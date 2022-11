Krynica Zdrój i okolice motocyklem. Jakie miejsca warto odwiedzić?

Turyści wybierający się do Krynicy Zdrój motocyklem nie są ograniczeni wyłącznie do zwiedzania samej miejscowości. Mogą bowiem wybrać się na wycieczkę po całym malowniczym Beskidzie Sądeckim. Do ich dyspozycji są liczne trasy rowerowe i motocyklowe, którymi można bezpiecznie dostać się do najpiękniejszych zakątków.