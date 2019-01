Maltański salon Subaru, w którym zatrzymał się czas. 30-letnie auta czekają na klientów

Zapomniany biznes, czy cały czas ważne oferty? To pytanie zadają sobie od lat osoby, które na Malcie mijają salon Subaru, w którym stoją nowe, niezarejestrowane samochody sprzed 30 lat.

Malta to kraj z wyjątkowym krajobrazem motoryzacyjnych. Najbardziej nietypowym w całej Unii Europejskiej. Niewielkie państwo do 1964 r. było brytyjską kolonią. Z tego powodu obowiązuje tak ruch lewostronny, ale stosunkowo duża odległość od Wielkiej Brytanii powoduje, że popularne jest importowanie samochodów z Japonii. Oprócz tego klimat sprzyja długowieczności i wiele modeli, o których my zdążeliśmy już dawno zapomnieć, tam nadal jest spotykanych. Po prostu nawet auta, które u nas stały się synonimem rdzewiejącej blachy, na Macie cały czas nie mają najmniejszych rudych nalotów.