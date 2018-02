Kuba Wojewódzki sprzedaje samochód. Zielone lamborghini szuka właściciela

Dziennikarz i showman znany jest z zamiłowania do samochodów. W swojej kolekcji miał najbardziej ekskluzywne auta, a teraz robi miejsce na coś nowego. Sprzedaje niezwykle krzykliwe lamborghini aventador w wersji roadster.

Wcześniej Wojewódzki był widywany w ferrari , bentleyach, czy porsche , lecz to właśnie zielony aventador jest najbardziej ekstrawaganckim z samochodów dziennikarza. Flagowy model Lamborghini jest ogromny – ma ponad 2 metry szerokości i blisko 4,8 metra długości . Gdyby tego było mało, agresywne kształty i ryk silnika V12 sprawiają, że za tym autem obejrzy się każdy.

Trzeba jednak być uważnym, bo chwila nieuwagi i po lamborghini nie będzie śladu. Wolnossąca jednostka rozwija moc 700 KM, przez co ten potwór rozpędza się do 100 km/h w mniej niż 3 sekundy. Większość kierowców jednak z tego nie korzysta, a auta krążą po najmodniejszych częściach miast, stąd małe przebiegi. Pochodzący z 2016 roku egzemplarz Wojewódzkiego ma na liczniku 20 tys. km, co sugeruje, że prezenter często jeździł samochodem w trasę.