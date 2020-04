Mercedes-Benz CLS 400d 340 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

Tym razem to zjemy spalań nowego tutaj pod maską trzylitrowego Diesla 340 koni mechanicznych w boksie i na początku pomiaru średniej prędkości wynosi 3 i 2 średnie spalanie przy tym razem tempomat ustawiony na 125 km na godzinę przez wzmożony ruch nie jestem w stanie utrzymać cały czas prędkość i 140 więc według według samochodu to tak jak mówisz to 25 km i na początku pomiarów średnie spalanie 104 i szczęśliwie koniec pomiarów średnie spalanie przy 120 wyniosło i 2 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 13 i 3 to 2 km 11 litrów i podszewki M10 1 spokojna jazda po mieście T4 dynamiczna jazda po mieście 20 l i tak jak każdy Mercedesie to jest maksymalna wartość jaką pokazuje komputer