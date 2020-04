Mercedes-Benz G500 4.0 V8 422 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

w tym teście sprawdziliśmy dla was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego ale także o ile przekłamuje one rzeczywiste spalanie zatankowali śmy w trasie dwa razy do pełna i porównaj wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy w liczby Widzicie na kartę teraz przyszłam klasyczny test spalania Mercedesa g500 zostawiłem na 93 km 90 i na początku pomiaru średniej prędkości wynosi 9 i 8 i na koniec powiedziałem średnie spalanie przy 90 wyniosło 11 tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę na obrotomierzu widzimy 2000 obrotów na minutę Nie na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 16 i koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 16 i 7 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 38 i 6 po 2 km 32,5 i po 3 km 25 i 9 Spokojna jazda po mieście i 6 dynamiczna jazda po mieście 29