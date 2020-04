Mariusz Ciarka chwali Polaków. "Sporadyczne przypadki" złamania kwarantanny

Dużo pracy było w czasie świąt dużo mandatów trzeba było wystawić tym którzy nieprzestrzeganie zaleceń kwarantanny zostania w domu i respektowania wszystkich zaleceń rządowych wręcz przeciwnie ja od razu chce bardzo pochwalić Polaków za zdyscyplinowanie odpowiedzialność żeby moje słowa nie były gołosłownym wystarczy przecież sama jak wyglądały polskie miejscowości i widać że większość z nas dostała jednak w domach i tych powodów a byśmy musieli bardziej egzekwować przepisy nie było naprawdę spokojny weekend gdzie wszyscy objawiający się nasze wspólne zdrowie w tym pan minister zdrowia główny inspektor sanitarny ale też sieci Polacy którym na zdrowie leży tak bardzo na sercu obawiali się że związku z tym wydłużonym czasem weekendem jeszcze które mu sprzyjały dobre warunki pogodowe bo ta pogoda rzeczywiście była piękna ładna że wyjdziemy na place że wyjdziemy i będziemy się grupą okazało się że nie że bardzo odpowiedzialnie do tego wszystkiego podeszliśmy te osoby które ja przynajmniej widziałem A byłem w dwóch największych polskich miastach bo byłem i w Warszawie i w Krakowie obserwowałem też zachowały się bardzo odpowiedzialnie kiedy wychodziły na spacer utrzymywany były te odległości kiedy same byłem aby zrobić zakupy w sklepie pan który sprzedawał bardzo ładny osoby przy kasie się nie gromadziły wydawane były rękawiczki ludzie przed sklepem stali wy naprawdę większych odstępach a więc ja mogę tylko i wyłącznie pochwalić Polaków pochwalić mieszkań Polski bo przecież też u nas mieszkają obcokrajowcy za bardzo dużą odpowiedzialność i to się przełożyło też na realne nasze działania że naprawdę takich powodów do karania było mało to już naprawdę sporadyczne przypadki kiedy na przykład pan już po raz siódmy opuszczał kwarantannę No bo chcę od razu powiedzieć że my już od początku tych działań związanych ze zwalczaniem epidemii sprawdzaliśmy 3000000 razy osoby które poddane są kwarantanny i ostatniej doby chociażby ponad 120 2000 ujawniliśmy tylko nieco ponad 220 przypadków naruszenia mniej niż 0,25% więc Polacy naprawdę są dla mnie wzorem i są wzorem dla innych państw gdzie widzimy z różnego rodzaju w filmiku przekazywany z innych państw zachowują nie stosują się do nakazów zakazów co wiąże się z bardziej restrykcyjnymi działaniami A oby tak dalej to byśmy tak szybko i sprawnie przeszli te najbliższe dni tygodnie były żeby jak najszybciej wrócić do normalnych normalnych zadań do normalnego życia