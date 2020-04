Mazda 2 1.5 Sky-G i-ELOOP 115 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #222

Witam serdecznie testowaliśmy już rodzinną szóstkę testowaliśmy Comp trójkę czas na małą miejską dwójkę czy to że jest najmniejszym samochodem w palecie Mazdy oznacza że oferuje najmniej Sprawdźmy to w naszym tekście nową dwójka zobaczyliśmy po raz pierwszy nie ma dokładnie rok temu w Stanach Zjednoczonych do Europy dopłynęła nieco później z nieco inną specyfikacją techniczną oczywiście ale wyglądała na szczęście tak było bardzo podobne do prototypu którym się wszyscy zachwycali to mapy hazumi mimo uwzględnienie wielkich gabarytów bo auto mierzy 4 m 6 cm nie ma 1,80 szerokość niewiele poniżej metr 50 wysokości projektantom stylistą udało się osiągnąć do niego to wszystko co znamy i lubimy z większych paneli czy już Mazdy 6 3 i tak dalej więc będziemy artystyczny dziób gry już światła światła LED charakterystyczne dla samochodów już po face liftingu także jedziemy tu z przodu ładne auto takie jak wszystkie inne którzy twierdzą że gdyby ogłosić konkurs piękności wśród samochodów miejskich to Mazda 2 zgarnęła by korony miejsc przedłużono maska cofnięta kabina Pasażerska To wszystko daje takie proporcje które odpowiadają tej filozofii koda dusza ruchu całość prezentuje się naprawdę dynamicznie chociaż pewnie niektórzy i tak pokuszę się o drobne modyfikacje moim zdaniem w tym przypadku wystarczą nie są większe felgi i auto jeszcze lepiej Mazda 3 wiedziała do trójki 3 silniki właściwie to jeden z trzech odmianach najsłabszy Ma 75 koni ten środkowy 90 i topowy 115 koni mechanicznych najsłabsze dostaniemy manualną 5 biegową skrzynią biegów ten nasz najmocniejszy tylko z manualną sześciobiegowa ale ten środkowy 90 koni możemy dostać albo z 5 obiegową manualną albo 6 obiegową automatyczną przyjemność testować najmocniejszą 115 inną wersję 148 niutonometrów momentu obrotowego to wszystko pozwala nam rozpędzić samochód do setki według zapewnień Mazdy w 8 i 7 sekundy nie próbowałem dzisiaj trzykrotnie i nie wiem być może zjadłem obfite śniadanie być może chodzi o to że zatankowałem samochód do pełna na tuż przed pomiarami Tak czy inaczej po trzech pomiarach nie udało mi się poniżej 9 jeśli chodzi o prędkość maksymalną to wynosi ona 200 km a tutaj przyjechała do nas strasznie i będą zaraz dla mnie rozmawiać ale będziemy nagrywać dalej W każdym razie nie będą z nami rozmawiać Gramy dalej spalanie po spalanie chciał powiedzieć spalanie wyniesie według zapewnień producenta i 9 Natomiast w trasie będzie do niego dołożyć czterech a w mieście niewiele powyżej sześciu Dodajcie do tego około pół litra i będziecie mieli wynik w miarę ale będziecie jechać bardzo bardzo spokojnie w praktyce wyjdzie jednak przy taki normalny jest jeszcze odrobinę więcej 244 litry i rezerwy jak dzisiaj wyleczyłem wy No dokładnie 5 litrów dlatego że przyjechałem dzisiaj na stację paliw miał 1 km zasięgu i zmieściło się 39 jeśli ktoś oglądał moją prezentację Mazdy CX3 to z pewnością rozpoznaje to bo mały crossover z Mazdy 2 praktycznie całe wnętrze pomijając może parę drobnych detali przejął i rzeczy pozytywne cechy bardzo ładny Design dbałości o detale bo to naprawdę jest na czym oko zawiesić jest ładnie jakich rzeczy które Najchętniej to bym poprawił I to mam na myśli na przykładowo te zegary które wyglądają oczywiście bardzo w środku mamy bardzo sportowo umieszczone Obrotomierz i prędkościomierz niestety jest cyfrowy jest takie małe okienko i nie jest to zbyt wygodny podczas jazdy na codzień również od strony wizualnej chyba żeby tak było bardziej klasycznych związane miejsce do wsuwania płyty dlatego że No jak widać Kto to jest jakoś tak jakby ktoś pomyślał a zapomnieliśmy dorobić No to trudno jest tutaj w tym kawałku plastiku to nie wygląda jak do wkładania płyt tylko bardziej jako Strzelina która powstała mniej lub bardziej przypadkową w tym miejscu Może to jest tylko moje co gadasz to nieważne przejdźmy do rzeczy konkretnych przykładowo do tego że księgowi mimo takiego projektu jednak mieli coś do powiedzenia bo podobnie jak Maździe CX czy jest to całkiem sporo twardych tworzyw takie twarde nie znaczy że brzydkich dlatego że tu i ówdzie widać nawet tutaj wśród tych twardych taki na przykład ładne wzory karbonowe tego naprawdę jest całkiem sporo i to wszystko wygląda dobrze No co nie zmienia faktu że jest twardo to się robię troszkę bardziej miękko tutaj to jest bardziej miękkie niż to zimno sprawę po prawej stronie brak podłokietnika bo to jest samochód na miasto wiem co Hej nie musimy tutaj mieć podłokietnika w lotnictwie jego miejscu znajdujemy dwa miejsca na kubeczki tutaj z tyłu jest kieszonka w sumie dla pasażerów siedzących z tyłu ale jakoś wykorzystujesz telefon do tego że to się do końca nie mieści to niestety nie mieście się też więc to wędruje gdzieś tam do tyłu jak już tu jesteśmy tu pokazuje 2 USB karta SD 12 V jak idziemy dalej szukam schowków to jest schowek w drzwiach całkiem powinny Zresztą widać bez problemu to na przykład możemy zmieścić półtorej litrową butelkę i gra Możemy też spojrzeć do schowka Czy pasażer bo źle go otworzyłem powinien go otworzyć tak O właśnie nie ma niestety płynnego Powolnego wyjeżdżają po prostu wypada ale jest całkiem pojemny no i na koniec może jeszcze szarpanie za uchwyt Uwaga No jak widać całkiem wyraźnie się dekoruję Jak słychać Nic nie skrzypi a więc jest to całkiem dobrze zmontowane i może jeszcze na koniec na koniec opowiem fotele które oczywiście nie są standardowe ale są naprawdę genialnie zaprojektowane i od strony funkcjonalności są dobrze wyprofilowane trzymają na boki mają takie połączenie to mamy trochę skóry to mamy trochę takiego materiału który że siedząc na tym fotelu nie Odjeżdżamy gdzieś po ostrym zakręcie a nie w prawo a nie w lewo a nie do przeładowanie do tyłu to po prostu działa i wygląda to jest dosyć rzadkie połączenie się udała Szkoda że te fotele nie są w standardzie małe miejskie auto nie można się spodziewać cudów a jednak w metro jest z przodu bez problemu się mieści kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach zakres wystarczający fotel zresztą bardzo wygodny i taki z wyraźnym trzymaniem bocznym regulujemy Również tutaj na wysokość standardowy pochylenie standardowy przesuwanie przód wtedy nie znalazłem tutaj regulacje odcinka lędźwiowego jeśli chodzi o ustawienie zagłówka to patrzcie nie jest to może idealne ale może już być bo i tak wysunęło się całkiem sporo No i zobacz od auta Miejskiego nie Spodziewamy się oczywiście z tyłu Zbyt Wiele miejsca więc ja na długość się nie mieszczę tutaj moje kolana weszły do fotela kierowca to niewątpliwie czuje Co prawda ja tutaj nie znalazłem nic komfortowego ale w tej w tej pozycji Raczej długo nie zajadę do nad głową nie ma miejsca tutaj jakiegoś głowa jest w podsufitce więc to jest metrowca jest oblany tyłem znają żadną niespodzianką wysłał się na prawą stronę to akurat fotel jest przedstawiony pod kogoś to wzroście metr powiedzmy 70 80 w tej wersji ja się oczywiście bez problemu jeszcze tutaj na środku mamy taki całkiem tunel środkowy mamy to też tak koło kieszonkę na przykład na telefon komórkowy ale to Chciałbym jeszcze mieć oczywiście nawiewy Czy można na słupkach b ale pamięta jest auto miejskie dlatego też nie to nie mamy takich udogodnień podobnie jak nie mamy zbyt wiele kieszonek bo jedyna którą znalazłem to jest ta No powiedz jeszcze tą na telefon bo to po lewej stronie nie ma również niestety nie ma podłokietnika również nie znalazłem oświetlenie nad głową również nie znalazłem możemy pokazać jeszcze jak bardzo można wysunąć główek to jest Górna pozycja to jest Dolna pozycje na skrajnych pozycjach na tylnej kanapie mam mocowania Isofix bagażnik w aucie miejskim nie musi być duży Ale autem miejskim jeździły na drobne zakupy więc musi znaleźć się miejsce na odwieszenie jednej czy drugiej siateczki tak żeby nasze pomidory nie po całym bagażniku tymczasem zaglądamy Do 280 litrowego bagażnika Mazdy 2 i nie widzimy ani jednego haczyka ani po prawej ani po lewej i nigdzie takiego nie znalazłam i to jest moim zdaniem błąd praktyczny poza tym mamy to całkiem wysoki próg załadunku bo patrzcie to jest całkiem całkiem sporo na wysokość podłogi prawdopodobnie dodatkowe wyposażenie to jest właściwa Podłoga nie jakaś taka super solidna ale dobrze wykończone a oprócz tego nie podniosą znajdujemy niestety zestaw na koło dojazdowe jest do kupienia i zapewne kosztuje Kto w Maździe jakieś rozsądne pieniądze więc być może dlatego te słówka nawet tego nie ma nie po złożeniu uzyskujemy 9 40 chyba jest dobrze pamiętam litrów pojemności bagażnika jeśli złożymy oparcie tylnej kanapy ale zwrócić uwagę należy że uzyskamy to Całkiem spory bruku plastiki na drzwiach są z tyłu takie same czyli twarde do nas dwójki przesiadłem się z golfa r Variant a więc przejście w dół jeśli chodzi o moc było praktycznie trzykrotne że 300 koni na stepie ale kolega który przekazywał mi kluczyki do tego samochodu powiedział że fajne auto i teraz po paru dniach jadę samochodem muszę potwierdzić fajne auto i to można by opowiadać elementach Ja jednak Zacznę od skrzyni biegów ja zawsze mówiłem że skrzynie manualne w mazdach to jest to nie i kupowania Mazdy z automatyczną skrzynią biegów Toros kominem też jest bardzo dobra jest trochę pozbawieniem siebie przyjemności zmiany biegów w skrzyni manualnej i oni same dobre rzeczy precyzyjne bardzo wyraźnie wchodzące biegi odpowiedni opór odpowiednik OK to jest to jeszcze lepsze jest skrzynia w MX5 ale to jest dobra mniej sportowa kopia tego więc to jest dla mnie numer jeden druga rzecz która mi się podoba to jest silnik to jest najmocniejsza wersja więc wiadomo że będzie całkiem nieźle jeździł się sobie rady z tym samochodem doskonale bo nikt nie oczekuję 8 sekund do setki w aucie miejskim natomiast pali relatywnie dużo bo jej się tak skręcając do czasu wyżej A naprawdę chcę się to zrobić dlatego że ktoś jak to brzmi to jest to ktoś tego słuchać i to niestety kosztuje bo tam w mieście jak Kręcimy raz czy dwa leci w okolicy 9 litrów także to auto jak małe miejskie zaczyna już trochę kosztować No ale co to przynajmniej Jeździ bardzo dobrze również zakrętach bo zawieszenie jest takie sprężyste takie mięsiste bardzo dobrze czujemy co podwozie w tej chwili robią na drodze i jak się ten samochód czuję w zakręcie jedynym minusem tak naprawdę tego samochodu jest to że układ kierowniczy zbyt dużo siły wspomaganie i niestety ale odbiera tą tak to by mogło być Kropka nad i ale niestety to jest niemoc zbyt mocno wspomaga jak jedziemy szybko to wspomaganie wciąż jest mocno i jak z tym samym mocniej kierownicy wciąż jest za nocleg więc niskie prędkości na parkingu Okej ale to mogłoby się wyraźnie i w ogóle się zmienię czy będziemy szybciej albo skręcamy się zakręt i nieco nieco mocniej więc tak naprawdę to jest największy minus czyli układ kierowniczy taki jest zbyt relaksujący zbyt mało sportowych bo charakterystyka tego samochodu nawet z tym silnikiem który 115 koni to nie jest jakiś rakieta na ten samochód to jest naprawdę dosyć dużo i wydaje mi się że wydaje mi się że Gdyby jeszcze ten układ kierowniczy był dopasowany to to można by było 50 koni a tak ty w tej obecnie konfiguracja Myślę że 115 to jest taka optymalna górna granica ciekawostką która jest dostępna w standardzie wersję z jest Smart City brake support czyli system który było ze specjalnych czujników monitoruje odległość auta do jadącego przed nim i w razie kiedy wykryje niebezpieczeństwo kolizji i to na początek i to wszystko się dzieje przy prędkościach na godzinę na początek zwiększa ciśnienie w hamulcach tak aby awaryjne hamowanie było bardziej skuteczne a nawet w ostatniej chwili może zahamować zamiast kierowcy eliminując w ten sposób kolizja całkowicie Wymień skutki kolejną ciekawostkę o którą być może nie jest nowością ale jednak w tym segmencie samochodów to jest egzotyka i head-up Display który podnosi się po uruchomieniu silnika i wyświetla do trzech informacje jednocześnie warto wspomnieć o systemie Mazda Connect który się składa z 7 calowego ekranu dotykowego ale tej punkty dotykowy chyba nie będziemy musieli zbyt często używać dlatego że mamy to system i my czyli Human face który Naprawdę bardzo łatwo się steruje wszystkimi funkcjami mamy to pokrętło które jednocześnie możemy przechylać Możemy też klikać na około są najpotrzebniejsze przyciski za to wszystko jest bardzo intuicyjne oprócz tego możemy oczywiście podłączyć smartfona jakiej się smartfonie zainstalujemy na przykład Aha radio taką aplikację to możemy mieć dostęp w samochodzie do 30 stacji radiowych z całego świata i można dodać jeszcze że ten system jest dostępny tylko w dwóch najwyższych opcjach wyposażenia czyli skypassion i skyler jak na auto z tego z tak dużo ale ten miejski maluch potrafi jeszcze więcej mamy to zestaw systemów bezpieczeństwa które ma to nazwała Active Fancy wkłada się to między innymi systemu ldw czyli system monitoruje nasz pas ruchu i ostrzega przed jego niezamierzonym opuszczeniem mam też mamy też BSM czyli system monitorowania martwego pola mamy też rct A czy system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu HBc czyli system automatycznie przyłączający światło drogowe nabijanie też to sprawdziłem przejście techniczne i to będzie widać no i system BS Czyli tak naprawdę system który Wspomaga hamowanie o którym już odpowiedziałem co ciekawe do kupienia większej mocy silnika i większej ilości wyposażenie wcale nie jest aż tak za różnica pomiędzy najtańszą i najsłabsza i Bestię a najdroższą i najlepiej wyposażoną to zaledwie 15000 zł najdroższa Kosztuje 68 tysięcy najtańsze kosztuje 3 Problem jest taki że ta najtańsza wcale nie jest tanie to za chwilę Wyjdzie kiedy spojrzymy na konkurencję a tymczasem wspomnę jeszcze o oddech tak to będziemy musieli dopłacić nawet jeśli kupimy wersję wyposażenie skypassion 2000 kosztują lakier metaliczny ten nasz trójwarstwowych solred kosztuje 2600 zł pakiet Safety kosztuje 3000 zł wnętrza off-white kosztuje 3000 zł i system nawigacji Mazda kosztuje 2100 zł i teraz obiecane konkurencje przypomnę Mazda 2 zaczyna się od kwoty 53 zł pod czasami Force jest o tyle się od 45 więc wyraźnie taniej jest silnikiem 60 konnym Honda Jazz jest droższa ale wciąż tańsza od Mazdy dwójki zaczyna się od 50500 zł z 90 konnym silnikiem Hyundai i20 45300 zł za 75 konny silnik Opel Corsa 4 800 zł a więc jest naprawdę atrakcyjną propozycją w porównaniu do Mazdy 2 bo kosztuje 13000 zł mniej dając 70 konny silnik benzynowy w podstawowej wersji Peugeot 41-700 Renault Clio 41 450 dając obydwa te samochody silniki w okolicach 70 koni mechanicznych Jak widać spośród tych wymienionych tutaj samo Mazda 2 jest niestety najdroższe okej ten samochód podstawowe wersje rzeczywiście nie jest najbardziej atrakcyjny na rynku ale jeśli oczekujemy od samochodu więcej mocy Czy wyposażenie to jego w pełni wyposażone ile mniejsza wersja już nie odstrasza Moim zdaniem tak bardzo w porównaniu z konkurencją ja bym ten samochód to wziął pod uwagę kupując auto z segmentu 