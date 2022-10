Krynica Morska i okolice – które miejsca warto odwiedzić?

Krynica Morska i atrakcje dostępne na miejscu

Krynica Morska to niewielka miejscowość letniskowa usytuowana na Mierzei Wiślanej. Mimo swoich skromnych rozmiarów i populacji liczącej zaledwie 1,5 tys. mieszkańców, jest to największy i najczęściej odwiedzany przez turystów wakacyjny kurort w tym rejonie, który nie bez powodu cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród urlopowiczów. Miejscowość ta jest bardzo korzystnie usytuowana – leży w środkowej części Mierzei Wiślanej, przez co stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania całej, obfitującej w liczne atrakcje okolicy.