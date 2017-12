Laweta z nowymi samochodami stanęła w płomieniach. Kierowca stosował magnes

Ciężarówka przewożąca nowe samochody osobowe zapaliła się w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Po przybyciu na miejsce inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego okazało się, że kierowca używał magnesu do fałszowania danych zapisywanych przez tachograf.

Do pożaru doszło na odcinku drogi krajowej nr 11. Lawetą przewożono nowe volkswageny do Niemiec. Kilka z nich spłonęło doszczętnie przed przyjazdem straży pożarnej. Policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia oraz ustalający przyczynę pożaru wezwali do pomocy inspektorów z kaliskiego oddziału ITD w Poznaniu.