Land Rover Range Rover Sport SVR 5.0L Supercharged Benzyna 575 (AT) - pomiar zużycia paliwa

w tym teście sprawdziliśmy dla was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego ale także o ile przekłamuje one rzeczywiste spalanie zatankowali śmy w trasie dwa razy do pełna i porównaj wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy liczby Widzicie na kartkę przyszła pora na klasyczny test spalanie Range Rover Sport Performance Power te pozostawiona na 94 km na godzinę cm potrzeba jego średnie spalanie przy tej prędkości wynosi około 11 litrów ile koniec pomiarów średnie spalanie przy 98 i pół Tym razem to ponad 142 km na czterdziestkę No to około 2100 obrotów na minutę i na początku miałem musi chętnie z wami Przy tej prędkości kiedy jest spalanie przy 140 wyniosły 14 i 2 palenie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze około 28 minut po 2 km około 20 m kilometrach 17 spokojna jazda po mieście dynamiczna jazda po mieście 32 i 7