Maseczka potrzebna nawet w aucie? "To zależy" Obostrzenia wymagające zakładania maseczek poza domem wzbudziły ogromne zainteresowanie - zwłaszcza kierowców. Okazuje się, że są oni zobowiązani... A co z samochodem bo to też było takie kontrowersyjne że niektórzy interpretowali ten przepis że jadąc samochodem własnym też trzeba będzie jechać u nas C To zależy Zależy z kim będziemy tym samochodem jechać mówiąc skróć jeżeli jedziemy z osobami z którymi Mieszkamy z rodziną w z osobami którym i z kim prowadził wspólne gospodarstwo domowe No wtedy oczywiście ponieważ przed wami z tymi osobami na co dzień w wielu różnych konfiguracjach czy przez bardzo dużo czasu takie urządzenie jest zasadne ale na przykład jeżeli jedziemy do pracy wspólnie z kolegą który pracuje w tej samej firmie ale może wcale niekoniecznie w tym samym to już powinniśmy mieć na sobie te maseczki ponieważ taka sytuacja sprzyja temu aby był ten kontakt no i wiadomo że są takie sytuacje kiedy musimy kogoś czy musi być podwiezie Musimy coś podwieźć Natomiast w takich sytuacjach najlepiej się taką maseczką zabezpieczyć i takie obowiązek to rozporządzenie będzie nakładała natomiast jedziemy jedziemy z rodziną i że jedziemy sami to takiego obowiązku nie będzie i niższej mam rozumieć że od czwartku Jeżeli nie będę miał tej maseczki to policjanci mogą się na mnie nałożyć karę to tak tak Natomiast tutaj jesteśmy po stałym kontakcie z komendą główną Policji w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych No i mamy zapewnienia że w większości przytłaczające sytuacji to są pouczenie o to jest informacja że należysz do tych obostrzeń dostosować a należy to zrobić dlatego żeby Po pierwsze to dbać o własne zdrowie że nikt mi zarażenia ale także po to aby dbać o zdrowie tych którzy przebywają w waszym otoczeniu tutaj trzeba pamiętać że te wszystkie obostrzenia to wszystkie zakaz one służą tylko jednemu temu aby w Polsce jak najmniej osób zachorowało na covid