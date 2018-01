Ktoś zostawia pułapki na kierowców. Policja prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy

Metalowe szpikulce wkopane na drodze zniszczyły już opony w kilku samochodach. Ostrołęccy policjanci szukają odpowiedzialnego za pułapki i apelują o pomoc.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z wydziału do spraw wykroczeń i postępowań administracyjnych. Na drogach leśnych w rejonie miejscowości Ropelicha – Łodziska – Lelis kilku kierowców trafiło na pułapki przygotowane w nieznanym celu. Policja udostępniła zdjęcie jednej z takich "niespodzianek". Są na tyle małe, by były niezauważalne podczas jazdy, ale wystarczająco duże, by wykonać poważnych uszkodzeń.