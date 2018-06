Mandaty za prędkość na rowerze to groteska. Policja powinna wlepiać je za coś innego

Karty statystyczne wypełniane przez policjantów wzbogaciły się o nową rubrykę - mandaty za przekroczenie prędkości przez rowerzystów. Policja chce wziąć na celownik jednoślady. To jeden z gorszych pomysłów, jakie ostatnio słyszałem. Zamiast tego, proponuję zająć się innymi rzeczami.

Tak naprawdę policja powinna zająć się czymś bardziej skomplikowanym, czyli pilnowaniem innych wykroczeń. Grzechy rowerzystów to nie prędkość, a całkowita ignorancja jeśli chodzi o przepisy i brak wyobraźni. Coraz częściej czytamy w mediach o czołowych zderzeniach, jednoślady wjeżdżają na przejścia dla pieszych (to zabronione), a rowerzyści nie wiedzą o zasadzie ograniczonego zaufania. Jest ona tym ważniejsza, że jednoślad może ukryć się za szerokim słupkiem skręcającego samochodu. Nawet jeśli rower wtargnie na przejście prosto pod koła auta, wina leży po stronie kierowcy. Bo tak jest łatwiej.

Uprawnienia do jazdy ma każdy pełnoletni obywatel, a kary za wszystkie te przewinienia są śmiesznie niskie. Jazda poza drogą rowerową – 50 zł, nieustąpienie miejsca pieszym – 50 zł, jazda po chodniku – 50 zł. Ponownie, dla takiego mandatu nie uruchamia się machiny urzędniczej. By dołączyć do pedałującej rodziny nie potrzeba uprawnień, tak że nie można ich odebrać, gdy rowerzysta ignoruje przepisy, o których przecież nie musi mieć zielonego pojęcia.