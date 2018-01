Kraków chce ułatwić parkowanie w centrum. Nowe przepisy uderzą w mieszkańców

Władze miasta walczą ze zbyt małą liczbą miejsc parkingowych. Od 8 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady wydawania abonamentów dla mieszkańców. Odczują je najbardziej ci, którzy w Krakowie nie mieszkają na stałe.

W Krakowie obowiązują dwie stawki miesięczne za parkowanie. Dla osób mieszkających w strefie jest to 10 zł, zaś dla wszystkich pozostałych to 250 zł. Według szacunków Miejskiej Infrastruktury – spółki zarządzającej strefą płatnego parkowania – około 5,5 tys. tańszych abonamentów zostało wykupionych przez osoby, które nie były do tego uprawnione. Stąd podjęto decyzję o zaostrzeniu przepisów.