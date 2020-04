WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Mazda 2 1.5 Sky-G i-ELOOP 115 KM (MT) - pomiar spalania Test spalania Mazdy 2 z silnikiem 1.5 Sky-G o mocy 115 KM tym razem do szkoły średnie spalan … Rozwiń Transkrypcja: tym razem do szkoły średnie spalanie Mazdy 2 z silnikiem 15 115 koni na tempomacie mam ustawione 9 km na godzinę co daje na Dzień Babci wynik w okolicach 90 Mam nadzieję że to widać pod słońce na szóstym najwyższym biegu mamy to 2250 obrotów na minutę spalanie po chirurg kilometrach wynosi 4 ile to jest pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4 i 3 razem na tempomacie 123 km na godzinę sprzedaje wynik w okolicach 120 wybrałem 120 zamiast 40 I przypadkowo po pierwszym na autostradzie dzisiaj dosyć przedszkolu a po drugie to jest miejskie auta więc myślę że w trasie nikt nie będzie 40 No i mamy to 3000 obrotów na minutę na obrotomierzu na najwyższym biegu na średnie spalanie po 1:09 w metrach 7 i 1 i na koniec pomiarów średnie spalanie 27 chyba spalanie na zimnym silniku w pierwszym trymestrze 12 i 9 bardzo rzadko a który zły wartości więc po poprzedniej wartości około 12 do 13 litrów odlano przeskoczyło na 77 i takiego 134 spokojnej jazdy po mieście 6 i 13