Kosztuje niewiele, ratuje życie. Brelok dla kierowcy

W chwili wypadku liczy się przede wszystkim szybka reakcja i to, ile czasu zajmie ci wydostanie się z auta - szczególnie wtedy, gdy pasy lub drzwi są zablokowane. Nie ma czasu na szukanie narzędzi ani operowanie skomplikowanymi przyrządami. Trzeba działać natychmiast.

Praktyczne ostrze do pasów

Urządzenie jest przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. Wbudowany nożyk do cięcia pasów bezpieczeństwa jest ulokowany w taki sposób, by nawet przypadkowe otwarcie nie wiązało się ze zranieniem. Ostrze zatopiono z trzech stron w ochronnym tworzywie sztucznym, dzięki czemu nawet w wyjątkowo stresowej sytuacji nie pokaleczysz się.

Nożyk przyda się szczególnie w sytuacji, gdy w wyniku uderzenia zablokują się pasy bezpieczeństwa lub wypadek spowodował przysunięcie się do siebie foteli w takim stopniu, że nie ma możliwości dostania się do mechanizmu blokującego. Zamiast czekać na pomoc ratowników, możesz bez problemu uwolnić się samodzielnie.

Zbijak do szyb

W wyniku wypadku szyby prawdopodobnie się stłuką. Jeśli jednak tak się nie stanie, a z jakiegoś powodu nie będziesz w stanie otworzyć drzwi lub próbujesz pomóc nieprzytomnemu poszkodowanemu zamkniętemu w aucie, to trzeba będzie wybić ją samodzielnie. Do tego celu nada się każdy dostatecznie twardy przedmiot. Sukces tkwi w tym, by uderzyć na tyle precyzyjnie, aby powierzchnia styku ze szkłem była jak najmniejsza. W przypadku wybijania szyby kluczem do kół nie będzie z tym problemu, jednak jeśli chcesz użyć do tego na przykład gaśnicy, należy uderzyć pod kątem, brzegiem podstawy.