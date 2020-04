Land Rover Discovery Sport, 2015 [PL/ENG/DE] - prezentacja AutoCentrum.pl #177

Witam serdecznie dzisiaj jestem kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy na prezentacji Land Rover Discovery Sport trochę zobaczyliśmy w Paryżu w zeszłym roku i kiedy właściwie nie trzeba było długo się przeglądać wiadomo było że przyszedł aby zastąpić Freelander afloderm to już odchodzi dlatego że w palecie Land pojawiają się trzy filary czym są trzy filary Range Rover Discovery i Defender nie ma tam tyle ale nie ma miejsca dla trenera dlatego ten segment Zostanie Właśnie Discovery z dopiskiem sportif podobnie jak w Range roverze Range Rover z dopiskiem sport to jest tak naprawdę rozmiarowo bardziej technicznie bardziej Discovery Discovery jest do PIS sprawił że ten samochód stał się mniejszy mniejszy nie znaczy że mały ale po kolei spoglądając stylistycznie do oferty Land Rovera widzimy starego dziadka który siedzi w stuletnim fotelu i znoszonych a wokół niego zgromadzona jest młodzież w markowych ciuchach i ze smartfonami w rękach i tak to mniej więcej wygląda stary Defender i mnóstwo nowości na nowość czyli Discovery Sport czerpie oczywiście pełnymi garściami zarówno z technologii jak i z stylistycznych nawiązań widzimy to zarówno Range Rover a przede wszystkim chyba najwięcej widzimy Iwonka Ja bym powiedział że to jest tak naprawdę nie to powiększony Iwo łuk i to mnie jakbym miał szukać jakiś takich bardzo charakterystyczne tego samochodu to mam wrażenie że za bardzo nawet projektanci się z tego Iwonka zobaczymy co nie dziwi bo im o świetnie się sprzedaje świetnie się sprawdził i będziemy to znajomy światła znajomy rysunek LEDów znajomy światła nawet z tyłu ale chyba Najbardziej charakterystyczną cechą z wyglądu zewnętrznego tego samochodu jest Słupek C który sprawia że dach wygląda jakby tylko na tym jednym słupku paleta silników jest na razie dosyć skromna do wyboru mamy praktycznie tylko trzy Silniki 1 benzynowy 2.0 240 koni oznaczony jest znany z resztą między Niemiec i wałka i dwie jednostki wysokoprężne jedno oznaczone td4 i ma 150 koni druga nie sd4 i ma 190 koni haczyk obydwie mają pojemność powyżej 2 litrów o dokładnie 2,2 więc odpowiedni akcyza i odpowiednio cena ale do miłośników diesli jest też dobra wiadomość Niedługo do oferty do dołączy nowa o pojemności 2 litrów i mocy 150 koni mechanicznych Ile dzisiaj do testów wylosowałem wersję z silnikiem benzynowym 20 240 koni 340 niutonometrów do setki i 90 sekundy prędkość maksymalna prawie 200 na godzinę dokładnie 199 średnie spalanie deklarowane przez producenta to jest o 8 litrów przyspieszenie sprawdzenie mam przy sobie sprzętu nie otuchy prawdopodobnie warunków ale na pewno sprawdzę spalanie za chwilę Zresetuj komputer i na koniec jazdy testowej powiem wam ile wyszło no weź ten rower Rama 2 m 74 cm rozstaw osi 4 m 60 cm długość całkowitą nadwozie i to jest o 9 cm więcej niż mnie pisanym poprzedniku Freelander że przy okazji widzimy że nazwa Discovery właściwe słowo Discovery w nazwie to jest tylko taka gra słów Dlatego że to prawda że Discovery ma 23 cm dłuższe nadwozia więc to jest zupełnie inny większy segment ale to nie znaczy że ten samochód jest mały wtedy miejsce nie zabraknie kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach całkiem szerokim zakresie fotel reguiem również elektrycznie mamy to co prawda na wysokość tylko jednopłaszczyznowa taką regulację Oczekiwałem że tutaj przód można będzie podnieść do tego nie można zrobić również niestety mimo że mamy to kółko do regulacja odcinka lędźwiowego to jednak reguluje się to tylko do przodu i do tyłu Nie można tego przesunąć do góry na dół regulacja za krokiem sensownym zakresie a sam fotel jest duży komfortowy w sam raz na długie trasy No i wreszcie miejsce z tyłu a z tym problemu naprawdę nie ma Siedzę nawet kolanami nie do oparcia fotela przede mną to zwróć uwagę że gdyby jednak chciał się rozłożyć tutaj na mnie czeka twarda skorupa ale tak naprawdę Przecież wcale nie muszę bo się mi jeszcze nie jeszcze się nie tylko na długość ale też nad głową to też mam za dwa czy trzy palce w wolnej przestrzeni tunel centralny jest niewielki więc nie będzie przeszkadzał piątej osobie ale gdyby jej z nami nie było Możemy rozłożyć takie niewielkie podłokietnik bardzo komfortowy miękki przyjemny które znajdziemy 2 miejsce na kubeczki dosyć płytkie więc trochę strach ale są oprócz tego mamy to takie schowek który też jest dosyć nie wiadomo co mieliśmy tam przewozić ale jest Gdybyśmy chcieli przewieźć narty to musimy złożyć całą tą jedną część oparcie i dopiero wtedy uzyskamy miejsce na dłuższe przedmioty Znajdziemy tutaj schowek 1 takie takie siateczki za fotelami bardzo pojemne schowki w drzwiach światełka ledowe nad głową i ciekawostkę trzy wyjścia tutaj z zasilaniem na tylną kanapę mamy po prawej po lewej stronie wyjścia 5 woltów z USB więc typowo do ładowania komórek oprócz tego mamy też standardowe wyjście do remontów i jeszcze wyżej widzę przyciski do ogrzewania tylnej kanapy 3 stopniowego warto też dodać że jeśli nie przewozimy z tyłu 2 m w tato możemy pozyskać trochę więcej przestrzeni w bagażniku wystarczy przez tylną kanapę popatrzcie w jakim zakresie jedziemy aż tyle No i chyba dochodzimy do odpowiedzi dlaczego Land Rover nie chce a będzie z kawy Sport następstwa Freelander do tego że Freelander był pięcioosobowy i chodźmy 108 Discovery Sport rozmiarowo zajmuje miejsce mniej więcej Freelander A to jednak daje dużo więcej bo daje opcjonalnie co prawda ale dodatkowe miejsce w bagażniku to prawda Nawet sam producent nie mówię o aucie siedmioosobowy tylko raczej o Formule 5 plus 2 Czy te dwa miejsca są raczej dla osób niskich tak trochę na doczepke ale i tak to korzystnie odróżnia Discovery Sport od konkurencji prądnicy Nazwijmy to że bardzo kreatywnie podeszli do pojemności bagażnika podając 981 litrów czyli prawdopodobnie liczą pod samą podsufitkę po złożeniu oparć podobno ma być 1698 więc też trochę zawyżona jak na ten segment samochodów prawdopodobnie mają swój sposób tak czy inaczej Wystarczy spojrzeć w stanie to Oceńcie ja to przestanę kamerę sami Oceńcie czy dla was to jest bagażnik wystarczający już mniejsza o litry proszę bardzo moim zdaniem jest całkiem dobrze Jaki dać jest ustawny ma parę schowków tutaj po prawej stronie mamy miejsce na gaśnicę ładnie opakowaną Zresztą mamy też widać że miejsce na zaczepienie siateczki mamy też przyciski do składania oparcia tylnej kanapy i mam zamiar to teraz przetestować uwagę a więc sprawy w sprawie rugby prawie bo odblokowany owszem ale jeszcze trzeba zatrzasnąć No i efekt jest taki że ma prawie bez progu i praktycznie płasko moim zdaniem jest dobrze Oczywiście mamy też sposób alternatywny tryb odciągamy uchwyt do góry i oparcie się składa resztę pokażę już bez statywu tutaj pod podłogą całkiem Soliną Zresztą mam miejsce na koło zapasowe akurat go nie ma ale widać że miejsce jest mam płyn do zestawu naprawczego mamy też w tym styropianie Jaki dać miejsca na różne trójkąty haki i inne gadżety więc to o wszystkim jak widać pomyślę Nie pomyślałem tylko o tym żeby wygodnie zwijać i rozwijać roletę dlatego że tutaj nie ma jakieś prowadnic tylko są takie staromodne zaczepy więc trzeba w nie trafiać nie jest to takie proste bo tutaj akurat jak widać nie trafił mi nie robię tego specjalnie ale spróbujmy jeszcze raz Dobra udało się więc to mogą być takie trochę bardziej nowoczesne jak już zwijamy roleta to się kończy o w ten sposób więc musimy też o to zadbać żeby to zatrzymało się w tej pozycji no i na koniec VIII wymontowanie jest bardzo proste tutaj Wystarczy przesunąć taką dziwną i poszukać miejsce gdzieś pod podłogą wątpię bagażnik zamknąć możemy na dwa sposoby albo z solidnym uchwytem naciskając przycisk ładne stylowe z licznymi nawiązaniami do innych modeli tutaj Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to pokrętło do sterowania skrzynią biegów w tej chwili silnik jest uruchomiony więc do pokrętło jest tutaj widoczne pod silnik a ona się chowa po włączeniu niestety musimy chwilę odczekać zanim możemy włączyć Drive Popatrzcie włączamy i teraz jeszcze nie jeszcze dopiero teraz czy czekać jakieś półtorej sekundy od chwili odpalenie tak naprawdę silnika do chwili kiedy możemy włączyć The także to jest taki drobiazg jak ktoś będzie się śpieszył to może się zdenerwować ale to oczywiście tylko do tego że cała reszta w tym samochodzie jest naprawdę świetnie dopasowana no może jest jeszcze jeden szczegół i Raczej go nie pokażę Ale zauważyłem go właściwie niechcący od razu będę cię po otwieranie tutaj od drugiej strony te klamki są ładne takie przyjemne w dotyku gładkie ale te ramiona tych klamek są jak byłem słabo wykończone znaczy tam są ostre krawędzie 2 na górze 2 na dole czy to są takie po prostu wygięte fragmenty metalu które od tej strony nie mają ścianki efekt jest taki że Szczególnie jak mamy zamarznięte ręce możemy poczuć tutaj dziecko otwieranie i to nie jest fajne Szczególnie że można tutaj to zostawić paznokcie Oczywiście myślę w tej chwili o kobietach które by ewentualnie kupowały taki samochód warto też zwrócić uwagę na ciekawe takie niestandardowe minucie całe sterowanie szybami lusterkami znajduje się tutaj na górze na drzwiach jeśli chodzi o różnego rodzaju materiały wykończeniowe to tutaj naprawdę nie ma na co narzekać tutaj mamy prandota ciekawy wzorek ale jest to uginający się tworzywo pod palcem więc jest dobrze tutaj wszędzie gdzie już nie jest miękko to jest przyjemnie bo to jest taki matowy tych to jest całe Wygląda na to że jest szczotkowa te szczotkowany metal i tutaj naprawdę ciężko jest czegokolwiek się przyczepić na drzwiach tutaj Mamy również w miękkie tworzywo tutaj mamy miękko od długo podłokietnikiem na podłokietniku mamy parę milimetrów pianki ci chodzi o te szarpania klamki Proszę bardzo się nie odzywa nic nie trzeszczy więc jest dobrze ci chodziło wymiar praktyczny Proszę bardzo wielkie kieszenie przed pasażerem wielki schowek he to mamy jeszcze na odłożenie jakiegoś drobiazgu tutaj mamy 2 miejsce na kubeczki przy okazji zbliżenie na kluczyk może pokazać wracasz z drugiej strony nie warto to jeszcze zrobić to że naprawdę obficie Ten samochód jest wyposażony w różnego rodzaju zasilanie dla komórek z tyłu Mamy dwa wyjścia USB plus 12 V to mamy jeszcze jedno wyjście jakby tego było mało tutaj jest jeszcze jedno wejście USB i jeszcze jedno 12 woltów więc w bagażniku też widziałem chyba co najmniej jedną jest a być może też nie dopatrzyłem się pewnie jesteś 3 woltów więc naprawdę tutaj z pustymi rozładowany telefon a mi nie będziemy w tym samochodzie jeździć pokaże Może jeszcze jeden schowek taki przed pasażerem w sumie już za bardzo nie wiadomo na co jest wartość pamięć o nowym systemie dotykowy ekran najbardziej potrzebne przyciski na około wszystko jest naprawdę wygodne pod ręką Zwróć uwagę na styl mamy tutaj takie windowsowe jakby Cafe żeby to przewijać dostaniemy kolejne kafelki wszystko jest czytelne zrozumiałe Możemy też pójść na skróty to na przykład odpalić kamerę cofania Zwróć uwagę że kamera cofania ma tutaj również odpowiednie linie po skręcaniu kierownicą Wszystkie linie się odpowiednio wyginają więc to wszystko działa jak należy możemy szybkim ruchem przejść znów do głównej że to przeze mnie do głównego menu A możemy przeskoczyć na przykład do nawigacji Możemy też po klikać bo na przykład to jest tylko nawigację ale możemy przejść do ustawień napędu Halo właśnie do ustawień napędu I tu mamy ustawienia 4 na 4 i mamy tutaj parę programu Spec chwila ci się możemy uzyskać informacje tutaj klikając na i Natomiast te przyłączenie tych ustawienie bezskutecznie klikałem tutaj aż w końcu wpadłem na to że trzeba poszukać fizycznego przeciwko który znajduje się niżej To nie jest magiczne tutaj i to przełączamy to między wersją prawda to jest trawa żwir śnieg to mamy błoto kolejny piasek więc wygramy odpowiednie ustawienie i jeździmy tak aby było bezpiecznie i pewnie oprócz tego mamy tu asystenta zjazdu jak widać łączenia ASP tryb Eco który zresztą to też widać bo na kafelkach dane Echo Czy mamy wpływ na paliwo poszczególnych elementów styl Ja nic na to wpływ na paliwo teraz mamy półtora litra na godzinę ale gdybyśmy na przykład włączyli teraz Ogrzewanie fotela To mamy już zaznaczone pewno tutaj w łączkę drugi fotel u mnie to wtedy No i widzimy że to jest zaznaczone że to ma wpływ ale jeśli chodzi o litry na godzinę to to niewiele się zmieniło ale być może zmienić się z czasem Zwróć uwagę że ta jest trzystopniowa no Ale wracając do naszych do naszych ustawień tutaj w ustawieniach można nie wybrać na przykład co jestem system i No dobra jest język godzina data takie standardowe rzeczy powrót wyświetlacz Multimedia Bluetooth oprócz tego nawigacja klimat pieczenie Co można poustawiać tutaj mamy nie będę już we wszystko tutaj wchodził konkretnie w nawigację możemy widać po wybierać ostrzeżenie dotyczące prędkości wyświetlenia mapy zobaczmy jakie są Aha dzień noc automatycznie Ciekaw jestem czy jest opcja 3D wszystko działa tak nie zawsze za pierwszym dotykiem szczerze będziesz u mamy widok mapy 2D 3D mapa jest jak najbardziej też bardzo fajnie rozbudowana A jeśli chodzi o szybkość jej działanie to też może przy okazji zrobię czyli 1-click tutaj skrót skrót fizyczny to są to świetna rzecz że mamy fizyczne skróty poszczególnych elementów mapy nie mamy nic typ okrętu który moglibyśmy sterować się i zmienić skalę więc musimy tutaj trafić palcem w plus minus a więc może na przykład maksymalnie oddalić na i to wygląda tak I teraz możemy tutaj na skróty w ten sposób robić prawda przesuwać i to reaguje z taką oto prędkością a teraz bierzemy maksymalnie No to akurat Poszło bez problemu także z pewnym opóźnieniem ale takim zupełnie rozsądnym standardową później nie działa mi się wydaje że tutaj nie ma powodu do narzekań podsumowujące zmian na pewno jak najbardziej na plus i ogólnie wnętrze i jest moim zdaniem bardzo przyjemne dystyngowane i takie takie eleganckie Landrover wytyczył drogę testową po kolejnych dwóch psach w uzgodnieniu z leśniczym i szczerze powiedziawszy zastanawiałem się dlaczego Bo w sumie ta Droga nie jest wcale taka trudna i myślę że bez problemu przy również każdym samochodem z napędem na przednią oś No ale potem Zrozumiałem o co chodziło o ten spokój Ja tą pewność siebie którą dają samochody taki jak ten które mają prawie 2 centymetry prześwitu bo ta droga nie było wcale równa może nie była ryzykowna czy przyjadę czy nie przyjadę tylko i właśnie czasem trzeba było zanurkować do głębszej dziury i w tym momencie tym samochodem akurat absolutnie o nic martwić po prostu wyjeżdżałem wyjeżdżałem spokój pewność siebie na pewno zderzak nie zostanie uszkodzony na pewno nie zahaczę nigdzie podwozia fajne generalnie siedzimy też wysoko w tym samochodzie więc widzimy wszystko inne pasy inne samochody Czujemy się tutaj że wszystko w tym aucie jest pod kontrolą i na około auta pod autem też silnik 240 koni Tutaj nie daje oczywiście do narzekania bo musi walczyć się z samochodem który waży 1755 kg a rakieta ale to naprawdę zawsze wystarcza w każdej sytuacji tutaj pod nogą mamy dość mocy dość dynamiki i możemy bawić jedzie cieszyć się tym samochodem natomiast no troszkę mam uwag do skrzyni biegów która nie zawsze podczas takiego pełnego przyspieszenie radzi sobie ze zwykłym zmienianiem wbijaniu kolejnej biegu czasem jakieś przez czasem wbija się aż do końca bez problemu innym razem robię przerwy i jest tak niepewna nie siebie więc to jest dosyć się Dziwne zjawisko i jeszcze jedna rzecz zmiana kierunku jazdy teraz już jadę i Teraz załóżmy że chce zrobić na wrotkę zmieniam r i gaz pojechał minęła sekunda Beti gaz pojechał więc to takie opóźnienie jest opóźnienie jest irytujące Szczególnie jeśli będziemy porównywać ze skrzyniami manualnymi których nic natomiast niektóre automatu jednak nieco szybciej reagują tutaj ten taki Black jest troszkę bardziej zauważalny może to jest ułamek sekundy może to jest cała sekundę nie będę tego liczył ale zwracam uwagę na to że reakcja tego pokrętła nie jest aż taka błyskawiczna i jak by się chciało czy na coś jeszcze można ponarzekać chyba już na nic po prostu pamiętajmy tylko inne jednej rzeczy która raz tylko cechą tego samochodu wysokie zawieszenie pewność siebie kosztuje kosztuje że jeśli kiedy dodano mocniej gazu i gdzieś tam w Ostrym zakręcie prawda czy musimy ominąć jakieś przeszkody Mac niemoc nieraz to czujemy o słychać bo już jest to się włączyło tylna oś było ustawione przez elektronik rolnikiem odpowiednim na odpowiednim miejscu dosyć szybko przechyla się na dworze szybko tylna oś zaczyna szczególnie jakieś kontrolujemy zaczyna odpływać na zewnątrz i tutaj momentalnie bez żadnych opóźnień załącza się elektronika która prawda przyhamowuje odpowiednie koła i Dalej jedziemy bezpiecznie ale to ja bym powiedział że to nie jest wada tego samochodu tylko naturalna cecha wynika z tego że on jest tak wysoko jest zawieszony jak na taki tak wysoko umieszczone środek ciężkości na taką masa no prawie 1800 kg ze mną to już ponad 1800 kg to wydaje mi się że zachowania w drodze jest naprawdę bardzo dobre nie mam to możliwości sprawdzenia i jak na razie sobie napęd na cztery koła Powiem tylko że prześwit Jest bardzo solidny 212 mm ale skoro już tak mam ustawione samochód to posłuchaj jak znieść silnik najtańsze Discovery Sport kosztuje 187000 zł to jest Co ciekawe najmocniejsza jego wersję i to z automatyczną skrzynią biegów czyli 240 koni 9 biegowy automat 187000 wszystkie pozostałe oferty są słabsze i 3000 drożej zapłacimy za 22 td4 z manualem jeszcze które ma 150 koni jeśli chcą mieć mocniejszą Weź to zapłacimy już 14 i 500 więcej a więc ponad 200 za sp46 obiegowy manualem o mocy 190 koni atopowa wersja z automatyczną skrzynią biegów i właśnie 190 konnym silnikiem diesla kosztuje uwagę niemal 300 000 zł 295 wydaje się że nowy silnik Diesla bardzo się przydadzą uwaga z uwagi za najniższą akcyzę będzie zdecydowanie bardziej korzystny cenowo mamy więc sporo rozpiąć od 187 do niemal 300 000 zł a jak to wygląda na tle konkurencji No to szubra dla was Audi Q5 X3 i Lexus NX atestowanego Zresztą niedawno przeze mnie i tak Kupię udka zaczyna się od to wtedy jest o 2000 zł ale to jest napęd na przednią oś ale już diesel 150 koni 2 0 TDI topowa wersja q piątki w wersji oczywiście już Quattro 313 koni kosztuje 284000 zł jest wciąż taniej niż to było wersję Discovery Sport która ma tylko 190 koni mechanicznych idziemy dalej x trójka zaczyna się od 4000 zł jest 37 zł taniej niż Discovery Sport ale też tylko z napędem na przednią oś ale dieslem od razu natomiast najdroższa wersja Ile kosztuje 253 również x black i również 313 koniec trzylitrowego Diesla również wygląda to atrakcyjne cenowo oczywiście nie i no i na koniec jeszcze Lexus NX zaczyna się od 170 złotych a najdroższa wersja tutaj wybrałem z napędem już na cztery koła 258 900 Tak więc wszystkie te trzy przykłady akurat wyglądają tak że zaczynają się niższym przedziale cenowym i kończą się w najniższym przedziale cenowym i choć zaczynają się z napędem na przednią oś to jednak kończą się ze znacznie większą mocą porównujące z dieslem w Discovery Sport wygląda więc na to że Discovery Sport nie przekonuje do siebie swoich klientów ceną tylko czymś jeszcze na przykład wyglądem luksusem wykończeniem wyposażeniem napędem na cztery koła a być może po prostu marką ale zanim wydacie 295000 na atopową wersję Discovery Sport warto porównać to co można kupić za te 300 000 zł nie ma na 3000 za 250 850 żeby dostać 3 litrowego Macan S diesel który będzie miał 258 koni albo też benzynowego Macan S który będzie miał z 3 litrowego silnika 3 40 koni mechanicznych nie chciałaś będzie tańszy o 262000 zł Po bliższym zapoznaniu się z Discovery Sport dochodzą do wniosku że chyba wiem dlaczego Land Rover nie chce aby o tym samochodzie mówiono że to jest następcą nie chodzi o segment chodzi o to że to jest kompletnie inne auto dużo lepiej wykonany w środku świetnie i bardzo stylowy wyglądające a w tym rozmiarze jest dodatkowymi dwoma miejscami to więcej niż wózek na zakupy a że jest dosyć drogie dla niektórych to może być zaleta