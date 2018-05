Mały Jaguar bryluje w mediach społecznościowych. Ambasadorką Małgorzata Socha

Małgorzata Socha najwyraźniej jest zachwycona swoim nowym samochodem. Aktorka jest ambasadorką marki Jaguar, a na co dzień porusza się najmniejszym SUV-em tej marki. Stylowy E-Pace co chwila pojawia się na jej profilu na Instagramie.

Jaguar E-Pace miał swoją polską premierę w styczniu 2018 roku w warszawskiej Hali Gwardii i wtedy też Małgorzata Socha oficjalnie odebrała kluczyki do swojego nowego auta . Rzeczywiste przekazanie auta jednak najwyraźniej nieco się opóźniło – pierwsze zdjęcie wylądowało na instagramowym profilu aktorki dopiero w marcu.

Pierwszy kompaktowy SUV marki Jaguar wyceniony jest na minimum 145 900 zł, jednak wystarczy zdecydować się na mocniejszy silnik i kilka dodatków, by spokojnie przekroczyć barierę 200 tys. zł. Samochód Małgorzaty Sochy to limitowany egzemplarz z serii First Edition, który wyceniony był na minimum 273 200 zł.