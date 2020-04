Mercedes-Benz GLC 350e 2.0 Hybrid 327 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #368

Witajcie Widząc mnie przed Mercedesem GLC pewnie na wam się kilka pytań Po pierwsze znowu słów po drugie dlaczego jeśli testuję cię GLC to nie jest to GLC kupę No i to najważniejsze czyli gdzie jest Zachar odpowiadam oczywiście to najnowszy SUV Mercedesa chyba jeden z najmłodszych aktualnie w gamie który bardzo dobrze radzi sobie na rynku z takimi konkurentami jak Audi Q5 BMW X3 czy Lexus NX A dlaczego nie Testujemy wersji kupę ponieważ mamy dzisiaj przed sobą wersję GLC 350e czyli hybrydy plugin oczywiście pozdrowienia dla Zachara gdziekolwiek teraz jest GLC 350e czyli hybryda ma na tą chwilę niewiele konkurentów w zasadzie chyba tylko jednego a jestem Volvo XC60 T8 który również plugin i może jeszcze troszeczkę mi luksusowy Mitsubishi Outlander pv jak będzie zachowywał się mały Mercedes z prądem zaprasza na desce po co za ten samochód nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości że jest to Mercedes olbrzymia gwiazda na masce reflektory które można powiedzieć znamy już z Mercedesa klasy A czy cela długo by wymieniać tych pierwiastków Mercedesa jest tutaj naprawdę sporo oprócz tego ten samochód nosi znamiona prawdziwego suva czyli Oczywiście ma napęd firma Tic czyli napęd na cztery koła Mercedes A mamy oczywiście wszystkie krawędzie zabezpieczone w plastikowymi osłonami w kolorze czarnym wzorem jest spory bagażnik mamy oczywiście duże drzwi żeby łatwo było wsiadać łatwo było pakować dzieci do fotelików oraz oczywiście mamy tutaj bardzo spory rozstaw osi bo ponad 2 i 80 m o tym że mamy do czynienia z hybrydą na tą chwilę można powiedzieć wskazuje nam tylko i wyłącznie plakietka plugin Hybrid Mogą to być jeszcze oczywiście niebieskie zaciski hamulcowe ale w tym egzemplarzu tego nie ma oraz klapka zasłaniająca wejście ładowania prądem z gniazdka z tyłu Zwróć uwagę na tylny zderzak końcówki wydechów które wyglądają bardzo rasowo natomiast do sportowego wyglądu tutaj troszeczkę daleko od sportowego wyglądania jest przecież wersja Kielce kupę a na moim zdaniem różnią się te samochody tylnymi światłami te przypominają troszeczkę stosowane w kombi klasy C czy klasy E i moim zdaniem jest to najsłabszy punkt stylistyczne tego samochodu at w Mercedesie GLC Coupe mogą naprawdę się podobać bagażnik Mercedesa GLC w wersji hybrydowej jest mniejszy od 155 l względem w bagażniku w samochodach z konwencjonalnym napędem takie jak diesel czy benzyna tutaj mamy 395 l winne temu Oczywiście są baterie Szkoda że nie udało i się umieścić na przykład pod kanapą właścicielem Mercedesa GLC 350e muszą borykać się jeszcze z innymi wadami względem samochodów z silnikami konwencjonalnymi Po pierwsze to dosyć spora masa ponieważ samochód jaką gotowy do jazdy najmniej waży ponad dwie tony to po pierwsze a po drugie w przypadku hybrydy maleje i to znacznie wag ponieważ w standardowo Kielce ma on 66 litrów a w przypadku hybrydy to tylko 50 litrów test dwumetrowca Dzisiaj prawdopodobnie nie będzie no z oczywistych względów noch Znajdziemy tutaj w okolicy jakiegoś Przepraszam pana wygląda panna kogoś kto ma 2 m czy mógłbym Pana prosić żeby przywieźć a do tego samochodu czy tak wielki człowiek Jak pan się tutaj zmieści w takim samochodzie że będzie mu wygodnie Mogę pana na chwileczkę dosłownie proszę bardzo proszę zapraszam rysuje po prostu wszystko tak jest spokojnie tylko sobie poustawiać tutaj w Mercedesie będzie to troszeczkę trudniejsze z tego powodu że elektryka wszystko w prądzie tak jest prąd przywieziony zasadzie stron przywieziony prosto mamy tutaj oczywiście regulację fotela kierownicę już pan znalazł i teraz czekamy na jakiekolwiek informacje Widzę że nad głową powinno szklanego dachu jeszcze ze dwa w palce się zmieszczą jeśli chodzi o samą kwestie trzymania kierownicy jest już chyba ustawiona dokładnie tak jak trzeba zagłówek również ustawiony Dokładnie tak żeby było bezpiecznie ale też wygodnie jest ustawiane elektrycznie jak cały zakres regulacji fotela mamy tutaj również regulację lędźwiową którą możemy regulować sobie podparcie pod naszymi plecami zobaczymy w takim razie czy dwumetrowiec jest w stanie podróżować za 2 metr owcem Zapraszam do tyłu tak jest jak widać specjalnie wyprofilowane miejsca na kolana pozwala zająć dosyć pozycję co prawda na buty już za dużo miejsca nie zostało A jak wyrobię jest okej No to jest okej czyli jednak jest okej nad głową szału Co prawda nie ma głowa się mieści także jest chyba całkiem wygodnie Jeśli testowany niedawno przez nas Mercedes GLE rozczarowała swoją archaicznie wyglądającą deskę rozdzielczą to GLC będziecie zadowoleni to co prawda żadna nowość ponieważ tą deskę rozdzielczą znamy już między innymi Mercedesa C klasy natomiast jakość materiałów i kwestia rozplanowania tej więcej nie jest na pewno na wielki wielki plus oczywiście co warto zauważyć ilość przycisków względem właśnie Mercedesa GL została bardzo mocno zredukowana w Mercedesie GLC jaki spektakularnych nowości oczywiście deska rozdzielcza jest bardzo czytelna ale dokładnie taka sama jak w innych modelach Mercedesa jedynym awansem Jedyną rzeczą która jest troszeczkę inna to oczywiście konsekwencje zastosowania tutaj układu hybrydowego czyli wskaźniki hybrydowe hybryda ma swoje wady i zalety teoretycznie opowiedziałem o kilku z nich Natomiast po coś na Hybryda jest A o tym dlaczego Jakie są plusy z użytkowania opowiem za moment w trakcie jazdy Mercedesa GLC możemy wybrać w jednej z dziewięciu konfiguracji silnikowej w naszym egzemplarz jest to zespół hybrydowy o mocy całkowitej 320 koni i momencie obrotowym 560 nm jeśli chodzi o sam się nikt o rzędowa czwórka o pojemności 2 l benzynowa która sama sobie generuje 211 koni nie jest to co prawda fałsz Ustka którą mieliśmy okazję testować jeszcze kilka dni temu w Mercedesie GL 5 natomiast tragedii również nie ma słyszycie mnie słyszycie bo ja też nie słyszę i to jeden z pierwszych naprawdę wielkiej walorów hybrydy czyli poruszanie się Trakt bezszelestnie Kiedy ruszamy samochodem zawsze ruszamy tylko na baterii chyba że oczywiście ruszamy z pełną mocą samochodu ale sama jazda tym samochodem Jeśli chodzi o układ chyba jest absolutnie bezszelestna i wręcz można powiedzieć że trzeba bardzo bardzo uważać żeby ktoś nas po prostu zauważą to co bardzo lubię hybrydzie Niezależnie od tego jaki to tak naprawdę to dostęp do momentu obrotowego który na dobrą sprawę mamy pod nogą już od najniższych obrotów Zatrzymaliśmy się i teraz pełny gaz 59 do setki w tym samochodzie jest chyba prawdopodobne to czy to ewidentnie jest 5 i 9 to Oczywiście sprawdzimy w osobnym firmie jak ile hybryda spala w realnej jeździe odsyłam was do linków do filmów które znajdziecie w opisie pod tym wideo Natomiast jeśli chodzi o moment obrotowy który dostępny w tym samochodzie w przypadku silnika hybrydowego to jest to coś naprawdę niesamowitego ten moment 560 niutonometrów przypomnijmy Jest odczuwalny w momencie k przyspieszania w momencie wyprzedzania w momencie ruszania z miejsca i tutaj kiedy naprawdę Potrzebujemy tej mocy nie jest tak jak w innych samochodach konwencjonalny że musimy czekać aż samochód wejdzie odpowiednie obroty tylko naciskając gaz najpierw reaguje silnik elektryczny który natychmiast dysponuje momentem obrotowym I za momencik dogania go silnik benzynowy których płynie tworzy zespół napędowy i dysponuje już wtedy pełną mocą aż 320 koni bardzo ciekawą rzeczą jest również to że na tylko i wyłącznie silniku Mercedes w trybie żeglowania jest w stanie poruszać się do prędkości aż 160 km na godzinę GLC 350e którym jedziemy jest taką można powiedzieć bardzo cywilną w ze względu na to że nie mamy tutaj pakietu mg poza felgami z tym logo tutaj nie ma silniejszego zawieszenia sygnowanym przez właśnie tego fabrycznego tunera Mercedesa można powiedzieć że wielce jest samochodem ewidentnie komfortowym oczywiście w trakcie jazdy po zakrętach bardzo przytomnie reaguje na wszystko to co przekazujemy na koła mi tą natomiast można powiedzieć że Komfort w tym samochodzie jest głównym priorytetem w każdym Mercedesie jest troszeczkę tak że kiedy Siadamy do Mercedesa jakiego koloru nawet po 20 paru latach odnalezieni się w tym wnętrzu jest kwestią naprawdę świni i wszystkie instrumenty w zasadzie od już kilkudziesięciu lat może nie wszystko ale wiele instrumentów działa w bardzo podobny sposób a obecnie generacje które mamy dostępne w salonach wszystkie rzeczy mają Dokładnie tak rozplanowany choć inaczej niż w innych Markach oczywiście tak jak wycieraczki które mamy w tym samym miejscu gdzie kierunkowskaz przy skrzynia biegów Która właśnie jest w miejscu kierunkowskazów czy się nie sama skrzynia biegów ale manetka którą zmieniamy tryby jazdy natomiast oczywiście mam nadzieję Wiecie o co chodzi bardzo łatwo jest osiągnąć też bardzo komfortową pozycję za kierownicą niezależnie od wzrostu w jeździł tym samochodem Zachar jeździłem tym samochodem i A i jeszcze kilku kolegów którzy są różnego wzrostu i żaden z nas nie narzekał na zajęcie pozycji za kierownicą oczywiście tutaj nie ma sportowych foteli i nie ma tutaj żadnych dodatków które pozwalałyby w tym samochodzie poczuć ten Performance z którego Mercedes często jest znany ale Mercedes znany jest również i właśnie tutaj w GLC ten Komfort jest bardzo wyraźnie odczuwalny Jak można krótko podsumować jazdy Mercedesem GLC przyjemnie komfortowy dynamiczny wtedy trzeba bardzo bardzo efektywny układ napędowy który natychmiast reaguje na to co zadaje mu kierowca oraz spalanie które jeśli tylko mamy troszkę i chcemy pojechać na tak zwane punkty to jesteśmy w stanie Naprawdę osiągnąć bardzo ciekawe wyniki czy GLC jest samochodem który zadowoli każdego każdego ale każdy kto myśli o komfortowym słowie w którym może bagażnik nie jest największym priorytetem a w zasadzie jego rozmiar a chcemy jeździć komfortowo chcę bardzo dobre osiągi i jednocześnie być troszeczkę Eko to GLC 350e można powiedzieć że jest naprawdę idealnym wyborem najtańszy Mercedes GLC kosztuje 179000 zł ma oznaczenie 220d i w tym przypadku napędza go diesel 2.2 o mocy 170 koni mechanicznych wersja GLC 350e to wydatek minimum 220500 zł moim zdaniem w takich samochodach jak Mercedes GLC 350e nie do końca chodzi o ekologię oczywiście można pochwalić się w towarzystwie że przecież jeszcze hybrydą jestem ekologiczny a jeszcze większe wrażenie zrobi to kiedy po przejściu na parking okaże się że ta hybryda to nie Toyota A właśnie Mercedes jeśli chodzi o ten samochód w jaki sposób możemy go podsumować Po pierwsze ta hybryda rozpieszcza dostępnością momentu obrotowego jest bardzo cicha i oczywiście pod kątem spalania jesteśmy w stanie uzyskać ciekawe wyniki Oczywiście pod warunkiem że będziemy umiejętnie korzystali z układu hybrydowego niestety ma też wady ma mały bagażnik jest bardzo ciężki i niestety dość sporo kosztuje Natomiast jeśli chodzi o ciszę i ciche poruszanie się tego tego samochodu to jest to chyba jedna z najciekawszych Zalew którą można wykorzystać do bardzo późnych powrotów Incognito do domu czy wczesno rannego wymyk Ania się po angielsku Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem