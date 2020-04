Mazda MX-5, 2017 - pierwsza jazda AutoCentrum #345

Witam serdecznie dzisiaj jestem w Rumunii i będziemy Mazda MX5 i będziemy nimi jeździć nie byle gdzie jesteśmy na trasie transfogarskiej jest do Górska droga w Rumunii prowadząca przez góry fogaraskie wjeżdżamy na wysokość trawy 2000 metrów nad poziomem morza a tutaj mnóstwo zakrętów naprawdę jest Gdzie sprawdzić tą więź między samochodem a kierowcą Mazda nazywa to Kinga i kształtach i funkcjonalności tego samochodu w tych polskich warunkach naprawdę w trójce samochód trzeba się drogi jak będzie klejony i nawet nie myśli aby zaskoczyć nas w jakiś niemiły Złotów przyczepności do silnik wolnossący on tą moc uzyskuje bardzo liniowo czasami kiedy chcemy wykorzystać napęd na tylną Orlik Puść troszeczkę bokiem No to musimy to robić przy znacznie wyższych obrotach mamy tutaj silnik w tym r 160 koni No fajnie by było gdyby było więcej ale wówczas ten samochód był naprawdę bardzo niebezpiecznie gdybyśmy totalnie kontrolę trakcji chyba nikogo nie usuwam Kiedy powiem że sam utworzone na to warunki jest mały niewiele waży i naprawdę mam dokonało proporcje rozłożenie masy myśl gdybyśmy mieli w okolicach Krakowa miejsce gdzie można było w takich warunkach testować samochody to wnioskował bym o zapisanie MX5 na długi dystans