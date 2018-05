Kropki na krawędziach szyby – zobacz, do czego służą

Niemal każda przednia szyba w samochodzie ma na swoich krawędziach czarne kropki rozmaitej wielkości. Obecne są w autach niezależnie od segmentu, producenta oraz przeznaczenia pojazdu. Do czego służą?

Rola tych niepozornych kropek okazuje się niezwykle istotna. Żeby ją zrozumieć, należy spojrzeć na to, jak montowane są szyby . By umieścić taflę szkła na samochodzie, należy pokryć jej krawędzie ceramiczną farbą i podgrzać. Po tym zabiegu klej lepiej spełni swoją rolę na chropowatej powierzchni.

W procesie podgrzewania farba osiąga znacznie wyższą temperaturę końcową niż szkło. Kropki stawiane są po to, by zapobiec dużej różnicy temperatur na małej powierzchni szyby, a co za tym idzie, uszkodzeniu jej. Stąd też ich stopniowa zmiana rozmiaru.