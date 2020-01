WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Volkswagen Financial Services Robert Lubański 22-01-2020 (15:52) Lifehack na twoje pierwsze auto, czyli tani sposób na własne cztery kółka Gdy zaczynasz samodzielne życie, jedną z podstawowych potrzeb staje się własny samochód. To twoja gwarancja autonomii. Jeszcze nie tak dawno młodym trudno było spełnić tę ambicję, a co dopiero pozwolić sobie na taki model, który naprawdę im się podoba. Teraz jest to możliwe. Jak? Wystarczy być na bieżąco z nowymi sposobami finansowania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Shutterstock.com) W życiu każdego przychodzi czas, gdy w końcu zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze, wyprowadza się od rodziców, a nawet… przestaje pożyczać od rodziny samochód. Staje się niezależny. Własne cztery kółka to dla wielu pierwszy poważny dowód, że radzi sobie z życiem na własną rękę. Przez wiele lat młodym zależało na jakimkolwiek aucie, ale dziś już mogą sobie pozwolić na więcej. W końcu młodzi mają dostęp nie tylko do nowoczesnych usług, ale i do mądrzejszych metod finansowania. Astronomiczna cena topowych telefonów już tak nie doskwiera, gdy rozkłada się ją na niskie raty. Filmów i muzyki z kolei już nikt nie kupuje, tylko pobiera na zasadzie subskrypcji z serwisów streamingowych. To samo dzieje się teraz z samochodami – także tymi używanymi. Autokult.pl Podziel się Dziś nie trzeba już dysponować małą fortuną, by kupić auto. Tak naprawdę, nie trzeba się z nim nawet wiązać na tyle poważnie, by je kupować. Najnowszym trendem są teraz programy finansowania, dzięki którym możesz dysponować nowoczesnym, dobrze wyglądającym i wyposażonym w najnowsze multimedia samochodem przy niewielkich kosztach i zobowiązaniach. Dają one o wiele większą wolność niż standardowe metody finansowania. Słowem: wreszcie w świecie aut zyskujesz dokładnie to, do czego się już przyzwyczaiłeś w innych dziedzinach życia. Jak to możliwe? Odpowiedzi szukaj na stronie Programu Autonomia. Dzięki niemu możesz traktować auto dokładnie tak jak telefon spłacany u operatora sieci albo ulubione piosenki i seriale. Na start wpłacasz część kwoty (albo i nie, jeśli nie chcesz). Potem ustalasz czas trwania umowy (24, 36 lub 48 miesięcy) i co miesiąc spłacasz z góry znaną, niską kwotę. Materiały prasowe Podziel się Na końcu wybierasz, co chcesz dalej zrobić: zostawić sobie to auto po dopłaceniu brakującej sumy, zwrócić je i zapomnieć o całej sprawie, albo zmienić na kolejny, nowszy model. Program Autonomia – jak to działa? Program Autonomia to bardzo sprytny i korzystny sposób na sfinansowanie auta. Nie jest to klasyczny leasing kojarzony z autami służbowymi dużych firm, w którym dostępne są tylko nowe modele i raty płaci się od całkowitej ceny. Nie jest to klasyczny kredyt; w kredycie spłacałbyś przez określony czas całą wartość samochodu. To by było bez sensu, ponieważ po tych trzech czy pięciu latach samochód nadal jest warty znaczną część swojej początkowej ceny. Najpierw musiałbyś wydać więc dużą sumę tylko po to, by po paru latach odzyskać część z niej przy dalszej odsprzedaży auta. Jaka to część zależy już bardziej od kupca, jaki ci się trafi niż od ciebie. Jeśli nie trafi się cud, będzie to raczej kwota niższa niż oczekujesz. Autokult.pl Podziel się Program Autonomia proponuje coś innego: przez określony czas, gdy będziesz użytkował samochód, spłacasz tylko utratę jego wartości. Najprościej to zrozumieć na konkretnym przykładzie. W ofercie Programu Autonomia znajduje się na przykład jeden z najpopularniejszych samochodów na polskim rynku wtórnym: Skoda Octavia. Egzemplarz z 2017 roku z silnikiem 1.4 TSI i przebiegiem 55 350 kilometrów jest wyceniony na 51 400 tys. zł. To dalej dużo pieniędzy, więc w przypadku klasycznego kredytu miesięczna opłata za takie auto wyniosłaby 1 187 zł. Dzięki Autonomii tym samym autem możesz jednak jeździć płacąc za nie blisko dwukrotnie niższą ratę miesięczną: 639 zł (przy okresie finansowania na 48 miesięcy, wkładzie własnym 10 proc. i planowanym rocznym przebiegu 20 tys. km). Materiały prasowe Podziel się Taki lifehack: jeździsz wartym sporą sumę autem, a płacisz za nie od kilkuset złotych miesięcznie. Dla pokolenia, które potrzebuje tylko użytkować rzeczy i je oddać, a nie przepłacać za sam fakt ich posiadania, to idealne rozwiązanie. Nie tylko zyskujesz dużą oszczędność, ale i nie jesteś w żaden sposób ograniczony: możesz wykorzystywać swoje auto w jaki tylko sposób chcesz i samemu ustalać warunki jego spłaty. Używane auto prosto z salonu Program Autonomia daje więc znaczącą przewagę w zakresie finansowania, ale nie tylko. To rozwiązanie oferowane w Polsce przez Volkswagen Financial Services, z czego wynika szereg kolejnych dobrych wiadomości. Po pierwsze, daje dostęp do cieszących się estymą, trzymających wartość, pożądanych i wyposażonych w nowoczesne rozwiązania modeli takich marek jak Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Zakwalifikowane do programu auta jak na polskie warunki są praktycznie nowe: mają mniej niż pięć lat i sprawdzony, niski przebieg. Materiały prasowe Podziel się Po drugie, Autonomia daje gwarancję sprawdzonego pochodzenia oraz stanu technicznego dzięki wnikliwej kontroli w autoryzowanym serwisie marki. Z tego wynika kolejna przewaga. Mimo, że nabywasz auto używane, to sama obsługa jest na takim samym poziomie jak w przypadku nowego wozu. Wyboru dokonujesz komfortowo w salonie, masz możliwość poznania historii auta i odbycia jazdy próbnej, a na koniec podpisujesz jasną umowę. Historie o handlarzach komisów i o tym, jak właściciel "płakał, jak sprzedawał", zostaw w internetowych memach. Jesteś już w końcu samodzielny, więc docenisz takie zalety. Jesteś jednak też z pokolenia, które jest przyzwyczajone, że za dobre rzeczy nie musisz płacić dużo. By się przekonać, że teraz te zasady możesz zastosować także przy wyborze auta dla siebie, odwiedź stronę programautonomia.pl Partnerem treści jest Volkswagen Financial Services Podziel się opinią Share WP moto moto Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze