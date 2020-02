Wykupując ubezpieczenie OC, zawierasz umowę, dzięki której korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej przez 12 miesięcy. W pewnych przypadkach możliwy jest jednak wybór ubezpieczenia na krótszy okres, mowa tutaj o ubezpieczeniu krótkoterminowym. Posiadacze jakich pojazdów mogą skorzystać z takiej oferty, w jakich sytuacjach i czy takie ubezpieczenie zapewnia ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej, co standardowa polisa na 12 miesięcy?

Krótkoterminowe OC

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC regulowane jest tą samą ustawą i zapewnia ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej, co standardowa polisa na 12 miesięcy. Różnica tkwi wyłącznie w czasie, w którym ubezpieczenie zapewnia ochronę. Minimalne sumy gwarancyjne pozostają takie same, mianowicie 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Oto przypadki, w których możesz skorzystać z ubezpieczenia krótkoterminowego:

Prowadzisz działalność gospodarczą, która polega na zakupie i sprzedaży pojazdów, czyli tzw. działalność komisową – auta, które czekają na kupujących w komisach, również muszą być ubezpieczone. Ustawa umożliwia osobom posiadającym taki biznes wykupywanie ubezpieczenia krótkoterminowego. Właściciele komisów należą do nielicznej grupy osób, które mogą ponownie kupować dla swojego pojazdu krótkoterminowe OC. Jeśli nabyłeś pojazd z komisu, to prawdopodobnie ma on wykupione krótkoterminowe ubezpieczenie. Pamiętaj, że ochrona wygaśnie wraz z jego zakończeniem, a ty będziesz musiał zawrzeć standardową umowę ubezpieczenia, żeby nie doprowadzić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.