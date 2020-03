Mapa w jednym palcu. Nawigacja dla niedzielnego i profesjonalnego kierowcy

Każdy kierowca, który wybiera się w dalszą trasę potrzebuje dobrej jakości nawigacji, która zaprowadzi go na miejsce bez zbędnych przygód. Sprzęt nie uszczupli zbytnio domowego budżetu, a będzie ci służyć przez wiele lat.

Czemu nie smartfon?

Smartfon lub tablet sprawdzi się przede wszystkim wśród osób, które korzystają z nawigacji głównie do poruszania się po mieście i szukają głównie informacji, gdzie mogą spodziewać się największych korków i jak je ominąć.

Używanie smartfona jako nawigacji samochodowej może być problematyczne. Przede wszystkim nigdy nie wiesz, czy podczas jazdy ktoś do ciebie nie zadzwoni. Poza tym stale włączony ekran i usługa lokalizacji może szybko rozładować nawet najbardziej wytrzymałe baterie. Trzymanie smartfona przez cały czas "na kablu" może prowadzić do zniszczenia baterii. Dodatkowo ekrany smartfonów są stosunkowo niewielkie i nieczytelne przy bardzo słonecznej pogodzie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie nawigacji?

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy podczas zakupów jest wielkość i rozdzielczość ekranu. To od nich zależy, jak komfortowo będziesz korzystać z nawigacji podczas codziennej jazdy. Urządzenia z dużym ekranem (7 cali lub większym) kosztują nieco więcej, ale są o wiele bardziej czytelne. Sprzęt o dużej przekątnej ekranu będzie kosztować o wiele mniej niż pięcio- czy siedmiocalowy smartfon.

Innym ważnym czynnikiem jest wygoda użytkowania. Nowoczesne nawigacje pozwalają nie tylko na ręczne wpisywanie punktu docelowego, ale można się nimi posługiwać również za pomocą komend głosowych. Jeśli w trakcie podróży okaże się, że cel trasy się zmienił, nie musisz zjeżdżać na pobocze. Wystarczy aktywować funkcję wyszukiwania głosowego jednym przyciskiem i możesz podać nowy adres miejsca, do którego jedziesz.

Większość nawigacji samochodowych pozwala na dostosowanie trybu jazdy do profilu użytkownika. Dobry sprzęt wytyczy inną trasę dla samochodów osobowych, a inną dla ciężarowych, mając na uwadze ograniczenia wagi czy wysokości wiaduktów. Wybierając różnorodne tryby jazdy, możesz dojechać do celu najkrótszą bądź najłatwiejszą drogą, wytyczyć trasę z pominięciem płatnych odcinków autostrad bądź wybrać tę najbardziej ekologiczną, co wpłynie na spalanie paliwa i eksploatację auta.