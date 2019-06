Kredyt samochodowy: na co zwrócić uwagę?

Zakup samochodu to trudne wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy kwotą wystarczającą do zrealizowania tej czynności. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj proponowany przez banki kredyt samochodowy. Należy jednak wybrać go właściwie, analizując bardzo dokładnie jego różne rodzaje oraz oferowane możliwości spłaty zadłużenia.

Kredyt gotówkowy czy docelowy?

Banki oferują swoim klientom kilka rodzajów kredytów. Są to kredyty: gotówkowy oraz docelowy kredyt samochodowy. Wybierając pierwszy rodzaj finansowania zakupu auta, dość szybko dostaniesz z banku gotówkę z przeznaczeniem na dowolny cel. Nie musisz więc tłumaczyć się na co wydasz pożyczone pieniądze. Jest to również kredyt bez zabezpieczeń.

Inaczej rzecz się ma w przypadku kredytu docelowego. Po pierwsze, zaciągając go możesz kupić tylko i wyłącznie pojazd silnikowy (nie tylko samochód osobowy). Po drugie, kredyt ten wymaga zabezpieczenia. Uzyskanie tego rodzaju kredytu trwa nieco dłużej (aniżeli gotówkowego), ale za to cechuje się on dużo niższym oprocentowaniem.

Który kredyt samochodowy wybrać?

Wśród kredytów samochodowych najpopularniejszy jest standardowy. Spłacać go będziesz w równych ratach, regularnie, co miesiąc przez okres nawet 10 lat. Alternatywą jest kredyt balonowy. W jego przypadku na początku wpłacasz procent wartości samochodu (20%), kolejną część (50%) spłacasz w miesięcznych ratach, a ostatnią część (30%) – jednorazowo lub ratalnie.

Ostatnią opcją jest skorzystanie z kredytu 50/50, gdzie już na samym początku wpłacasz do banku kwotę równą połowie wartości auta. Pozostałą część spłacasz natomiast w postaci nieoprocentowanych rat, ponosząc także koszty prowizji i ubezpieczenia. Dostępne są też modyfikacje tego kredytu, na przykład 70/30.

Co wpływa na koszty?

Bez względu na to, jaki kredyt samochodowy wybierzesz, będziesz musiał liczyć się z dodatkowymi opłatami wynikającymi z jego zaciągnięcia. Pamiętaj więc, że pożyczona przez Ciebie kwota zostanie zwiększona o oprocentowanie kredytu oraz prowizję (za jego uruchomienie). Do tego dojdzie opłata przygotowawcza za czynności administracyjno-techniczne i ewentualne ubezpieczenie kredytu.

Na powyższe koszty wpłynie również kilka czynników. Przede wszystkim bardzo istotne jest, czy wybrane przez Ciebie auto jest nowe czy też używane. Jeśli używane, to jaki jest jego wiek? Pamiętaj, że przy starszych pojazdach wzrasta wysokość oprocentowania. Na koszty kredytu wpływa też czas jego spłaty. Im dłuższy okres spłaty rat, tym więcej ostatecznie zapłacisz bankowi.

Jakie są wymagane dokumenty?

Aby dostać kredyt samochodowy musisz też przedstawić komplet dokumentów. Będzie to dowód osobisty oraz, jeśli kupujesz drogie auto, kolejny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Musisz też okazać prawo jazdy. Jeśli posiadasz umowę o pracę, przedstaw bankowi zaświadczenie odnośnie źródeł i wysokości dochodów. Analogicznie postąp, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą.

W tej sytuacji bank będzie wymagać od Ciebie zaświadczenia o wpisie KRS, numeru regon i NIP oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami. W przypadku samochodu przedstaw dowód jego zakupu (faktura, umowa kupna-sprzedaży) oraz ksero dowodu rejestracyjnego.

Jakie zabezpieczenie?

Na sam koniec wybierz jeszcze rodzaj zabezpieczenia kredytu. Może to być zastaw rejestrowy, przewłaszczenie przez zabezpieczenie czy cesja praw z polis AC (często stosowana jako zabezpieczenie dodatkowe). Pamiętaj, że auto kupione w kredycie zabezpieczonym będzie dużo tańsze w spłacie. Wybieraj więc mądrze, według własnych potrzeb i możliwości.