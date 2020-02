WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 land roverlegodefender 07-02-2020 (15:59) Land Rover Defender z LEGO. Sprawdzamy co zawiera zestaw LEGO coraz chętniej sięga do świata motoryzacji. Tym razem mamy do czynienia z najnowszym dziełem - Land Roverem Defenderem. Ma nie tylko... Rozwiń Cześć z tej strony Mariusz zmysłow … Rozwiń Transkrypcja: Cześć z tej strony Mariusz zmysłowski i Filip Kuliński oraz gwiazda dzisiejszego Land Rover Defender Uspokójmy Moje spuchnie dane doświadczenie z tego Nie jest Takie doświadczeń to składałem Porsche 911 rsr Również Nie wiem od taty składać ostatnio harley-davidson No i co ile ci to zajęło mi więcej Ale 11:00 to było 12 Zobaczymy jak ile się zejdzie z tym Dzisiaj na razie nie opowiemy wam jak jak się składa pa Jest dzisiaj na razie robimy Unboxing zobaczymy co jest w środku Którego też wyciągnęło wnioski tak widać rogi które powinien to był kurier Zobaczymy się Lego wyciągnął wnioski z Zarzutów do samego do samego został Moim moim autem do 911 było to że przy tak dużym zostaw Lego nie zrobiło tego co zrobiło na Bugatti Chiron nie Czyli nie ponumerowała Składanie namiętności wydłużał Akurat Mam nadzieję że tutaj to Również Okej Tego się nie spodziewałem Więc tak mamy ponumerowane i woreczki I mamy A bo jest taka koła pasowe zapasowe Wielichowo Program TV Rozpakowanie To się po sobie No tak mamy zestaw naklejek i już widzę że to jest zestaw mniejszy Szpaku 911 RS Czy sportowym Porsche było były 2 dosyć duże arkusze tutaj jest tylko nie wiem Co jest fajne bo w sumie Tam nawet były naklejki białe naklejki na Stand up Fajnie że tutaj z tego Troszkę mnie Podobasz mi się Ale nie jesteś modelu Nie ma osoby w samochodzie Mateusz nagrywa Mustangu na Mustanga Tam było super fajne duże wprowadzenie o samochodzie była historia auta Gołe zdjęcia 911 rsr Również było troszeczkę już mniej niestety a szkoda Ale również w historia Dużo dużo więcej było w mustangu No tutaj mamy opis Samo instrukcja obsługi No i właśnie tutaj możemy trochę opowiedzieć o tym co jest w środku Filip co mamy na pierwszy rzut oka na pewno po lewej Pojawia sterowanie skrzynia biegów oraz reduktor Obowiązkowy zestaw Czyli możliwość sterowania Koła Z pozycji dachu oraz otwieranie wszelkie możliwe Wszelkiej maści Show Walizek Tak można podnieść siedzenia są oczywiście ruchome tłoki sześciocylindrowy w silniku chciałbym być Tak także sam sam model ewidentnie będzie dosyć fajny do zabawy Bo mama ma dużo funkcji ma Schowki Man Gonty na dach Zamek klapy bagażnika klapy bagażnika otwiera się konsola z kołem zapasowym Która Górna Postaci Opony felgi to zobaczymy Także Wygląda na to że to będzie dużo składania samej Mechaniki 900 Na przykład nie było skrzyni biegów Był sam sam silnik w dyferencjał była Przekładnia kierownicza Zawieszenie ale nie było skrzyni biegów która była Tutaj na pewno On malowanych co prawda ale dużo torebek szczęścia Więc już niedługo na auto Więcej o tym modelu od Składa Jak można film fajnie Na pewno Zabierze Na razie sam boxing