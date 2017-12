Masz bilet na PolskiegoBusa? Sprawdź, co się zmieni

Wkrótce charakterystyczne czerwone autokary znikną z dróg. Zastąpi je zielona flota FlixBusa. Wyjaśniamy, co to oznacza dla pasażerów.

- Rozszerzenie współpracy między naszymi firmami umożliwi polskim pasażerom dostęp do całej europejskiej siatki połączeń FlixBus. Łącząc nasz standard usług i innowacyjne rozwiązania technologiczne z doświadczeniem firmy PolskiBus.com zdobytym na polskim rynku, liczymy na zainteresowanie nowej grupy klientów zielonymi autobusami FlixBus - powiedział Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus w Polsce. - O 12.00 pierwszy autokar zaczął zmieniać kolor z czerwonego na zielony. Do połowy 2018 roku wszystkie będą już w barwach FlixBusa - dodał.

Zobacz też: Kierowca nie wpuścił niepełnosprawnego do autobusu

Co ta zmiana oznacza dla pasażerów? Ma być wygodniej. Autobusy (mogą mieć maksymalnie sześć lat) będą wyposażone w standardzie obowiązującym m.in. w Niemczech. A to oznacza, że zostaną odchudzone o sześć foteli. Dzięki temu pasażerowie będą mieli więcej miejsca na nogi.

A co z pasażerami, którzy kupili bilety na Polskiego Busa?

- Wszystkie bilety - niezależnie od tego, czy kupione na grudzień, czy na marzec - zachowują ważność. Wszystkie połączenia zostają. Nikt niczego nie zamyka. Wszystko będzie działać nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale i do Wielkiej Nocy - uspokaja Michał Leman.