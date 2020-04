Land Rover Range Rover Velar 3.0 Si6 380 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #370

oto Range Rover velar najnowsze dziecko które przyszło na świat po to aby wypełnić lukę pomiędzy kompaktowym i wołk a nieco większym Range roverem Sport Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego samochodu Zapraszam na filmik osoby które śledzą historię tej brytyjskiej marki mogą kojarzyć model velar W 1969 roku powstał sam od tej właśnie nazwie i był on prototypem w pierwszej generacji Range Rovera nazwa nawiązywała do montowane i pod maską V ósemki patrząc na ten samochód z boku nie ma na absolutnie żadnych wątpliwości że Land Rovera linia nadwozia jest analogiczna z innymi modelami No może za wyjątkiem Defender A samochód może być opcjonalnie wyposażony w pneumatyczne zawieszenie co Moim zdaniem zapewnia mu jak oblicza pierwsze wtedy kiedy samochód jest obniżony No to wówczas możemy go postrzegać jako takie masywne kombi kiedy go podniesiemy wówczas widzimy że mamy do czynienia z słowem samochód jest kuzyn Espace i dzieli z nim płytę podłogową długość velara to 4 m 80 cm rozstaw osi wynosi 2 m 87 cm zaś szerokość auta wraz z lusterkami to 14 cm prześwit wynosi 250 mm dla zawieszenia pneumatycznego oraz 213 mm dla zawieszenia sprężynowego niewątpliwie dobre wrażenie mogą robić te chowające się w drzwiach klamki Wysunął się kiedy otworzymy samochód pilota lub przyciskiem na klamce schowają się kiedy zamkniemy zamek centralny lub kiedy zostanie przekroczona Park prędkość kiedy ładuje nam się na przykład akumulator nie Pozostaniemy bez wyjścia bo możemy dostać się do wnętrza klamki i otworzyć samochód z kluczykiem Land Rover oferuje też dodatkowy kluczyk w postaci Poznaj opaski Aby zamknąć nią Samochód należy uprzednio umieścić główny kluczyk wewnątrz auta a następnie przyłożyć opaskę do anteny znajdującej się w klapie bagażnika kiedy chcemy samochód otworzyć należy najpierw przycisk otwierający klapy bagażnika a po przyłożeniu opaski w odpowiednim miejscu samochód się odblokuje zajrzyjmy teraz do środka wnętrze węgla robi ogromne wrażenie kompozycja doskonałych materiałów oraz nowoczesna stylistyka sprawiają że w samochodzie można poczuć się wyjątkowo na konsoli środkowej znajdują się dwa ekrany dotykowe steruje minimi większością funkcji samochodu na planie którego kąt pochylenia możemy regulować znajduje się główne menu które możemy personalizować tworząc strony z najczęściej wybieranymi opcjami dostępna nawigacja wspomagana stałym połączeniem internetowym i zapewnia informacje na przykład o utrudnieniach i bieżącym ruchu na drodze Za pomocą tego ekranu obsługuje No oczywiście Multimedia podłączony telefon Możemy też konfigurować oświetlenie wnętrza ile dzieci historię zużycia paliwa mamy też wyglądu to takich danych jak wierzący przeciążenie oraz wykres obrazujący siłę z jaką naciskamy pedały kiedy zjedziemy do asfaltu przydatne okażą się też informacje do jazdy terenowej dolny panel to przede wszystkim obsługa klimatyzacji będąc w odpowiednim mini fizycznymi pokrętłami zmieniamy temperaturę oraz siły nawiewu kiedy przejdziemy do innych ustawień zyskują nowe funkcje z poziomu dolnego ekranu Możemy też zmieniać wysokość pojazdu wybierać tryby jazdy dotykowo lub za pomocą pokrętła mamy też wgląd do panelu obsługujący Multimedia przed kierowcą znajduje się duży wyświetlacz który domyślnie ma wygląd klasyczny takie jak w przypadku analogowych zegarów możemy to oczywiście konfigurować zmieniając rozmieszczenie poszczególnych elementów co chcemy mieć przed oczami obsługa myjni przed kierowcą realizowana jest w kierownicy znajdują się na nie przyciski które reagują na nacisk ale też na dotyk i ruch palca od zawsze jest jednak sprawna i aby samochód dobrze odebrał nasze intencje musimy czasem nacisnąć przycisk kilka razy obsługa aktywnego tempomatu czy innych asystentów również realizowana jest w kierownicy poziomu Możemy również odbierać i kończyć połączenia telefoniczne oferuje dużo przestrzeni dla kierowcy i pasażerów przednie fotele posiadają wielopłaszczyznowa regulację nawet osoby wysokiej nie będą narzekać tylna kanapa posiada regulację kąta oparcia podróżujący z tyłu mają do dyspozycji na grzanie foteli gniazda USB wyjście 12 V oraz wygodny pod z miejscami na kubeczki pojemność bagażnika to 673 l po złożeniu siedzeń Mamy do dyspozycji 1731 litrów Znajdziemy tutaj wyjście 12 V haczyki nie ma niestety możliwości składania siedzenia z poziomu bagażnika pod maską naszego testowego velara znajduje się 3 litrowa benzynowa V6 która wspomagana kompresorem daje do dyspozycji kierowcy 80 koni mechanicznych i 450 niutonometrów momentu obrotowego teoretycznie z tymi parametrami samochód ma osiągnąć pierwszą setkę po pięciu i 70 sekundy czy tak jest naprawdę Sprawdźcie nasz przyspieszenia jeśli chodzi o spalanie 94 średnio tyle deklaruje producent w moim zdaniem jest to wynik możliwy do osiągnięcia ale wymaga od kierowcy ogromnej cierpliwości i doskonałych warunków drogowo pogodowych pojemność baku w tym samochodzie to 63 l biorąc pod uwagę jego realne zapotrzebowanie na paliwo to stanowczo za mało i może się okazać że stację będziemy musieli odwiedzać co 300 400 kilometrów Kiedy zacząłem jeździć tym samochodem wiedziałem że za kierownicą będę chciał spędzić nieco więcej czasu to jest jedno z tych aut do którego mogę wsiąść jeździć bez celu Ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność jest tutaj ba hurtowo samochód doskonale wybiera nierówności i co ciekawe bez względu na wybrany tryb jazdy w wielu samochodach jest tak że po wybraniu trybu sportowego Czujemy się jakbyśmy jechali drewnianym klockiem na drewnianych zapominamy o komforcie tutaj jest zupełnie odwrotnie oczywiście córciu różnice pomiędzy wybranymi trybami ponieważ w klubie sportowym auto ma sztywniejsze zawieszenie i bardziej bezpośredni układ kierowniczy ale nie na komforcie odczuwalny Komfort jest mniejszy tylko wtedy kiedy jedziemy na maksymalnie uniesionym zawieszeniu możemy w takim trybie jechać do prędkości około 80 90km samochód automatycznie się obniża mimo że samochód ma bardzo dobre osiągi to o sportowej jeździe Myślę że możemy zapomnieć bez względu na wybrany tryb jazdy z Samochód zachowuje się dość nerwowo Przy gwałtownym kierownicy i elektronika bardzo szybko wkracza do akcji w samochodzie jest bardzo cicho w dużym zakresie prędkości oczywiście kiedy będziemy jechać już z prędkościami autostradowym i No to szum wiatru będzie odczuwalny natomiast nadal nie będzie to uciążliwe przyjemny dla ucha Jest dźwięk silnika nie jest oczywiście V8 nad czym bardzo bo leje bo taki silnik bardzo by pasował do tego samochodu niemniej wszystkie Brzmi bardzo fajnie i co ciekawe w trybie sportowym dźwięk wydechu staje się bardziej agresywny co więcej przy większym obciążeniu przy zmianie biegów samochód nawet z tego wydechu strzela Jeśli ergonomie to musimy się przyzwyczaić co gdzie jest i z jakiego menu można wywołać interesujące na za opcję Ponieważ kiedy usiądziemy do tego samochodu bez wcześniejszego zapozna ze strukturą menu No to możemy czuć się mocno rozproszeni podczas jazdy kiedy będziemy chcieli na przykład ustawić masaż foteli lub podłączyć telefon albo zmienić konto w klimatyzacji Myślę że nie będę oryginalny kiedy Porównam jazdę tym samochodem do sterowania luksusowym jachtem jest luksusowo jest Stylowo jest majestatycznie i to są właśnie takie czynniki które sprawiają że tym samochodem możemy jeździć bez celu a Jedyna rzecz która Przypominam o tym że jeździmy już troszeczkę za długo to konieczność wizy stacji paliw nr jest samochodem na tyle eleganckim że raczej nie wypada jeździć nim w ciężkim terenie mimo że oferuje bardzo skuteczny napęd na cztery koła z pokonywaniem lekkich mało przy wzniesień radził sobie bardzo dobrze Lecz kiedy jego lakier pokrył się złotem poczułem się nieswojo tak jakbym ubrudził bardzo drogi garnitur na szczęście na pokładzie znajduje się system audio o mocy 1600 watów który sprawia że po wybraniu odpowiedniej muzyki błoto samo odpada od samochodu velar robi doskonałe wrażenie zarówno w środku jak i na zewnątrz jest elegancki i komfortowy stylowy i szybki Myślę że spełni oczekiwania potencjalnych nabywców to rzeczywiście swoje wady bowiem niektórym może przeszkadzać to że nie wy regulujemy pasów bezpieczeństwa na wysokość oraz że wynik który znajduje się przed kierowcą nie zawsze działa tak szybko jakbyśmy sobie tego życzyli ale to są drobiazgi o których szybko zapomnimy w momencie kiedy poczujemy i jak ten samochód jeździ