Mercedes-Benz CLS 400d 340 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #406

Witam serdecznie Nie wszystko musi być praktyczne jak gdyby tak było wszyscy jest chodzilibyśmy w dresach mieszkaliśmy w domach o optymalnej powierzchnię podłogi w stosunku do liczby zużytych cegieł na coś tak nie jest zamiast Golfa sportsvana ludzie kupują zamiast BMW serii 3 kupują 4 Gran Turismo a zamiast czwórki i szóstki Audi kupują A5 ja 7a wszystko od auta które stoi obok mnie wszystko zaczęło się 14 lat temu to właśnie wtedy premierę miał pierwszy Mercedes CLS to on Zachwycił nas stylistyką połączeniem nadwozie typu Sedan ze snu mi kupę To właśnie CLS jest ojcem tych wszystkich limuzyn z tyłu kupę ale możemy nawet pójść dalej to też z pewnością on przyczynił się do powstania tak popularnych dzisiaj modeli jak BMW X6 gle Coupe Zobaczcie że celestes ale nie musiał być praktyczny wystarczyło żeby był ładny a dzisiaj Testujemy już trzecią generację tego przełomowego nie bójmy się tego słowa modelu Mercedes A to w wersji 400 zł Zapraszam i od razu kluczowe pytanie czy CLS nadal jest celem i tak i nie pierwszy cele Wprowadził pojęcie Sedan a Coupe drugie celes zrobię to jeszcze lepiej ale podobnie z nadwoziem Shooting Brake premiera nowego celesta znowu nas zaskoczyła ale czy zachwyciła nie jestem wcale stracił gdzieś po drodze te płyny linii oczywiście Sam kształt nadwozia nadal jest świetny odpowiednie muskularny ale też z dużymi oknami płynnie opadającym dachem nowa stylistyka Mercedes jednak trochę niespójne z jednej strony mamy te płynne kształty z drugiej bardzo ostre przednie reflektory tylne lampy chodzi aerodynamiczny Ten samochód jest świetny bo współczynnik oporu powietrza wynosi 0,26 to jednak optycznie Zacytuję może parę komentarzy problem nowego CLS jest taki że jak się go widzi centralnie od frontu to wygląda identycznie jak nowa klasa a nie o to chodzi żeby drogę do przystawek up przypominały otwierającego gamy hatchbacka Szkoda że styliści zgubili gdzieś ten nonszalancja pierwszej serii pierwszy CLS jednak był najlepszy piękny głos mamy pierwszego Ceres abym na niego nie zamienił ociężały przód i podobny problem co w celach kiedy nie potrafią dać odpowiedniego rozmiaru świateł teraz od klasy a on się różni jedynie tyłem grad oczywiście może być tak że za jakiś czas CLS wszystkim już będzie się podobał w tej trzeciej generacji nie będzie to oczywiście Wtedy miłość od pierwszego wejrzenia przynajmniej nie w moim przypadku Otwórz moje piękne bezramkowe drzwi i Poszukajmy efekt wow w środku i wiecie co chyba go to nie mam po prostu i już to wnętrze znamy więc trudno mówić o zaskoczeniu CLS bazuje na nowej i dlatego też jego wnętrze jest niemal identycznym jednak jako ten bardziej sportowy więc ma wnętrze nie z limuzyny as kupę poznamy to głównie po kształcie na wiem no rozumiem względem zarówno limuzyny jakie Coupe Pierwsza z nich to kształt głośników w drzwiach druga nowa kierownica które chodziły wszystkie wprowadzone w E klasie gładziki zastępujące część przycisków nową formę jest w stu procentach nowo bo też jestem w klasie po liftingu ale jednak nowa wobec klasy trzeciej różnica to fotel i to jest dosyć duże różnice zajmuje sporo miejsca w kabinie A to w znaczący sposób wpływa również na jej wygląd 2 ponad 12 calowe ekrany za jedną tafle szkła kosztują w ramach systemu comand online 10000 zł ale myślę że warto za to akurat dopłacić bo czynią one stresa jednego z najbardziej Technologicznie rozwiniętych samochodów w tym momencie na sterujemy tym wszystkim w ultra łatwy sposób za pomocą guzików na kierownicy to po prawej stronie sterujemy centrum Impol rozrywki na środku a zegara niestrawiony po stronie lewej wszystko jest maksymalnie uproszczony maksymalnie intuicyjny i naprawdę dobrze przemyślane o wyglądzie już mówiliśmy więc teraz czas na rzeczy przy praktyczność wykończenie i spasowanie zatrzymamy od wykończenie oczywiście w dużym stopniu zależy to od kupującego każdy może tutaj wybrać odpowiednią opcję czy będzie ta Piano Black no tego typu właśnie wykończenie karbonowe akurat Skarbem moim zdaniem przypadku tego silnika jak najbardziej to umiał pasuje Ale przejdźmy do pozostałych materiałów mamy to skórę tutaj na daszku wciąż skóra tam dalej skórę Przecież już jest twardo to na na drzwiach robi się już bardziej miękko Carbon metal Skóra Skóra łokciem No trochę się ugina mogło być lepiej po prawym pod prawym okiem również nie ma jakiegoś takiego super wypasu super wypasu należy szukać na fotele chłopaki jakie wie czy długie siedziska jakie duże te fotele i ładnie wyglądają i bardzo bardzo wygodne Stoi mi się naprawdę tutaj w tym modelu nie udało poza tym Carbon będzie w twardych Natomiast tutaj niżej mamy trochę skóry to jest akurat twarde ale przykład po tej stronie już jest miękko to jest ciekawe twardy i No tamta drzwiach możemy teraz to robić jakieś jeszcze taki test szarpanie troszkę coś tam słychać Zgadnij jak już parę razy Sharp No to się robi Czy po lewej stronie No podobnie ułożyły się plastyki i już jest dobrze to strony praktycznej Może zacznijmy do drzwi miejsce na napoje czarnej ładnie wykończony schowek pod łokciem również ładnie wykończony schowek z wejściem USB karta SD przed pasażerem nie za duży połowa z niego jest jak tego nie widzicie zajęta na perfumy więc sam też się za dużo miejsca Nie no i tutaj jest mały problem klapa się nie otwiera bo tam pod spodem jest Za duży Za dużo ładowarka i ona się tak zadziała w tej pozycji o tym więcej mówiłem przy okazji nocnych zdjęć nie Jak to się dzieje i jak często to się No i tyle jeśli chodzi o o wykończenie o spasowanie i o praktyczność Możemy też spróbować tutaj złośliwie za poszczególne elementy wystające kiedyś reset GoPro ekranami to następny krem stary tak już nie wystaje ale nawet gdybym dostawał to widzę że i tak jest całkiem dobrze to jest zrobione nie hałasuje Nie no bo raczej zapałem więc chyba już kończą mi się pomysły na tutaj złośliwy że tak powiem działanie Nie wygląda to źle a nawet Wygląda to bardzo dobrze Jeśli chodzi o spasowanie A poza tym wygląd już Oceńcie sami mi się podoba jeśli mielibyśmy poszukać prawdziwej Rewolucje To zależy jej szukać na tylnej kanapie nie pomyliło się kanapie dlatego że po raz pierwszy Mercedes CLS może przewieźć 5 osób nie ma też najmniejszego bagażnika mieści on 20 litrów a więc jest też całkiem praktycznych jak na założenie CLS ale po kolei zaczynamy tekstu w metrach Po czym poznać rozmowy kupy Po tym że ja się w nim nie dokończyłem Jeszcze i tutaj Widocznie nie z Coupe czterodrzwiowy mi pięcioosobowym to ten Marek akurat niestety jest za spełniony oczywiście na długość problemu nie ma oczywiście z ustawieniami problemu nie ma tutaj kierownicy regulujemy w dwóch osiach Chełm możemy oczywiście to wszystko zrobić elektrycznie mamy to mnóstwo różnych przyjemnych obcy i funkcje jak widać regulację w zakresie nie o wszystkich możliwych Osiek to których pomyślicie że mamy tutaj również dwuosiową regulacja odcinka lędźwiowego więc jest generalnie super powinien 100 g dwumetrowiec kiedy to wsiądzie i że maksymalnie fotel to okazuje się że do podsufitki ma dokładnie 0 jestem dokładnie w podsufitce i że brakuje mi tego jednego centymetra jest obszycie denerwujące poza tym oczywiście siadam zgodnie ze sztuką i nic mi nie przeszkadza ale być może wersja bez okna dachowego byłaby dla mnie najbardziej Komfortowa A jak za mną zobaczyć a z tyłu zaczynamy od tego że linie dachu mocno pada i w tym miejscu Można się niechcący uderzył głową o tym trzeba pamiętać zajmując miejsce też że trzeba mieć na uwadze że ktoś to naprawdę pomyślę o różnych szczegółach na przykład to odpowiednio wyprofilowany tyłu fotela kierowcy czemu nie tylko że pod kogoś kto ma maksymalnie metr osiemdziesiąt na pewno nie 2 m bo moje kolana loty Wnęk niestety nie trafiają co więcej Ja mam taki problem jaki Miewam siedzą z przodu kiedy bo nie mam dużo miejsca i wtedy muszę prawe kolano jak przecisnąć pod kierownicą tutaj akurat muszę przycisnąć wybrzuszeniem to też nie jest takie oczywiste nad głową miejsca No też się niestety dla mnie dość fajnie się nie znajdzie Ale trzeba docenić że jest odpowiednio wyprofilowana i dla kogoś ponownie do 1,8 może to być jak najbardziej okej No i wreszcie miejsce na stopy jeśli przed nami siedzieć dwumetrowiec no sobie obniżył hotel takim stopniu że miejsce na stopy tutaj za wiele nam nie zostanie I to jest jeszcze jedne nie chcę być niezła wiadomo jeszcze ktoś jest zaskoczony No po prostu tak właśnie w tego typu samochodach przesiadłem się na prawą stronę i jeszcze raz przypominam że mamy to 5 osobowy samochód więc mamy to trzy miejsca na tylnej kanapie i chociaż Popatrzcie na wyprofilowanie kanapy wiadomo że ten gościu Tak oczywiście może zająć miejsce ale tak do końca mile widziane i chyba nie jest Nie to jeszcze mamy to nawiewy jest okej mamy kieszenie dwa koki również w drzwiach z ładnie wykończonymi Mamy również tutaj możliwość ładowania telefonu komórkowego mamy to oczywiście wyjście 12 woltów na tą trzecią osobę na tylnej kanapie też dosyć pokaźny tunel środkowy chociaż że powiedzmy że jest wysoki ale dosyć wąskie może tragedii nie ma mamy to też podłokietnik dosyć miękki widziałem ciekawsze pod tym względem No i oczywiście tutaj miejsca na kubeczki takie oto ciekawe no i oczywiście możemy to też otworzyć i to znajdziemy kolejny schowek który co prawda jest zajęty No ale jest także gadżetów to nie zabraknie do tego Dodajmy jeszcze mocowanie ISOFIX Zresztą Popatrzcie po zdjęciu zaślepek te mocowania znajdują się blisko więc zapinanie fotelika jest naprawdę bajecznie proste i łatwe to jest akurat fajny regulacja zagłówków odbywa się tutaj w dosyć szerokim zakresie tak jak widzicie w tym przypadku to jest dla pozycja to jest oświetlenie mimo że to na środku Nie mamy światełek to jednak jest znajduje się tutaj przy płytach więc myślę że w tyłu Jeśli komu będzie przeszkadzała zbyt mała ilość miejsca to to podróż będzie upływał A co dobrego pasterza zaraz trzeciej generacji konsekwentnie oferuje również bardzo praktyczny bagażnik wspomniałem o 520 l i to jest na tyle solidny wynik że projektanci zdecydowali się że nie będzie w wersji Shooting Brake w tej generacji niestety A był to w swoim czasie jeden z mniejszych samochodów w swojej kategorii Szkoda ale Przyjrzyjmy się temu co daje nam CLS taki jaki jest mamy to dwa uchwyty zakupy Mamy to możliwość złożenia oparcie foteli a właściwie to odblokowanie dokładnie Mogę tam od razu się przejść pokazać po odblokowaniu Możemy te fotele złożyć i uzyskujemy tutaj płaską idealnie powierzchnię Więc można powiedzieć że wymiar praktyczny nie został tutaj zaniedbanie siateczkę po lewej stronie chociaż jestem dosyć płytką i ciężko pewnie będzie to zagospodarować Natomiast pod podłogę bagażnika którą możemy tutaj w górnej pozycji teoretycznie bo zwykle tak przecież jest prawda Ale w tym przypadku ktoś stwierdził że nikt tego nie zauważył Ale widzimy to tego się nie da zaczepić Widzimy tutaj pod podłogą bagażnika która jest taka leciutka cieniutka ale bardzo solidne No całkiem sporo miejsca na No właśnie nie wiem na jakieś drobiazgi w kształt w tej wytłoczki co to właściwie znaczyć dlaczego takie dwa otwory i dlaczego takie Dlaczego 2 Ciekaw jestem jak to święto proszę skomentować nie przy tego typu autach raczej nie musimy się skupiać na kwestii praktycznej ale jak już czele stał się tym bardziej praktyczny samochodem 5 osób to i dłuższe spoglądanie w kierunku bagażnika Moim zdaniem też ma sens pod maską dobrego Teresa Może się znaleźć i jeden z pięciu dostępnych silników są dostępne 3 diesla i benzyny Diesla otwiera wersja 300d która tak naprawdę jest dwulitrowym czterocylindrowy który daje 245 koni i ma napęd na tył na te wszystkie pozostałe modele już mają napęd formacje czy 350d które ma 286 koni e400d który mamy przyjemność dzisiaj testować który daje aż 3 40 koni mechanicznych oprócz tego mamy jeszcze dwie wersje benzynowe jedną oznaczono 450 formacji która daje 387 koni i topowa 50 AMG Formatic Plus która daje aż 435 koni mechanicznych Jeśli masz zastanawia Gdzie jest C63 AMG to od razu odpowiedź tak jej nie będzie dlatego że AMG na targach pokazywało koncert gt-four który ma ponad 600 koni i to on będzie odpowiadał za szybkie przełożenie pięciu osób silniki benzynowe jeszcze przy nich Zostańmy na chwilę to są napędy tak zwanym Mild Hybrid czyli zamiast rozrusznika będzie mocny silnik elektryczny który pomaga w przyspieszeniu bok ma aż 20 koni mechanicznych ale też pomaga oszczędzać paliwo czas jazdy z miejskimi prędkościami wracając do naszego silnika 400 d 700 niutonometrów 340 koni w połączeniu z automatyczną skrzynią i napędem na cztery koła daje to Fanta 5 sekund do setki i prędkość maksymalna oczywiście ograniczoną elektronicznie 250 na godzinę producent obiecuje naprawdę rewelacyjnie niskie zużycie paliwa w okolicach 5 w trasie niecałe się w mieście surowy nie mogę tego potwierdzić ale faktyczne zużycie paliwa jest naprawdę niewiele wyższe co biorąc pod uwagę te parametry które przed chwilą zresetowałem daje naprawdę dobrą Nela kosztów jazdy do mocy którą może dysponować kierowca oczywiście zarówno pomiary przyspieszeń Jakie spalanie zrobiliśmy dla was osobnych firmach Zapraszamy więc do tego muszę powiedzieć że ten samochód dla mnie jest mieszanką różnych sprzecznych myśli bo z jednej strony jazda tym samochodem i się szalenie podoba bo ten samochód Ma w sobie wszystko map tryb Eco ma tryb komfortowy ma Trefl oczywiście sportowy Czy sport plus więc na dobrą sprawę ma tyle wcielenie że opowiadanie o wszystkich zajęłoby za dużo czasu ale też nie miałoby sensu już tłumaczę Dlaczego i to jest to co mi się nie podoba podoba mi się to że ja już o tym Klasa E Klasa E która wreszcie zaczęła fantastycznie skręcać klasa a która potrafi być bardzo oszczędne klasa a która jest niesamowicie dobrze widzisz kochana Klasa E która wyznacza standardy w ten sposób i parę miesięcy temu jeździłem Klasa E Coupe i pamiętam że różnica pomiędzy tymi samochodami była jednak zostać beta była taka bardziej sportowa miał mniejszy rozstaw osi było bardziej zwinny inaczej się tym jeździło tak takie przyjemniejszy bardziej sportowy sposób i teraz się dając do 4 drzwiowego ale jednak kupę w sumie tak każe się nazywać to segment spodziewałem się że będzie to troszkę bardziej kupę niż czterodrzwiowe E klasa I to się troszeczkę rozczarowałem bo na dobrą sprawę to opowieść o tym samochodzie w tej chwili przeze mnie o tyle nie ma sensu że ja autem jeździłem bo ja już jeździłem klasą jesteś chodzi o wrażenia z jazdy chodzi o sposób jazdy to na dobrą sprawę Ja tutaj wielkiej różnicy nie widzę to wiadomo że mamy to inny silnik To jest osobna historia w ogóle CLS dostał nowe silniki Diesla lub bez ciebie bezpośrednio po klasie s więc to duża zmiana ale jeśli chodzi o sposób jazdy ci chodzi o układ kierowniczy chodziło o takie ogólne wrażenie zamkniętymi oczami bym chciał porównać dwa samochody naprawdę nie znalazł jakie różnice albo żadnej różnicy a więc CLS owszem niby kupę ale jednak przez to że czterodrzwiowe jeździ po prostu Moim zdaniem jak Klasa E w naszej redakcji na przegrywa się sporo samochodów benzynowymi silnikami za każdym razem jeżdżą z tymi samochodami Ja opowiadałam o tym jak to fantastycznie je mieć tych 79 obrotów na obrotomierza jak to fantastycznie wkręcać te samochody wysoko słuchać tego brzmienia i benzyna to jest to gdzie jest Diesla mi no i do takiej wersji 400d i czuję że powinienem odczekać wszystko co mówią złego Diesla chyba po ten samochód jest niesamowity 700 niutonometrów same w sobie sprawę że auto katapultuje się do praktycznie każdych obrotów większość mocniejszych nawet naciśnięciu pedału gazu kończy się po prostu nie nie nie redukcją więc tutaj możliwości tego samochodu Są tak duże a jednocześnie to się łączy Wszystko z tak przyjezdni niskim zużyciem paliwa z Warszawy do Krakowa ten sam jechał Brenna rozprawy pasek 70 przejechał ze średnią spalaniem 7 litrów biorąc pod uwagę napęd na cztery i wszystkie te parametry 5 sekund do setki dobrze wyciszony diesel to takie diesel który nie przeszkadza od raczej nigdy nie będzie brzmiał ekscytująco czego ktoś tak różnie Od będzie Natomiast w tym samochodzie No wiem że jest diesel bo wiemy natomiast nie ma żadnych wibracji Podsumowując samochód którym chciałbym jeździć dłużej niż tydzień samochód różal nie będzie oddawać wiem że będę musiał i samochód który zadaje każdy zadawać bardzo wiele trudnych pytań Czy aby diesel czy benzyna i czy aby na pewno jest to kupę odpowiedź już do siebie i telefon powiedzmy sobie na pytanie ile taka przyjemność kosztuje odpowiedzi 311000 Tyle kosztuje CLS trzeciej generacji w podstawowej wersji silnikowej czy 300d z dwulitrowym czterocylindrowym dieslem Jeśli chcemy mieć szóstkę pod maską No to musimy dopłacić 40000 zł 908 dopłacić do wersji 350d natomiast Kwestia którą jeździmy 400d kosztuje już 369000 zł Jeśli interesują nas benzyny to to kosztuje prawie 450 000 Karczma jest możesz mieć ten samochód w abonamencie już od 4906 zł i 169 gr za kilometr wyliczenie to bazuje na procentowym wkładzie własnym w cenie zawarte jest pełne ubezpieczenie serwis naprawy oraz opony letnie i zimowe Jeżeli szukasz nowego samochodu Sprawdź ile będzie kosztował on w carsmile można powiedzieć że nowy CLS nie dorównuje poprzedni jaką nie dorównuje pod względem pozytywnego wrażenie które zrobią W momencie premiery poza tym w każdym aspekcie Ten samochód jest oczywiście lepszy więc jest szybszy lepiej jeździ jest lepiej wykończony lepiej wyposażony i oczywiście jest o wiele bardziej zaawansowany Technologicznie i chociaż kiedyś innym producentom Mercedes właśnie tym modelem pokazał wszystko musi mieć sens to jednak w tej najnowsze trzeciej generacji CLS ma więcej sensu niż kiedykolwiek bagażnik może przewieźć sporo a w środku zmieścimy już nie 4 tylko osób Nie ma wątpliwości że ten co to jest świetny samochód Mam tylko jedno pytanie kiedy facelifting Ja wiem że O gustach się nie dyskutuje i ja wiem że nawet się być może za bardzo ale skoro jedyna różnica tego samochodu w stosunku do klasy E to właśnie bardziej rasowe wygląd teraz we go up to znaczy mam się skupić Dzięki za obejrzenie filmu Napiszcie w komentarzach co o tym wszystkim przychodzicie i do zobaczenia