika bardzo bogatej oferty konfiguracyjnej tego samochodu po mieście Sami mamy dowolną możliwość kombinacji poszczególnych parametrów a parametry mamy przykładowo mamy długości mamy trzy różne rozstawy osi i mamy Uwaga aż 8 wysokości do wyboru i to wszystko można ze sobą zestawić a do tego dochodzi jeszcze możliwość różnych zabudowy bo to też rozmawialiśmy tylko o wymiarach możemy mieć 3 osoby z przodu możemy mieć miejsce dla sześciu osób z przodu możemy mieć zabudowę w pełni pasażersko wtedy jest kombi możemy kup tą ramę Możemy też kupić blaszaka którego w którym wyjedziemy z salonu albo też zlecić mercedesowi zabudowę tego nie zrobię z tego a choćby karetkę więc możliwość jest na wiele to tłumaczy Skąd taka akurat ani na popularność tego samochodu na naszych drogach ciekawostką jest to że samochód który dostaliśmy do testu jest praktycznie nie do w ofercie dzisiaj dlatego że w konfiguratorze Mercedesa jedynym słusznym i Jedynym miejscem do którego wszyscy zawsze odsyłają kiedy chcemy sprawdzić ceny auto testowego tego auta nie ma Dlaczego Dlatego że nie można skonfigurować samochodu który miałby 6 miejsc mimo że fizycznie taki samochód istnieje w nie udało nam się zdobyć jego dokładnych danych technicznych Puść jak to wygląda z przodu mamy trzy pełnowartościowy miejsca mamy bardzo ciekawy patent taki to takie zupełnie podobny jak w autach ciężarowych czyli to moje Możliwość ustawiania wagi kierowcy więc kierowca tutaj może sobie nakręcić powiedz mi teraz jest 75 kg akurat Ale jak ja usiądę Zwróć uwagę jak fajnie chodzi hotel to jest bardzo sympatyczne że na nierównościach ewentualnie jak będzie to tak chodziła góra dół Dopasuję się do mojej wagi gorani Komfort podróży musi być w tym sam Całkiem spory jak już wylądowałem w środku to jeszcze może powiedzmy o tym o tej specyfikacji tego naszego testowego samochodu czyli właśnie dodatkowych miejscach wewnątrz jeszcze trzy miejsca i to jakie ja to za chwilę tam wejdę ale to może zrobię w dalszej części filmu i natomiast wejście do tych trzech miejsc tyłu uda się przez drugie drzwi przesuwne w pełni elektryczny sterowany ale skoro już siedzimy w środku w na miejscu kierowcy Szczerze powiedziawszy jest to samochód z jednej strony do biznesu A więc to nie musi być auto luksusowe z drugiej jeśli już ktoś pracuje w tym samochodzie to jeśli kupujemy dobrze wyposażone auto w którym mam zamiast spędzać pół godziny w domu do pracy i potem z powrotem i raz na jakiś czas dłuższy wakacyjny i tam z tym mieć wszystko mięciutkie to Co można powiedzieć o samochodzie w którym będziemy spędzać cały dzień No bo kupujemy go do pracy więc będziemy w nim pracować natomiast no tutaj jeśli chodzi o dobór oczywiście mnie wszystkim a luksus tylko o praktyczność funkcjonalność i taką odporność na ciężką pracę więc to nie ma jakieś miękkich plastiku wszystko to jest jedna wielka twarda skorupa ale to jest pomyślane w taki sposób żeby było odporny na zarysowania natomiast pójście jakie to są możliwości Jeśli chodzi o schowki nie mamy to potężne kieszenie w drzwiach nie możemy zmieścić oczywiście wielką butelkę tam na dole drzwi mamy takie dodatkowy schowek zamykany na trójkąt mamy nad zegarami dodatkowe miejsce to może kawę to mamy schowek to mamy schowek to mamy wyjście wejście wejście USB mamy taki jeszcze mniejszy schowek mamy po drugiej stronie takie same olbrzymi schowek to to po środku dokładnie to samo jednej stronie nad głową mam potężny schody który tutaj dopiero będzie widać jak jaki jest wielki mamy też oczywiście daszek przeciwsłoneczny to jest wejście na jakieś audio w którym można sobie do montować to jest jeszcze jedno wyjście troszkę niżej do komfortowego poruszania się po drodze oczywiście służy automatyczne skrzynie biegów w trasie po przyda się tempomat Tak jeśli chodzi o różnego rodzaju ułatwienie elektroniczne mamy to możemy włączyć mamy tą nawigację mamy to dzięki temu że mam wyjście na wejście USB to możemy włączyć również sprzęt audio i teraz wygrałem akurat legalną muzykę więc mogę posłuchać No jak to gra więc nie wiem czy cokolwiek z tego wyniknie jak będziecie to oglądać na na YouTubie natomiast gra to całkiem nieźle mimo tak naprawdę że my mamy tak naprawdę tylko 4 głośniki z tego co słyszę dwa głośniki wysokiej częstotliwości tam na podszybiu w drzwiach mamy i się głośniki o nieco większej średnicy i odsłuchu czuć Oczywiście że jedynym źródłem dźwięku to są te głośniki które i przedstaw do nas z przodu nie ma to jakiegoś wrażenie przestrzeni tego tego dźwięku Play a teraz Proponuję przejście na drugą stronę gdzie pokażę jak się do tego samochodu wsiada jeszcze zabiorę kluczyk Bo kluczykiem możemy odsunąć drzwi w tym samochodzie teraz moją samochód jest oklejony Jazda testowa Sprinter pracuje tak dalej Proszę nie zwracać uwagi nie zwracać uwagi to są reklamy reklamy między nimi można by niestety nazwać to że kiedy jest internetu dla czy kiedy Mercedes to piszę tylko 6 litrów na 100 km bo to jest silnikowa 316 CDI czyli silnik o mocy 163 konie i pojemności 22 niecałe słowa krytyki bo tutaj rzeczywiście pisze jestem 6 i 3 ale jechaliśmy tym złym przewożą z ten samochód z Warszawy jadąc około 100-110 okazało się że samochód pali około Natomiast w mieście trzeba do tego doliczyć jeszcze litr więc tak poniżej 10 Myślę że w miejskich korkach nie zajdziemy Chociaż z drugiej strony Mercedes niedługo organizuje taki taki Van ekonomii nie pamiętam dokładną nazwę tego konkursu i to polega na tym że dziennikarz ale nie tylko dziennikarze każdy może się zgłosić do tego konkursu próbuję przyjechać kilkadziesiąt km tym właśnie w ramach takich eliminacji I ci co zdobędą będą 1 najlepsze wyniki czyli najniższe spalanie wezmą udział w finalnej wersji tego tego konkursu i tam na końcu czeka całkiem nagroda i wyniki na końcu bo ja byłem na dwóch takich edycjach na jednej nawiązują drugie miejsce wyniki tego tego zwykle oscylują w okolicach No pewnie przy tym samochodzie to będziemy szukać dlatego że wszyscy jadą oczywiście na wynik jadą bardzo powoli i niekoniecznie uszczęśliwiają wszystkich naokoło ale dla wyników robi się różne rzeczy w każdym razie No w każdym razie t63 może i są możliwe tylko jeszcze będziemy bardzo ostrożnie i bardzo grzecznie jechać a teraz przejdźmy bo tutaj trzeba się rozgadał m Proszę bardzo przyciskania dłużej drzwi się odsuwają i możemy to wejść w 3 osoby jak się domyślacie właśnie ten samochód zdaje test dwumetrowca dlatego że dwumetrowiec może w tym Myślę że Myślę że już mi miejsce na kolana chociaż symbolicznie można sprawdzić Proszę bardzo myślę że komentarze są zbędne wróci uwagę na te dwa elementy to Kiedy otwieramy Kiedy otwieramy drzwi one się otwierają na początek Tylko dotąd Natomiast po odblokowaniu to jest takie zaczep który odbył możemy to drzwi otworzyć aż do końca i wtedy one się trzymają na tych magnesach możemy bezproblemowo odsunąć te drzwi otworzyć i może dzięki temu bez problemu pracować od właśnie zapomniałem teraz Proszę bardzo i naszym oczom ukazał mnóstwo miejsca a ile dokładnie miejsca tak jak powiedziałem nie wiemy dokładnie Może to być nawet jest 14 m3 w wersji jak jakiś maksymalnie nie pojemnych Natomiast to jest troszkę mniej ale jeszcze Zwróć uwagę na ten element na W pierwszej chwili pomyślałem że to jest jakieś doświetlanie A to jest kamera to jest Kamera która tak dokładnie do podjeżdżanie pewnie do lampy pokazuje bardzo dokładnie widok Kiedy włączamy w Bieg wsteczny Widzimy bardzo dokładnie dokąd ten samochód Dojeżdżamy to taki wygodny podnóżek możemy to wejść to oczywiście też dwumetrowca również zawieszony samochód jest wykończony mamy tu taką drewnianą cienką płytę troszkę miejsca zajmują nadkola i ciekawostką jest też to że mamy wzdłuż tego całego poprowadzone takie szyny do na których możemy zamontować takie oto dwa elementy możemy to burty montować w dowolnym miejscu w poprzek samochodu niżej wyżej od czegoś tutaj dodatkowy zaczepy które również możemy ustawić tak jak nam się podoba więc tam są różne metody na to żeby ten towar przewieźć tak żeby on dojechał bezpiecznie celu na tych górkach również możemy usiąść więc to jest naprawdę wszystko Bardzo solidnie zrobione a postanowiłem że zrobię też test widoczności zegary są klasyczne jak to w Mercedesie proste i czytelne mamy po lewej stronie wielkie podwójne lusterko które pokazuje w części bardziej droga części bardziej krawężnik pod kołami po lewej to jest taki charakterystyczny przedział pomiędzy pomiędzy szybami ale myślę że na dłuższą trasę do wypełnienie będzie przeszkadzać szyba jest ogromna wielka i z takim charakterystycznym niebieskawym przyciemnieniem u góry mamy i oczywiście jeśli chodzi o krawędź górną to jest ona na tyle wysoko że to myślę że jej trzymetrowy Spokojnie będzie oglądał się podobnie mamy sytuację z lusterkiem wewnętrznym który jest bardzo wysoko No i można by oczywiście Zwróć uwagę że to lusterko wewnętrzne jest zawieszony mimo że z tyłu to oczywiście mamy blachę więc jest to ewidentnie tak naprawdę takie lusterko towarzyskie Do rozmawiania i komunikowania się z ludźmi którzy jadą z tyłu na tylnej kanapie Autocolor było ustawione przy prawym krawężniku a więc wszystko co muszę zrobić to skręcić kierownicy w lewo i poczekać i zobaczyć co się stanie z uwagi na brak jakiś większych na temat na temat danych technicznych nie wiem jak Jaka jest dokładnie średnica zawracania ale widzimy że tutaj na złożenie się na jeden raz to nie możemy liczyć więc musimy odrobinę wycofać no i po wycofaniu wylądowałem elegancko na lewym pasie nie będziemy to robić pełnych pomiarów ale z ciekawości zrobimy to jest wyciszenie na postoju bo w tym wielkim jak w pudle rezonansowym może oczywiście dźwięk tego diesla być dosyć dobrze słyszalny Ale sprawdzimy co usłyszy decybelomierz 47 i 3 No to czas na przejażdżkę ja takim samochodem i nie że zbyt często a więc wszystko co mogę powiedzieć że zobaczę Zobaczymy co z tego wyjdzie to robi się troszkę głośniej O Boże jak ja lubię przyjeżdżać z tym samochodem przez zegar by widzieliście to ten fotel który który tak dobrze amortyzuje w sprawie już jak w wesołym miasteczku latają do góry i na dół to jest fajne przynajmniej taki zakręt około 90 stopni jedziemy teraz 40 zobaczymy jak to sobie poradzi No nie chce oczywiście osobówka i szczerze powiedziawszy więcej miałem Stachu z tego co co co czym się to skończy niż to auto musiała taką zakrętem walczyć chyba ja wiem coś w głowie walczyłem przeszło Oczywiście trzeba pamiętać o tym że rozstaw osi jest bardzo duży więc do zakrętu trzeba się przymierzać odpowiednio aby tylne opony nie dojechały to jest i to mamy przed sobą Może Mateusz pokazać mamy rondo który zwykle przyjeżdżamy to rondo trzeba też brać bardziej od zewnętrznej strony tak aby aby Aby tylna nie najechała na środek ronda albo na krawężnik samochód oczywiście zachowuje się tak jak każde inne auto który środek ciężkości wypada gdzieś w okolicach dwóch nad asfaltem Natomiast możemy spróbować jeszcze raz zaatakować ten zakręt przy nieco wyższej prędkości żeby sprawdzić czy cokolwiek w tym samochodem się dzieje kiedy jest nieco trudniejszych Powiedz mu że teraz mamy 55 na przednie koła troszkę to zaczęły piszczeć czuć że jednak w tej chwili jeśli chodzi o rozkład silnik z przodu My z przodu z tyłu zupełnie pusta paka więc to ewidentnie ewidentnie to mu przeszkadza a teraz moje ulubione moment no tak to można jeszcze raz pokazać jak to ta kamera cofania wygląda O ja już jestem tyłem na z tyłu bo jestem na zimę krawężnika na krawężniku No i spróbujemy zrobić takie do 40 przynajmniej teraz to szybciej to za bardzo przez tego albo nie pojedziemy ale przy tych niższych miejskich prędkościach Myślę że samochód jest ten samochód zupełnie problemowo będzie jeździł Mateusz Zresztą przyjechałeś nim z Warszawy do Krakowa Czy rozpędzanie się do tych 110 o których mówiłeś trwało 2 dni czy czy jest to samochód który można bez problemu rozpędzić się na wschód do powiedzmy do prędkości ekspresówki czy wszystko zależy od tego czy w samochodzie jest duży załadunek czy nie na pusto to coś ci mogę załadować do niego dość sporą ilość rzeczy No nie jestem przekonany czy czytał to będzie pisało jakąś fantastyczną prędkość w bardzo szybkim czasie okej Generalnie ma też właśnie zapomniałem o tym że rozstawał się jest słuszny i najechałem tylnym kołem z prawej strony na krawężnik tak będę pamiętał czyli Mateusz naprawdę zaprawek jest w pracy taki jeszcze nikt nie odwołał i więcej mamy masę tym więcej potrzebny będzie mocy aby to wszystko wyciągnąć na więc jeśli komuś zależy bardzo na oszczędny jeszcze może to silnik rozważyć natomiast natomiast jeśli ktoś ma zamiar wozić to wykorzystywać maksymalna ładowność którą która przypomnę chyba w każdej wersji przekracza tonę a więc z tym samochodem możemy spokojnie przewieźć cię zupełnie pełnowymiarowy inny samochód to to myślę że nieco więcej mocy jednak nie zaszkodzi Jeśli chcemy jeździć mi tylko po mieście ale też radzić sobie gdzieś na dłuższej trasie i tak na zakończenie przeczytam jedną liczbę którą znalazłem to na samochodzie od 77800 zł pewnie chodzi o kwotę netto bo to są samochody skierowane do firmy które mogą odliczyć kwotę VAT więc realnie zapłacimy pewnie coś bliżej 100 000 zł Natomiast chyba pół strony było gdybym tutaj stały próbował się nauczyć wszystkich parametrów możliwych rodzajów czynników dlatego że myślę że będzie ich na kilkadziesiąt Więc pozostaje pewno odesłać zainteresowanych na adres który też to jest widoczny nie będę go tutaj aż tak bardzo reklamowa jak jesteście zainteresowani to przez tacie nie w Tak czy inaczej Myślę że po tym teście że do testowania aut dostawczych nie będzie pewnie mają domeną bo jest to zupełnie rodzaj samochodów ale nie ukrywam że jak on tak dla odmiany wziąć przejechać się takim wielkim potężnym samochodzie na pewno sprawia to sporo radości