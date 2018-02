Mamed Khalidov ma lepsze auto niż Lewandowski. Szare Audi RS7 ma 650 KM

Mamed Khalidov to zawodnik MMA, który niejednokrotnie udowodnił, że nie boi się żadnych rywali. Wygląda na to, że sportowiec lubi też być pierwszy na każdych światłach. Pewna firma pochwaliła się na Facebooku, że modyfikowała audi Khalidova.

Szanujemy dokonania sportowe Mameda Khalidova, ale w tym momencie spychamy je na dalszy plan, bo bardziej interesuje nas to, co zawodnik ma w garażu. Na Facebooku firmy PP-Performace pojawiły się zdjęcia szarego audi rs7, należącego do Khalidova.