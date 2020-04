Land Rover Range Rover Velar 3.0 Si6 380 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem do redakcji trafił Range Rover velar który ma pod maską 3 litry benzyna o mocy 380 koni mechanicznych 4 km na godzinę do 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6 i 7 i na koniec spalenie 78 tym razem tempomat zostawiłem na 144 km na godzinę to na tej sprawie równą 140 na obrotomierzu w około 2450 obrotów na minutę na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 10 i 7 i na koniec powiedział średnie spalanie przez 11 D 6 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 26 i 6 po 2 km 19 i 1 i 6 km 16 i 1 spokojna jazda po mieście 1 dynamiczna jazda po mieście 21 i 7